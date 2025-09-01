Nicușor Dan i-a urat bun venit Ursulei von der Leyen “pe țărmul Mării Negre” la bordul unui IAR 330 Puma, arătând “importanța strategică a României pentru securitatea europeană și euro-atlantică”

România are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, este mesajul cu care președintele Nicușor Dan a întâmpinat-o luni, pe țărmul Mării Negre, pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată în vizită în România la capătul unui turneu diplomatic care a cuprins statele din prima linie de la granița răsăriteană a Uniunii Europene.

“Astăzi i-am urat bun venit pe țărmul Mării Negre doamnei Președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Țara noastră are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, iar România își îndeplinește cu responsabilitate rolul de stat membru al UE și de Aliat NATO pe Flancul Estic”, a scris președintele, într-o postare pe Facebook însoțită de mai multe fotografii în care șeful statul și șefa Comisiei Europene se află la bordul unui elicopter IAR 330 Puma.

Nicușor Dan a precizat că vizita reflectă, de asemenea, importanța geostrategică a Portului Constanța, atât ca nod logistic comercial și militar, cât și din perspectiva viitoarelor eforturi de reconstrucție a Ucrainei.

“Am subliniat cu această ocazie necesitatea operaționalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, ca parte a Strategiei UE pentru Marea Neagră”, a mai spus președintele având în vedere că România are obiectivul de a găzdui Centrul UE pentru securitate maritimă la Marea Neagră, o propunere cuprinsă în prima abordare strategică a Uniunii Europene privind regiunea Mării Negre, prezentată recent de Comisia Europeană.

“Suntem preocupați să folosim cât mai eficient resursele europene, inclusiv prin Planul Readiness 2030 și instrumentul SAFE, pentru extinderea capabilităților noastre militare, modernizarea industriei de apărare și creșterea mobilității militare”, a conchis el, în condițiile în care România se numără printre cele 18 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe).

Dear @NicusorDanRO, thank you for welcoming me to the military port and airbase of Constanța. Romania helps keep Europe safe in the airs and waters of the Black Sea. More than ever, your country is a key asset for Europe’s security. pic.twitter.com/UDtConMDrA — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 1, 2025

Președinta Comisiei Europene se află într-un turneu în șapte țări din așa-numitele state de frontieră ale Uniunii Europene, pentru a le asigura de sprijinul UE în fața agresiunii ruse.