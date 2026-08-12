Nicușor Dan îl felicită pe András Baka pentru alegerea ca președinte al Ungariei: România și Ungaria au o “oportunitate valoroasă” de a-și consolida cooperarea

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan l-a felicitat pe András Baka pentru alegerea în funcția de președinte al Ungariei și a transmis că România și Ungaria au o oportunitate de a-și consolida cooperarea bilaterală.

Baka, fost președinte al Curții Supreme a Ungariei, a fost ales marți de Parlamentul de la Budapesta cu 140 de voturi.

„Felicitări, dr. András Baka, pentru alegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Ungariei”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe platforma X.

 

Șeful statului român a subliniat că alegerea noului președinte creează „o oportunitate valoroasă” pentru aprofundarea relațiilor dintre București și Budapesta.

„România și Ungaria au acum o oportunitate valoroasă de a-și consolida și mai mult cooperarea”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că își dorește să colaboreze cu omologul său ungar „în beneficiul cetățenilor noștri”, cu obiectivul de a aprofunda cooperarea politică, economică și europeană dintre cele două țări.

Alegerea lui András Baka are loc într-un moment de schimbare politică la Budapesta. Fost șef al Curții Supreme, Baka a fost cunoscut și drept un critic al lui Viktor Orbán.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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