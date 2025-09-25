REPUBLICA MOLDOVA
Nicușor Dan îi îndeamnă pe basarabenii din România să voteze la alegerile de peste Prut: Legătura dintre România și R. Moldova este vie, construită de oameni, familii și valori
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri un mesaj cu ocazia alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate pentru duminică, 28 septembrie, subliniind importanța acestui scrutin pentru viitorul țării vecine.
„Legătura dintre România și Republica Moldova nu este doar una istorică – este o legătură vie, construită în fiecare zi prin oameni, familii și valori comune”, a declarat șeful statului, într-un reel publicat pe Facebook.
El a făcut apel la mobilizarea cetățenilor moldoveni stabiliți în România, îndemnându-i să participe la vot.
„Îi îndemn pe toți basarabenii din România să voteze în una dintre cele 23 de secții organizate în 14 orașe din țară“, a spus acesta.
Președintele a precizat, de asemenea, că lista completă a secțiilor de votare poate fi consultată pe pagina oficială a Ambasadei Republicii Moldova la București.
Potrivit Ambasadei Republicii Moldova la București, cetățenii moldoveni stabiliți cu traiul permanent sau aflați temporar în România vor putea vota la 23 de secții de votare deschise în 14 orașe (București, Iași, Cluj, Timișoara, Craiova, Brașov, Sibiu, Oradea, Baia Mare, Târgu Mureș, Suceava, Bacău, Galați, Constanța). Adresele exacte ale acestor secții de votare sunt menționate în posterul de mai jos.
Secțiile de votare vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00 (ora locală).
Cetățenii moldoveni vor putea vota la orice secție de votare, prezentând unul dintre următoarele acte:
1) Cartea de identitate sau buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (valabil);
2) Cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate provizoriu (valabil);
3) Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova (inclusiv expirat);
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului. Unii experți atrag atenția că Rusia se implică activ în procesul electoral, recurgând la campanii de dezinformare, propagandă și, potrivit unor investigații, chiar tentative de cumpărare a voturilor. În aceste condiții, miza scrutinului nu este doar una internă, legată de competiția dintre partidele politice autohtone, ci și una geopolitică, ce vizează menținerea Republicii Moldova pe cursul european sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Pe acest fond, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un avertisment ferm privind pericolele la care este expusă țara în contextul implicării Federației Ruse în alegerile parlamentare ce vor avea loc duminică. Șefa statului a subliniat că independența și parcursul european al Republicii Moldova sunt „în pericol”, acuzând Kremlinul că încearcă să influențeze scrutinul prin „sute de milioane de euro” investiți în cumpărarea voturilor, campanii de dezinformare și acțiuni de intimidare.
Forțele de securitate din Republica Moldova au arestat luni 74 de persoane după efectuarea a peste 250 de percheziții, inclusiv în închisori, acțiuni în urma cărora, potrivit unui consilier al președintei Maia Sandu, a fost destructurată o rețea de sabotaj instruită în Serbia de serviciul rus de informații militare GRU pentru desfășurarea unor operațiuni de destabilizare odată cu alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Și premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat miercuri Rusia că încearcă să preia controlul asupra Chișinăului, încălcând voința suverană a moldovenilor. În cadrul unei conferințe de presă, el a afirmat că presiunea Moscovei „devine tot mai mare”, dar a dat asigurări că Republica Moldova va rezista și va împiedica „planul rusesc de ocupație”.
În același siaj, Guvernul Republicii Moldova a respins marți acuzațiile lansate de Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR), potrivit cărora Uniunea Europeană ar pregăti o „intervenție militară” în țară cu sprijinul statelor NATO.
Potrivit Executivului de la Chișinău, aceste „alerte” nu sunt decât „o reacție isterică fabricată de serviciile ruse” la mesajul președintei Maia Sandu din 22 septembrie. Șefa statului avertizase atunci că Rusia „aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara R. Moldova”.
În comunicatul său, SVR a afirmat că „Uniunea Europeană ar pregăti o intervenție militară în R. Moldova, cu sprijinul statelor membre NATO”, susținând că „în această etapă are loc concentrarea unităților forțelor armate ale statelor NATO în România, în apropierea granițelor Moldovei” și că s-ar „pregăti un desant NATO în regiunea Odesa a Ucrainei pentru intimidarea Transnistriei”.
ONU
Europa nu-și poate permite să lase Moldova să revină pe orbita Rusiei, afirmă Zelenski de la tribuna ONU
Europa nu-și poate permite să lase Republica Moldova să revină pe orbita Rusiei, a afirmat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în discursul pe care l-a susținut la Adunarea Generală a ONU.
“Rusia încearcă să facă din Moldova ceea ce Iranul a făcut odinioară în Liban, iar acum, la fel ca atunci, răspunsul internațional este insuficient’, a susținut președintele ucrainean despre alegerile legislative care au loc duminică în Republica Moldova.
“Am pierdut deja Georgia în Europa (…) și Belarusul se orientează de mulți ani către o dependență față de Rusia. Europa nu-și poate permite să piardă și Moldova”, a indicat Zelenski.
Formațiunea de guvernământ a susținătoarei sale de la Chișinău, președinta Maia Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), abia depășește 20% din intențiile de vot în sondaje, deși își menține șansele de a forma o majoritate pro-UE, relatează Agerpres.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului. Unii experți atrag atenția că Rusia se implică activ în procesul electoral, recurgând la campanii de dezinformare, propagandă și, potrivit unor investigații, chiar tentative de cumpărare a voturilor. În aceste condiții, miza scrutinului nu este doar una internă, legată de competiția dintre partidele politice autohtone, ci și una geopolitică, ce vizează menținerea Republicii Moldova pe cursul european sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Pe acest fond, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un avertisment ferm privind pericolele la care este expusă țara în contextul implicării Federației Ruse în alegerile parlamentare ce vor avea loc duminică. Șefa statului a subliniat că independența și parcursul european al Republicii Moldova sunt „în pericol”, acuzând Kremlinul că încearcă să influențeze scrutinul prin „sute de milioane de euro” investiți în cumpărarea voturilor, campanii de dezinformare și acțiuni de intimidare.
Forțele de securitate din Republica Moldova au arestat luni 74 de persoane după efectuarea a peste 250 de percheziții, inclusiv în închisori, acțiuni în urma cărora, potrivit unui consilier al președintei Maia Sandu, a fost destructurată o rețea de sabotaj instruită în Serbia de serviciul rus de informații militare GRU pentru desfășurarea unor operațiuni de destabilizare odată cu alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Și premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat miercuri Rusia că încearcă să preia controlul asupra Chișinăului, încălcând voința suverană a moldovenilor. În cadrul unei conferințe de presă, el a afirmat că presiunea Moscovei „devine tot mai mare”, dar a dat asigurări că Republica Moldova va rezista și va împiedica „planul rusesc de ocupație”.
În același siaj, Guvernul Republicii Moldova a respins marți acuzațiile lansate de Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR), potrivit cărora Uniunea Europeană ar pregăti o „intervenție militară” în țară cu sprijinul statelor NATO.
Potrivit Executivului de la Chișinău, aceste „alerte” nu sunt decât „o reacție isterică fabricată de serviciile ruse” la mesajul președintei Maia Sandu din 22 septembrie. Șefa statului avertizase atunci că Rusia „aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara R. Moldova”.
În comunicatul său, SVR a afirmat că „Uniunea Europeană ar pregăti o intervenție militară în R. Moldova, cu sprijinul statelor membre NATO”, susținând că „în această etapă are loc concentrarea unităților forțelor armate ale statelor NATO în România, în apropierea granițelor Moldovei” și că s-ar „pregăti un desant NATO în regiunea Odesa a Ucrainei pentru intimidarea Transnistriei”.
REPUBLICA MOLDOVA
R. Moldova a încheiat screening-ul pentru aderarea la UE în timp record, de două ori mai repede decât alte state candidate. Maia Sandu: Ca să reușim e nevoie și de susținere politică în următorul parlament
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit marți la sediul Președinției cu funcționarii publici care au contribuit la buna desfășurare a procesului de screening-ului în vederea aderării la UE, considerat decisiv pe calea integrării europene a țării noastre.
Cu ocazia finalizării procesului de evaluare a conformității legislației naționale cu cea europeană, denumit screening, șefa statului moldovean și-a exprimat recunoștința pentru munca intensă și dedicarea echipelor din toate instituțiile implicate, care, pe parcursul ultimelor 15 luni, au demonstrat profesionalism, responsabilitate și perseverență.
„Felicitări tuturor colegilor care au contribuit la finalizarea procesului de screening, în timp record, de două ori mai repede decât alte state candidate. Să continuăm la fel de hotărâți Am demonstrat că avem capacitatea tehnică și pasiunea necesare pentru a avansa rapid în procesul de aderare la UE. Dar ca să reușim e nevoie și de susținere politică în următorul parlament. Haideți să continuăm la fel de hotărâți”, a declarat președinta Maia Sandu.
Procesul de screening a avut loc între iulie 2024 și septembrie 2025.
Încheierea cu succes a acestei etape este rezultatul unui efort interinstituțional fără precedent, la care s-au alăturat societatea civilă, sectorul privat și mediul academic, și deschide calea pentru începerea negocierilor de aderare capitol cu capitol.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului. Unii experți atrag atenția că Rusia se implică activ în procesul electoral, recurgând la campanii de dezinformare, propagandă și, potrivit unor investigații, chiar tentative de cumpărare a voturilor. În aceste condiții, miza scrutinului nu este doar una internă, legată de competiția dintre partidele politice autohtone, ci și una geopolitică, ce vizează menținerea Republicii Moldova pe cursul european sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Pe acest fond, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un avertisment ferm privind pericolele la care este expusă țara în contextul implicării Federației Ruse în alegerile parlamentare ce vor avea loc duminică. Șefa statului a subliniat că independența și parcursul european al Republicii Moldova sunt „în pericol”, acuzând Kremlinul că încearcă să influențeze scrutinul prin „sute de milioane de euro” investiți în cumpărarea voturilor, campanii de dezinformare și acțiuni de intimidare.
INTERNAȚIONAL
Premierul Republicii Moldova acuză Rusia că vrea să preia puterea la Chișinău: „Ripostăm ferm și vom împiedica planul rusesc de ocupație”
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat miercuri Rusia că încearcă să preia controlul asupra Chișinăului, încălcând voința suverană a moldovenilor. În cadrul unei conferințe de presă, el a afirmat că presiunea Moscovei „devine tot mai mare”, dar a dat asigurări că Republica Moldova va rezista și va împiedica „planul rusesc de ocupație”.
„Republica Moldova este în campanie electorală. Federația Rusă tot este în campanie electorală. Doar că noi facem campanie electorală la noi în țară, iar Federația Rusă vrea să facă campanie electorală nu la ea acasă, dar în țara noastră. Scopul este să preia puterea la Chișinău, încălcând voința suverană a moldovenilor. Dragi cetățeni, știu că presiunea devine tot mai mare. Probele tot mai multe despre acțiunile subversive ale Rusiei cresc îngrijorarea în societate. Vă asigur de un lucru: statul Republica Moldova rezistă. Nu doar rezistăm, ci ripostăm ferm și vom împiedica planul rusesc de ocupație”, a afirmat Recean, potrivit Agerpres.
Șeful Executivului de la Chișinău a subliniat că autoritățile de la Kremlin au avut „tentative de capturare a Republicii Moldova” și la precedentele alegeri, însă acestea au fost combătute.
„Cunoaștem schemele Kremlinului – instituțiile statului le combat permanent, una câte una. În 2023 și 2024 – prin votul cinstit al cetățenilor – am oprit această tentativă de capturare a Republicii Moldova. În aceste alegeri se întâmplă lucruri și mai grave. Eșecul Kremlinului de anul trecut l-a determinat să cheltuie și mai mulți bani, să implice și mai mulți oameni și să influențeze și mai mult alegerile noastre, să saboteze alegerile în Republica Moldova”, a adăugat Recean.
El a amintit patru metode de imixtiune în politica din Republica Moldova, respectiv „implicarea membrilor grupărilor criminale pentru pregătirea dezordinilor în masă”, „planuri infracționale de corupere electorală puse în aplicare de rețeaua criminală Șor”, „atacurile cibernetice” și „intoxicare informațională masivă”.
Recean a vorbit de un asediu asupra Republicii Moldova și a cerut populației să reacționeze la acțiunile Rusiei.
„Dragi cetățeni, aceasta nu este o luptă electorală obișnuită. Este un asediu asupra țării noastre. Vin cu un îndemn către toți moldovenii, de acasă sau din țările europene – nu putem schimba ce face Rusia, dar putem schimba ce facem noi, ca popor. Să transformăm îngrijorarea în mobilizare și acțiuni chibzuite. Să ripostăm prin a le împiedica schemele. Dacă vedeți o provocare la secția de vot sau în sat, dacă știți despre un caz de vânzare a votului, sesizați poliția. Dacă se întrerupe lumina, de exemplu, dacă se întrerupe procesul de vot, dacă ei vor face alarme false cu bombă, așa cum au mai făcut, nu intrăm în panică, ascultăm autoritățile și continuăm să votăm cinstit. Voi aveți puterea. Statul este alături de voi și voi trebuie să fiți alături de stat”, a mai spus premierul.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un avertisment ferm privind pericolele la care este expusă țara în contextul implicării Federației Ruse în alegerile parlamentare ce vor avea loc duminică. Șefa statului a subliniat că independența și parcursul european al Republicii Moldova sunt „în pericol”, acuzând Kremlinul că încearcă să influențeze scrutinul prin „sute de milioane de euro” investiți în cumpărarea voturilor, campanii de dezinformare și acțiuni de intimidare.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului. Unii experți atrag atenția că Rusia se implică activ în procesul electoral, recurgând la campanii de dezinformare, propagandă și, potrivit unor investigații, chiar tentative de cumpărare a voturilor. În aceste condiții, miza scrutinului nu este doar una internă, legată de competiția dintre partidele politice autohtone, ci și una geopolitică, ce vizează menținerea Republicii Moldova pe cursul european sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Citiți și Kremlinul vrea să „captureze Moldova”, avertizează Maia Sandu în Financial Times: Alegerile din 28 septembrie, „ultima provocare majoră” în calea spre UE
Pe fondul acestui scrutin crucial, Maia Sandu și-a intensificat mesajele publice, pe plan intern și externe. Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Sandu a declarat că Federația Rusă și-a intensificat amestecul în procesele electorale, vizând în special alegătorii moldoveni din străinătate, în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Iulian Chifu: Republica Moldova sub guvernare pro-rusă – amenințare de securitate pentru România, Ucraina, UE și NATO
Nicușor Dan îi îndeamnă pe basarabenii din România să voteze la alegerile de peste Prut: Legătura dintre România și R. Moldova este vie, construită de oameni, familii și valori
Bolojan: Programul SAFE va finanța achizițiile militare ale României în următorii cinci ani. Dobânzile acestui credit, de patru ori mai mici decât cele standard
Bolojan: Am convenit cu Comisia Europeană să încheiem anul cu un deficit de 8,4%. Anul viitor vom avea un deficit de 6% din PIB
Industria de apărare a României trebuie să joace un rol activ în Europa, le-a transmis Nicușor Dan reprezentanților Airbus și ambasadorilor Franței, Germaniei și Spaniei
Europa nu-și poate permite să lase Moldova să revină pe orbita Rusiei, afirmă Zelenski de la tribuna ONU
R. Moldova a încheiat screening-ul pentru aderarea la UE în timp record, de două ori mai repede decât alte state candidate. Maia Sandu: Ca să reușim e nevoie și de susținere politică în următorul parlament
Riscul “nostalgiei false” a comunismului în România, sub lupa unei experte din SUA: Trebuie să vorbim despre lucrurile rele și costurile imense ale oportunităților pierdute. Să ne asigurăm că oamenii înțeleg istoria, care nu moare niciodată
Premierul Republicii Moldova acuză Rusia că vrea să preia puterea la Chișinău: „Ripostăm ferm și vom împiedica planul rusesc de ocupație”
Raport Vodafone: Patru direcții strategice pentru UE și România – Incluziunea digitală este cheia abordării decalajul digital european de 1,3 trilioane de euro
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
Trending
- U.E.1 week ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA1 week ago
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
- U.E.1 week ago
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
- INTERNAȚIONAL6 days ago
Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico)
- INTERNAȚIONAL6 days ago
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”