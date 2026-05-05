Nicușor Dan începe consultări pentru formarea unui nou guvern și asigură că va fi unul “pro-occidental”: Există consens pe aderarea la OCDE, pe SAFE și PNRR

Președintele Nicușor Dan a transmis marți un mesaj de calm și stabilitate după ce Guvernul a fost demis în Parlament, subliniind că situația, deși dificilă, nu pune în pericol direcția strategică a României și anunțând că va demara consultări informale cu formațiunile politice.

„Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului”, a declarat acesta, atrăgând atenția că schimbarea executivului trebuie privită în cheia funcționării normale a instituțiilor statului.

În același timp, Nicușor Dan a făcut apel la calm, insistând asupra faptului că România rămâne stabilă. „Invit la calm. România e un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează”, a punctat șeful statului, într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni.

El a evidențiat existența unui acord larg între partidele pro-occidentale asupra principalelor direcții strategice, menționând că există consens „pe aderarea la OCDE, pe execuția bugetului din 2026, pe direcția pro-occidentală, pe SAFE și PNRR”.

În acest context, a precizat și reperele calendaristice pentru proiectele majori, respectiv „31 mai -încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai – ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august – finalizarea PNRR”.

Potrivit acestuia, stabilitatea acestor direcții a fost demonstrată chiar recent în Parlament, în pofida tensiunilor politice generate de moțiune: „Chiar dacă procedurile pentru moțiune începuseră, săptămâna trecută Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde pe SAFE, ca dovadă a acestui consens”.

Citiți și

Moțiunea de cenzură PSD-AUR, adoptată cu 281 de voturi în Parlament: Guvernul condus de Ilie Bolojan a căzut

Cum titrează presa internațională căderea guvernului Bolojan: România ar putea fi aruncată din nou în incertitudine și turbulențe

Referitor la formarea unui nou executiv, Nicușor Dan a anunțat începutul discuțiilor politice.

„Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale, și, când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale”, a adăugat șeful statului.

El a arătat că este conștient de nemulțumirile populației și de presiunile sociale. „Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi”, a mai spus președintele.

În ceea ce privește scenariile politice, acesta a exclus organizarea de alegeri anticipate, indicând că procesul de formare a unui nou guvern nu va fi unul prelungit.

„Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez: la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta”, a conchis Nicușor Dan.

