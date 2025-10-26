Connect with us

ROMÂNIA

Nicușor Dan, impresionat de echipa MAVIS Artificial Heart (Iași): Astfel de proiecte pot adânci integrarea României în ecosistemul european de cercetare avansată 

Published

56 minutes ago

on

© Administrația Prezidențială

Un grup de cercetători și studenți de la Iași lucrează la realizarea cele mici inimi artificiale complet implantabile, un proiect inovator cu aplicații atât pentru adulți, cât și pentru adulți. Președintele Nicușor Dan a anunțat că a discutat cu echipa de dezvoltare și s-a declarat „impresionat de acest proiect cu potențial uriaș. 

„Am fost impresionat de acest proiect cu potențial uriaş. Prototipul se află într-o fază avansată de testare în laborator, iar în următoarele 12 luni sunt planificate testele preclinice pe model animal. Dacă aceste etape vor fi finalizate cu succes, România va deveni prima țară din Europa de Est capabilă să dezvolte și să valideze o tehnologie proprie de circulație mecanică asistată complet implantabilă”, a transmis președintele Nicușor Dan în cadrul vizitei sale la Iași. 

Proiectul, dezvoltat de echipa MAVIS Artificial Heart, promite soluții noi pentru pacienții cu insuficiență cardiacă avansată și oferă un cadru modern pentru formarea tinerilor specialiști în inginerie biomedicală. 

„Avem mare nevoie de studenți, cercetători și mentori ca ei. Aceste proiecte pot adânci integrarea României în ecosistemul european de cercetare avansată”, a conchis șeful statului. 

ROMÂNIA

Ministrul Justiției, mesaj de Ziua Europeană a Avocaților: România, alături de statele europene care consolidează protecția profesiei de avocat

Published

23 minutes ago

on

October 26, 2025

By

© Ministerul Justiției/ Facebook

Cu prilejul Zilei Europene a Avocaților, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis un mesaj de apreciere pentru contribuția avocaților la apărarea drepturilor fundamentale și la consolidarea statului de drept. 

„Avocații sunt parteneri indispensabili ai înfăptuirii actului de justiție, având un rol cheie în asigurarea echilibrului sistemului judiciar”, a subliniat ministrul, evidențiind importanța profesionalismului, integrității și responsabilitășii în exercitarea profesiei. 

Radu Marinescu a anunțat și un pas important făcut de România în această direcție: semnarea Convenției Consiliului Europei privind protecția profesiei de avocat, document care garantează independența avocaților, protecția împotriva intimidării și hărțuirii, confidențialitatea relației avocat-client și libertatea de exprimare. 

„Voi încuraja și susține orice demers menit să protejeze valorile fundamentale ale statului de drept”, a transmis ministrul Justiției, reafirmând angajamentul României față de standardele europene în domeniul justiției. 

Continue Reading

ROMÂNIA

ICI București: ”Transformarea digitală în sănătate începe cu oameni și ecosisteme inteligente”, mesajul directorului general Adrian-Victor Vevera la ROHO 2025

Published

41 minutes ago

on

October 26, 2025

By

© ICI București - Facebook
ICI București a participat la cea de-a X-a ediție a ROHO Romanian Hospital & Healthcare Convention, desfășurată în perioada 23–24 octombrie 2025. Sub tema „Oamenii Sănătății”, evenimentul a reunit lideri de opinie, profesioniști din spitale și clinici, reprezentanți ai mediului universitar și ai companiilor care contribuie la transformarea sistemului medical românesc.

În cadrul sesiunii „Sănătatea care Conectează: Pacienți, Echipe, Comunități”, Dr. ing. Adrian-Victor Vevera, Director General al ICI București, a prezentat intervenția sa cu tema „Transformarea digitală în sănătate începe cu oameni și ecosisteme inteligente.” Acesta a subliniat importanța colaborării interdisciplinare, a interoperabilității datelor și a utilizării infrastructurilor digitale naționale pentru crearea unui ecosistem conectat care pune pacientul în centrul procesului de îngrijire. Dezvoltarea de soluții digitale sigure, eficiente și etice reprezintă una dintre direcțiile strategice ale ICI București, prin proiecte dedicate transformării digitale, cercetării în domeniul AI și securității cibernetice în sănătate.
ROHO 2025 a marcat 10 ani de la debutul Convenției, consolidându-se ca un spațiu de dialog, colaborare și inspirație pentru profesioniștii din domeniul sănătății. Evenimentul face parte din seria internațională de conferințe organizate de BORO Communication, alături de CONVEHO European Hospital & Healthcare Convention, organizată la Londra, Amsterdam și Bruxelles.

Continue Reading

ROMÂNIA

Ilie Bolojan, de Ziua Armatei: Pacea nu mai este un fapt. Apărarea nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate

Published

19 hours ago

on

October 25, 2025

By

© Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că trăim într-o perioadă complicată, în care pacea nu mai este un fapt, iar apărarea nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate.

“Trăim astăzi o perioadă complicată, și în plan intern, și în plan extern. În plan intern trebuie să facem ordine în finanțele publice, să ne punem economia pe baze mai sănătoase și să corectăm nedreptățile. În plan extern, războiul din Ucraina a schimbat ceea ce consideram că este stabil în regiunea noastră. Pacea nu mai este un fapt. În jurul nostru vedem cum armele clasice se combină cu noi forme de conflict – dezinformare, manipulare, atacuri cibernetice. Asta înseamnă că apărarea nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate”, a spus premierul Ilie Bolojan, într-un discurs susținut la Carei, cu ocazia Zilei Armatei, citat de Agerpres.

El a adăugat că armata trebuie să fie pregătită și întărită, lucruri care presupun și alocări financiare pe măsură.

Premierul a precizat că o parte importantă a bugetului național va fi destinată achiziției de echipamente moderne, formării personalului militar și protejării infrastructurii esențiale, “pentru că România nu-și permite să fie nepregătită”.

“Pentru țara noastră, polița de asigurare este capacitatea de a ne apăra și de a avea o armată profesionistă. De aceea, un obiectiv important în această perioadă este să întărim armata, industria de apărare și infrastructura critică și să investim mai mult în pregătirea oamenilor și în tehnologie. De aceea, o parte importantă a bugetului va fi destinată formării, echipamentelor moderne și protejării infrastructurii esențiale, pentru că România nu-și permite să fie nepregătită”, a mai spus Ilie Bolojan, în discursul său.

El a adus un mesaj de recunoștință militarilor români pentru profesionalismul dovedit în misiunile NATO și UE.

“Armata României este mai mult decât o forță militară – este un exemplu de ordine, seriozitate și solidaritate. Avem nevoie de aceste valori și în viața civilă”, a continuat el.

Premierul Ilie Bolojan a participat, sâmbătă, la ceremonia organizată la Ansamblul Monumental Glorie Ostașului Român, în municipiul Carei, cu ocazia Zilei Armatei Române.

Continue Reading

