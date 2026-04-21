Nicușor Dan îi invită pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și minorităților naționale la consultări după ce PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan

Președintele Nicușor Dan se va consulta, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliției de guvernare.

”În temeiul prerogativelor constituționale, președintele României, Nicușor Dan, a invitat miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii următoarelor partide și formațiuni politice parlamentare, pentru consultări – PSD, PNL, UDMR, Grupul parlamentar al minorităților naționale, USR”, a informat Administrația Prezidențială.

Potrivit sursei citate, consultările vor avea loc după următorul program:

ora 9:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

ora 10:30 – Partidul Național Liberal (PNL);

ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

ora 16:30 – Grupul parlamentar al minorităților naționale;

ora 18:30 – Uniunea Salvați România (USR).

România a intrat luni în criză politică, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliției de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului liberal Ilie Bolojan.

Luni, Ilie Bolojan a declarat, după o reuniune informală a PNL, că decizia PSD este ”complet greșită și total iresponsabilă”, menționând că va continua să-și exercite mandatul de premier și va asigura guvernarea.

Anterior, președintele Nicușor Dan a estimat intrarea în “turbulențe” pe scena politică pe fondul disputei dintre premierul Ilie Bolojan și Partidul Social-Democrat, însă a dat asigurări că formațiunile politice din actuala coaliție de guvernare au ajuns la consens privind implementarea PNRR, aderarea la OCDE și menținerea traiectoriei financiare a țării.