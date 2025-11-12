Nicușor Dan îi mulțumește lui Trump pentru cuvintele amabile față de România: Confirmă că reașezarea forțelor SUA a fost un gest pur operațional, nu politic

Președintele Nicușor Dan a afirmat miercuri că îi va mulțumi personal președintelui american Donald Trump pentru cuvintele “amabile față de români și de statul român”, precizând că poziția recentă a liderului de la Casa Albă confirmă că retragerea forței rotaționale americane din România “nu a fost un gest politic, ci a fost un gest pur operațional”.

“Vreau să-i mulțumesc președintelui Trump pentru aceste cuvinte foarte amabile față de români și față de statul român. O să fac asta și personal când o să avem ocazia“, a spus șeful statului, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni în care a lansat în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, al cărei concept central este “independența solidară”.

Nicușor Dan a indicat că poziția președintelui american la adresa României “confirmă că acea retragere a forței rotaționale nu a fost un gest politic, ci a fost un gest pur operațional“.

“Reașezarea, cum a spus săptămâna trecută și secretarul general NATO, a fost o chestiune operațională de reașezare a forțelor americane în Europa”, a subliniat el.

Președintele a evidențiat și tendința pozitivă a dialogului politic româno-american în perspectiva vizitei sale în Statele Unite.

“În ceea ce privește relația României cu Statele Unite, dincolo de aceste afirmații, vreau să vă spun că ea, cum am spus de mai multe ori, partea economică este foarte importantă pentru noi și în pregătirea acelei vizite în Statele Unite au existat mai multe contacte și mai multe idei de proiecte care au fost discutate la nivel de miniștri în aceste ultime săptămâni“, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele Donald Trump și secretarul apărării Pete Hegseth au apărat decizia guvernului Statelor Unite de a repoziționa o parte dintre trupele americane din România, în condițiile în care Bucureștiul caută o inversare a acestei măsuri, avertizând asupra continuării amenințărilor la flancul estic al NATO.

Donald Trump a răspuns vineri unor întrebări din partea presei în timpul unei întâlniri cu premierul ungar Viktor Orbán la Casa Albă, fiind întrebat de ce Pentagonul reduce prezența trupelor din România la doar câteva săptămâni după ce afirmase că Statele Unite nu își vor retrage trupele din Europa.

„Facem schimbări. Mutăm — este același număr, numărul total, dar mutăm oamenii dintr-un loc în altul. Îmi plac românii. Cred că sunt oameni minunați. Avem o relație bună cu România”, a declarat Trump.

Trupe americane vor rămâne staționate în România, dar vor exista unele modificări în modul de rotație a militarilor, a declarat și șeful Pentagonului, Pete Hegseth.

Hegseth a precizat că decizia a fost coordonată cu Casa Albă, cu NATO și cu Comandamentul European al SUA.

„Face parte din viziunea noastră asupra Europei. Vor rămâne trupe în România, dar se schimbă modul în care facem rotațiile și numărul acestora…”, a spus Hegseth, adăugând că decizia a fost coordonată cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu Comandamentul European al SUA și că aliații „au fost notificați în prealabil”.

În urmă cu două săptămâni, România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.

Măsura a stârnit imediat reacții critice din partea președinții Comisiilor pentru Forțele Armate din Congresul american. Astfel, senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, și reprezentantul republican Mike Rogers, au emis o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind încetarea rotației brigăzii americane din România, considerând că decizia „pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”.

Joia trecută, un grup de 20 de membri ai Congresului SUA au redactat o scrisoare către Pentagon, solicitând inversarea acestei decizii.

„Retragerea a sute de soldați de pe flancul estic al NATO, în timp ce războiul din Ucraina continuă, subminează speranța bipartizană de a vedea încheierea conflictului în termenii Ucrainei. Această decizie oferă muniție propagandistică Kremlinului, care încearcă să sugereze că SUA se retrag din Europa tocmai când Ucraina și aliații europeni au cea mai mare nevoie de sprijinul american”, se arată în scrisoarea dată publicității în timp ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, se afla în România. Într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro, Rutte a precizat că decizia SUA de a repoziționa forțe militare “nu are nicio legătură cu România” și că Statele Unite rămân complet implicate în România și în NATO.