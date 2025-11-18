Nicușor Dan îl omagiază pe fostul deținut politic Ilie Ilașcu, decedat luni: Un patriot și “un simbol al rezistenței românești” în regiunea separatistă transnistreană

AHK România se implică activ în promovarea relațiilor economice dintre Germania, România și Republica Moldova, susținând participarea firmelor românești în Germania, precum și creșterea exporturilor românești și moldovenești pe piața germană.

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană organizează în data de 27 noiembrie, la Stuttgart, împreună cu Comitetul de Est al Economiei Germane (OA), Conferința Economică trilaterală Germania-România-Moldova.

Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, evenimentul are loc sub patronajul Guvernului României și se bucură de susținerea guvernului din landul Baden-Württemberg și a Ministerului Economiei, Muncii și Turismului din Baden-Württemberg.

„Anul acesta am văzut câteva investiții majore ale companiilor germane în România, între care amintesc Daimler în Sebeș, Diehl Aviation în Craiova, Stihl în Oradea, Knauf în Târnăveni, Rheinmetall în Victoria. În plus, observăm o activitate continuă a firmelor germane din industria prelucrătoare și retail, precum și o tendință încurajatoare a companiilor românești de a explora oportunități de afaceri pe piața germană”, spune Sebastian Metz, directorul general al AHK România.

Schimburile economice dintre Germania și România au înregistrat o creștere constantă în ultimii zece ani, ajungând la peste 42 de miliarde de euro în 2024. România ocupă locul 17 în rândul partenerilor comerciali ai Germaniei. În același timp, comerțul dintre Germania și Republica Moldova s-a extins, depășind 871 de milioane de euro în 2024 — o creștere de 5,3% față de anul precedent.

Conform comunicatului, evenimentul de la Stuttgart își propune să crească volumul schimburilor comerciale, să consolideze prezența companiilor germane în România și Republica Moldova și să promoveze oportunitățile reciproce de investiții.

Aceeași sursă prezintă și temele strategice care urmează să ocupe un rol central în cadrul conferinței: industria și inovația, energia, apărarea și nearshoring-ul — domenii în care România și Republica Moldova oferă oportunități atractive pentru companiile germane.

„Datorită poziției sale strategice în Europa, a costurilor competitive și forței de muncă bine pregătite, România a devenit o destinație de top pentru investiții orientate spre inovație și proiecte tehnologice avansate. Totodată dezvoltă proiecte energetice ambițioase, datorită potențialului de producție al energiei regenerabile și al rezervei semnificative de gaze naturale”, este subliniat în comunicat.

AHK România subliniază că „schimbările geopolitice globale au creat noi oportunități pentru investitori în România, care a devenit centru de relocare a afacerilor (hub de nearshoring), contribuind astfel la creșterea rezilienței industriale a Europei”.

În plus, „perspective semnificative apar și din programul european de apărare „Rearm Europe”, care stimulează investițiile în industriile din domeniul apărării și în securitatea cibernetică — domenii de interes crescând pentru companiile germane”, mai arată comunicatul.

AHK România arată că „aderarea României la NATO și la Uniunea Europeană oferă investitorilor un cadru stabil și sigur”, acest mediu favorabil fiind consolidat de „accesul la spațiul Schengen din 2025, care permite desfășurarea fără impedimente a activităților comerciale pe piața europeană”.

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană constată că „Republica Moldova atrage tot mai mult atenția investitorilor germani, oferind oportunități strategice în sectoarele de producție, agricultură și tehnologie”.

„Sectoarele IT și servicii, aflate în plină expansiune, susținute de o forță de muncă tânără și bine pregătită, precum și de sprijinul guvernamental, stimulează inovația și transformarea digitală. Dincolo de agricultură, Moldova prezintă un potențial semnificativ în sectorul energiei regenerabile, în special în domeniul energiei din biomasă. Deșeurile agricole joacă un rol esențial în producția de biomasă și sunt utilizate tot mai mult pentru generarea de energie. Pe măsură ce Moldova își consolidează legăturile cu Uniunea Europeană, oportunitățile pentru parteneriate internaționale și dezvoltare continuă să se extindă”, mai este menționat în comunicat.

Conferința economică de la Stuttgart va reuni reprezentanți de rang înalt din guvernele Germaniei, României și Republicii Moldova, alături de companii de top din cele trei țări.

Evenimentul își propune să promoveze noi proiecte de investiții, parteneriate de afaceri și accesul la piețe de export emergente.

AHK România este reprezentanța oficială a economiei germane. Înființată în 2002, AHK numără peste 670 de firme-membre și oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. Prin serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le organizează, AHK România susține activ companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este totodată partener al firmelor românești interesate de piața germană.

De la 1 ianuarie 2020, în cadrul AHK România funcționează și Centrul de competență pentru Republica Moldova. Obiectivul este de a intensifica relațiile de afaceri între companii din România, Republica Moldova și Germania și de a contribui semnificativ la dezvoltarea economică a Republicii Moldova.