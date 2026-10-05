Nicușor Dan îl desemnează prim-ministru pe Luca Niculescu, coordonatorul aderării la OCDE: Are libertatea să decidă formula de guvern, politic sau tehnocrat

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni seară pe Luca Niculescu, secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE, pentru funcția de prim-ministru, după o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare, aceasta fiind cea de-a patra nominalizare făcută de șeful statului după exact cinci luni de la căderea guvernului.

„Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu. Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții”, a declarat Nicușor Dan, a declarat Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, alături de Luca Niculescu.

Președintele a subliniat experiența lui Niculescu în procesul de aderare a României la OCDE, afirmând că acesta a lucrat în ultimii patru ani cu instituțiile statului și cu partidele parlamentare.

„În ultimii patru ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român și a făcut o muncă de patru ani în care a dus la elaborarea o sută de acte normative cu acordul partidelor parlamentare”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a legat propunerea și de etapa în care se află România în procesul de aderare la OCDE, susținând că este necesar ca adaptarea legislativă să fie urmată de aplicarea efectivă a noilor reguli.

„Și tot legat de OCDE, cred că este un moment în care România să facă saltul, atât economia românească și administrația românească, să facă saltul pe care aderarea la OCDE îl permite, adică noi suntem într-un moment în care ne-am adaptat legislația principală-secundară și acum trebuie să fim în stare să o aplicăm astfel încât să facem saltul”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că alegerea lui Niculescu a venit în urma consultărilor politice de luni și că acesta va avea libertatea de a decide, după discuțiile cu partidele, formula viitorului executiv.

„Alegerea a venit în urma consultărilor de azi. Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, să decidă formula de guvern politic-tehnocrat”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a insistat că obiectivul imediat este formarea unui guvern care să poată obține susținerea Parlamentului, în condițiile în care, în opinia sa, prelungirea perioadei de incertitudine produce deja efecte economice.

„Importantă este majoritatea din parlament. E important, e necesar ca România să aibă un guvern și în termen imediat, pentru că sunt instituții care au nevoie de rectificare, e nevoie de un buget pentru anul viitor, dar și în termen mediu, pentru că prelungirea incertitudinii va avea efecte pe viața românilor”, a spus președintele.

El a indicat, în acest context, evoluția cursului de schimb, a dobânzilor și a investițiilor care așteaptă încheierea perioadei de incertitudine.

„Am văzut cursul de schimb valutar, am văzut evoluția din zilele astea pe dobânzile la credite, pe investițiile care așteaptă terminarea acestei etape de incertitudine, investiții care înseamnă locuri de muncă pentru români”, a afirmat Nicușor Dan.

În final, președintele a transmis că are garanția că un eventual guvern condus de Luca Niculescu va menține orientarea externă a României și angajamentele financiare asumate de țară.

„Și am garanția că un guvern cu Luca Niculescu va păstra direcția pro-occidentală a României și, de asemenea, va respecta țintele financiare și toate angajamentele pe care România și le-a asumat”, a declarat șeful statului.

Luca Niculescu este diplomat și fost jurnalist, cu o experiență de peste două decenii în presa internațională și în diplomația română. Absolvent al Facultății de Jurnalism din București, cu un master în jurnalism european la Strasbourg, Niculescu a fost redactor-șef al RFI România și corespondent în România pentru mai multe instituții media franceze, între care France Info, France Inter, France Culture, TV5 și Libération.

În 2016, a fost numit ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Franceză, Principatul Monaco și Principatul Andorra, funcție pe care a deținut-o timp de peste șase ani. Mandatul de la Paris a inclus și gestionarea unor dosare legate de relația României cu OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei.

Din septembrie 2022, Luca Niculescu este secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, responsabil de coordonarea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Numirea sa în această funcție a venit în contextul negocierilor de aderare a României la organizație, începute în 2022.