Nicușor Dan îl omagiază pe “marele om politic” Corneliu Coposu, la 30 de ani de la moarte: Rămâne una dintre cele mai luminoase și puternice figuri ale istoriei noastre recente

Președintele Nicușor Dan a depus marți o coroană de flori la Monumentul lui Corneliu Coposu din București, în aceeași zi împlinindu-se 30 de ani de la moartea liderul opoziției din România post-comunistă, fost deținut politic în perioada comunistă și cel care a reîntemeiat formațiunea politică țărănistă, sub numele de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat.

Întrebat de jurnaliști ce a rămas din testamentul politic al lui Corneliu Coposu, Nicușor Dan a subliniat că România, deși are multe restanțe, a făcut și niște progrese.

“S-au întâmplat totuși multe de atunci. Am avut o alternanță la putere, 1996, chiar dacă domnia sa n-a mai apucat-o. Și societatea românească, chiar dacă rămâne cu multe restanțe, a făcut niște progrese”, a spus președintele.

Ulterior, șeful statului l-a omagiat pe Coposu și într-o postare pe Facebook.

“În urmă cu trei decenii, trecea la cele veșnice marele om politic Corneliu Coposu. În semn de omagiu, am depus astăzi o coroană de flori la Monumentul care păstrează vie amintirea Seniorului. Corneliu Coposu a fost un apărător neclintit al democrației și a luptat pentru libertate și dreptate, într-o perioadă sumbră a istoriei noastre, când cei care rosteau adevărul erau pedepsiți, încarcerați, torturați și condamnați la moarte. În cei 17 ani petrecuți în temnițele comuniste, Seniorul și-a păstrat valorile și a rămas fidel idealurilor de integritate, verticalitate și moralitate politică. Prin exemplul personal, Corneliu Coposu a demonstrat că demnitatea și credința în democrație pot supraviețui chiar și celor mai întunecate regimuri. După căderea comunismului, a reintrat în viața publică, devenind simbolul unei alternative autentic democratice și al unui mod etic de a face politică, cu profund respect față de oameni. Corneliu Coposu rămâne una dintre cele mai luminoase și puternice figuri ale istoriei noastre recente, un exemplu de curaj, decență și loialitate față de România. Moștenirea Seniorului este, astăzi, mai actuală decât oricând. Principiile nu sunt negociabile, iar libertatea și democrația nu pot fi considerate drept câștigate pentru totdeauna. Avem datoria să le apărăm în fiecare zi, cu hotărâre și responsabilitate.”, a scris Nicușor Dan.

Corneliu Coposu, născut în 1914 și decedat în 1995, a fost liderul opoziției din România postcomunistă. Absolvent de drept și ziarist, om de încredere al liderului național-țărănist Iuliu Maniu, Coposu a fost membru al Partidului Național Țărănesc (PN-Ț) până la interzicerea acestuia în 1947, iar ulterior a fost deținut politic în condiții foarte aspre timp de 17 ani, în faza stalinistă a regimului comunist din România.

După Revoluția din 1989 a reîntemeiat oficial PNȚ sub numele de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat și a fost președinte al PNȚCD-ului între 1990 și 1995. În această calitate, a fondat Convenția Democrată Română (CDR), al cărei prim președinte a fost și care a preluat puterea în 1996, după câștigarea alegerilor prezidențiale de către Emil Constantinescu.