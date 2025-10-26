Nicușor Dan, impresionat de echipa MAVIS Artificial Heart (Iași): Astfel de proiecte pot adânci integrarea României în ecosistemul european de cercetare avansată 

Un grup de cercetători și studenți de la Iași lucrează la realizarea cele mici inimi artificiale complet implantabile, un proiect inovator cu aplicații atât pentru adulți, cât și pentru adulți. Președintele Nicușor Dan a anunțat că a discutat cu echipa de dezvoltare și s-a declarat „impresionat de acest proiect cu potențial uriaș.

„Am fost impresionat de acest proiect cu potențial uriaş. Prototipul se află într-o fază avansată de testare în laborator, iar în următoarele 12 luni sunt planificate testele preclinice pe model animal. Dacă aceste etape vor fi finalizate cu succes, România va deveni prima țară din Europa de Est capabilă să dezvolte și să valideze o tehnologie proprie de circulație mecanică asistată complet implantabilă”, a transmis președintele Nicușor Dan în cadrul vizitei sale la Iași.

Proiectul, dezvoltat de echipa MAVIS Artificial Heart, promite soluții noi pentru pacienții cu insuficiență cardiacă avansată și oferă un cadru modern pentru formarea tinerilor specialiști în inginerie biomedicală.

„Avem mare nevoie de studenți, cercetători și mentori ca ei. Aceste proiecte pot adânci integrarea României în ecosistemul european de cercetare avansată”, a conchis șeful statului.