Nicușor Dan îl felicită pe András Baka pentru alegerea ca președinte al Ungariei: România și Ungaria au o “oportunitate valoroasă” de a-și consolida cooperarea

Președintele Nicușor Dan l-a felicitat pe András Baka pentru alegerea în funcția de președinte al Ungariei și a transmis că România și Ungaria au o oportunitate de a-și consolida cooperarea bilaterală.

Baka, fost președinte al Curții Supreme a Ungariei, a fost ales marți de Parlamentul de la Budapesta cu 140 de voturi.

„Felicitări, dr. András Baka, pentru alegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Ungariei”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe platforma X.

Congratulations, Dr. András Baka, on your election as President of Hungary. Romania and Hungary now have a valuable opportunity to further strengthen our cooperation. I look forward to working with you, for the benefit of our citizens, to deepen our political, economic and… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 11, 2026

Șeful statului român a subliniat că alegerea noului președinte creează „o oportunitate valoroasă” pentru aprofundarea relațiilor dintre București și Budapesta.

„România și Ungaria au acum o oportunitate valoroasă de a-și consolida și mai mult cooperarea”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că își dorește să colaboreze cu omologul său ungar „în beneficiul cetățenilor noștri”, cu obiectivul de a aprofunda cooperarea politică, economică și europeană dintre cele două țări.

Alegerea lui András Baka are loc într-un moment de schimbare politică la Budapesta. Fost șef al Curții Supreme, Baka a fost cunoscut și drept un critic al lui Viktor Orbán.