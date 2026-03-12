Nicușor Dan îl invită pe Zelenski la summitul “București 9” al aliaților NATO de pe flancul estic

Președintele Nicușor Dan l-a invitat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski să participe la summitul formatului București 9 din luna mai, pe care șeful statului român îl va găzdui.

“L-am invitat pe domnul Președinte la reuniunea B9 care va avea loc în mai la București”, a declarat Nicușor Dan, într-o conferință comună de presă cu omologul ucrainean, susținută la Palatul Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au semnat, joi, la Palatul Cotroceni, declarația comună de instituire a Parteneriatului Strategic între România și Ucraina, un moment de cotitură pentru relațiile bilaterale între Kiev și București, cei doi lideri semnând, de asemenea, o declarație comună de intenție privind coproducția materialelor de apărare, respectiv drone, și un cadru de cooperare în ce privește domeniul energetic.

Amintim că Polonia și România intenționează să invite statele scandinave să se alăture grupului București (B9), co-fondat de București și Varșovia și care reunește membri ai NATO de pe flancul estic al Alianței, în cadrul unui summit programat pentru luna mai în capitala României.

Anunțul a fost făcut săptămâna trecută la Varșovia de președinții Poloniei și României, Karol Nawrocki și Nicușor Dan, care au avut prima lor întrevedere bilaterală, la două zile după ce ambele țări au marcat Ziua Solidarității Polono‑Române.

Întrebat de CaleaEuropeană.ro despre posibilitatea extinderii formatului la B11 sau B12, idee menționată anterior de președintele Poloniei, președintele Nicușor Dan a explicat că statele nordice au fost deja invitate la reuniuni recente ale acestui format.

„După cum știți, și la Vilnius, în urmă cu un an, au fost invitate țările nordice – Finlanda a fost acolo, Suedia a fost, Norvegia a fost, Danemarca a fost. Acum se pune în discuție ca o parte dintre aceste țări să devină chiar membre ale acestui format.Sunt discuții în curs. N-ar fi profesionist să vorbesc în avans de niște discuții care nu au un rezultat predictibil în momentul de față, ci doar o intenție reciprocă de ambele părți”, a adăugat șeful statului.

Formatul București 9 este un format de coordonare în domeniul apărării care reunește nouă state membre NATO de pe flancul estic al Alianței: Polonia, România, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania și Slovacia.

Grupul a fost creat în 2015 de președinții României și Poloniei de la acea vreme, Klaus Iohannis și Andrzej Duda, pentru a alinia pozițiile regionale înaintea summiturilor NATO și pentru a consolida cooperarea militară între statele de pe flancul estic al Alianței.