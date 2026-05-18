Nicușor Dan face apel la maturitate din partea partidelor după prima rundă de consultări: Vom continua până se va cristaliza o majoritate solidă pro-occidentală

Președintele Nicușor Dan a făcut apel la responsabilitate și maturitate din partea partidelor parlamentare, cerând identificarea într-un timp rezonabil a unei formule coerente de guvernare și a unei majorități „solide, pro-occidentale”, după consultările desfășurate luni la Palatul Cotroceni pe tema deblocării crizei politice.

„Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile”, a transmis șeful statului, într-o declarație după consultări cu facțiunile parlamentare.

Șeful statului convocase consultări cu partidele și formațiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, după demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. La acestea au participat delegațiile Partidului Social Democrat (PSD), Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), Partidului Național Liberal (PNL), Uniunii Salvați România (USR), Uniunii Democrată Maghiară din România (UDMR), Grupului parlamentar al minorităților naționale, S.O.S. România și cu Partidului Oamenilor Tineri (POT).

Potrivit președintelui, consultările au avut ca obiectiv identificarea premiselor pentru ieșirea din actualul blocaj politic și conturarea unei formule de guvernare stabile.

„Am avut astăzi, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare, pentru identificarea premiselor deblocării actualei crize politice și conturării unei formule de guvernare cât mai stabile”, a afirmat Nicușor Dan.

El a precizat că fiecare delegație prezentă la discuții și-a expus poziția și condițiile în care ar putea participa la guvernare sau susține un nou Executiv.

„În cadrul convorbirilor, fiecare delegație și-a prezentat poziția, și-a argumentat constrângerile și a precizat în ce condiții ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susține un nou Executiv”, a spus președintele.

Nicușor Dan a amintit că, încă de după adoptarea moțiunii de cenzură, a cerut partidelor să indice majoritatea parlamentară pe care o pot coagula pentru susținerea unui Guvern.

„Încă din discuțiile informale purtate după adoptarea moțiunii de cenzură, solicitarea mea a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula, în acord cu matematica parlamentară, care să poată asigura susținerea unui Guvern”, a declarat șeful statului.

Președintele a adăugat că seria consultărilor va continua până la cristalizarea unei formule majoritare stabile.

„Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”, a transmis Nicușor Dan.