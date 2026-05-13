Nicușor Dan, în debutul summitului B9: Miza este coagularea viziunilor noastre privind viitorul NATO

Robert Lupițu
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, la deschiderea summitului Formatului București 9 pe care îl găzduiește la Palatul Cotroceni, că reuniunea are ca obiectiv principal armonizarea pozițiilor statelor din regiune privind viitorul NATO, în contextul pregătirilor pentru viitorul summit al Alianței.

„Într-un climat dinamic”, cu două luni înainte de Summitul NATO de la Ankara, șeful statului a subliniat importanța poziționării geografice a țărilor participante.

„Nu este lipsit de importanță faptul că suntem în apropierea Ucrainei, suntem în apropierea Mării Negre și suntem în apropierea locurilor în care teritoriul aliat este amenințat”, a afirmat Nicușor Dan.

El a explicat că reuniunea B9 urmărește „de a coagula, de a acorda viziunile noastre despre viitorul Alianței Nord-Atlantice și pentru fiecare dintre țările noastre există o prioritate pentru propria securitate, există o prioritate pentru consolidarea relației transatlantice, există o prioritate pentru consolidarea Alianței”.

În același context, președintele a pledat pentru creșterea investițiilor în domeniul Apărării și pentru consolidarea capacităților militare comune.

„Trebuie să le transformăm în capabilități, să sporim contribuția aliaților europeni la Alianță și trebuie să dezvoltăm toți împreună o bază industrială militară transatlantică solidă”, a spus el.

Nicușor Dan a evidențiat și importanța sprijinului acordat Ucrainei și Republicii Moldova, apreciind că securitatea celor două state este strâns legată de securitatea întregii regiuni.

„E un sprijin pe care nu trebuie să îl facem doar declarativ, ci trebuie să îl facem eficient, pentru că de securitatea lor depinde securitatea noastră”, a declarat șeful statului.

Nawrocki, în debutul summitului B9: Construim o zonă de securitate de la Arctică până la Marea Neagră. Suntem centrul de gravitație al NATO
Ministrul Apărării din Estonia subliniază importanța transparenței în utilizarea fondurilor europene de către Ucraina, pe fondul scandalurilor de corupție: Au datoria să arate că totul este în ordine
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

