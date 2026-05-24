Nicușor Dan îl felicită pe Cristian Mungiu: O performanță extraordinară. Filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de felicitare cineastului Cristian Mungiu pentru al doilea Palme d’Or la Cannes.

„O performanță extraordinară. Felicitări întregii echipe a filmului, cu mulți români, și lui Sebastian Stan în rol principal”, a scris Nicușor Dan într-un mesaj publicat pe Facebook.

Acesta a dezvăluit că a „apreciat la filmele precedente ale lui Cristian Mungiu că pun întrebări, că merg pe linia fină dintre două sau mai multe seturi de valori aflate în conflict.”

„Acesta este, pentru mine, sensul artei: cunoașterea umanului din cât mai multe perspective”, a mai spus președintele.

Potrivit acestuia, „este și o recunoaștere a noului val al cinematografiei românești, cu Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu, Cătălin Mitulescu și toți ceilalți.”

”Au avut curajul să se exprime altfel decât se exprima cinematografia până la ei, să se raporteze direct și să surprindă întrebările unei societăți în transformare, atingând astfel adesea universalitatea”, a apreciat Nicușor Dan.

„Filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România, iar administrația trebuie să facă mult mai mult pentru a-l folosi în beneficiul României și al cinematografiei românești”, a conchis președintele.

Lungmetrajul „Fjord”, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d’Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, relatează site-ul oficial al evenimentului.

Regizorul și scenaristul român Cristian Mungiu a devenit astfel cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes care a câștigat de două ori mult râvnitul trofeu Palme d’Or – la 19 ani după victoria sa repurtată cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” în 2007, informează Agerpres. Niciun cineast nu a câștigat de trei ori acest premiu.

Filmul „Fjord” abordează tema complexă a moralității expunând povestea unui un cuplu evanghelic foarte credincios româno-norvegian (Sebastian Stan și Renate Reinsve) care se stabilește în Norvegia cu cei cinci copii ai săi.

Cuplul româno-norvegian se împrietenește cu vecinii lor, familia Halberg, în ciuda diferențelor culturale. Când adolescenta Elia Gheorghiu apare la școală cu câteva vânătăi pe corp, comunitatea se întreabă dacă educația tradițională pe care copiii familiei Gheorghiu o primesc de la părinții lor ar putea avea vreo legătură cu acest lucru, familia româno-norvegiană ajungând să aibă probleme cu autoritățile norvegiene pentru protecția copilului.

„Fjord” este un film despre dificultatea de a înțelege pe cineva care gândește altfel, o poveste despre polarizare, despre incapacitatea de a dialoga, despre lucrurile care îi despart pe oameni și cele care încă îi mai țin împreună.