INTERNAȚIONAL
Nicușor Dan încurajează Australia să deschidă misiune diplomatică în România: Putem extinde cooperarea în materie de securitate, energie și amenințări hibride
Președintele Nicușor Dan a încurajat luni deschiderea unei reprezentanțe diplomatice a Australiei la București și stimularea investițiilor australiene în țara noastră.
Șeful statului a primit, la Palatul Cotroceni, o delegație condusă de Milton Dick, Președintele Camerei Reprezentanților din Australia, după întrevederi pe care delegația australiană le-a avut și cu ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu și cu secretarul de stat pentru afaceri strategice și globale al MAE, Ana Tinca.
“În actualul context global, marcat de transformări și provocări, este esențial ca state ca ale noastre, care împărtășesc aceleași valori democratice și au o viziune comună asupra ordinii internaționale, să își dezvolte relațiile bilaterale prin proiecte concrete și durabile”, a scris președintele, pe Facebook.
El a indicat că discuțiile au fost consistente și “s-au axat pe extinderea cooperării dintre România și Australia în domeniile securității, energetic și al contracarării amenințărilor hibride”.
“Am subliniat că un pas important în această direcție îl reprezintă stimularea investițiilor australiene în România. Încurajăm, de asemenea, deschiderea unei reprezentanțe diplomatice la București”, a mai punctat șeful statului.
Nicușor Dan a mai subliniat că “expertiza României în regiunea Mării Negre și experiența Australiei în zona Indo-Pacific pot crea noi oportunități de colaborare și schimb de bune practici între țările noastre”.
Totodată, la discuțiile de la Ministerul Apărării Naționale, ministrul Moșteanu și președintele Camerei Reprezentanților din Australia au vizat consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul apărării și intensificarea cooperării între cele două state, în contextul provocărilor de securitate actuale la nivel global.
Pe parcursul întrevederii, cei doi oficiali au subliniat importanța dialogului dintre România și Australia, state partenere care împărtăşesc aceleaşi valori democratice și angajamente față de pacea și stabilitatea internațională.
Au fost abordate teme privind colaborarea în cadrul misiunilor internaționale, precum și perspectivele de cooperare în domeniul industriei de apărare.
Întrevederea s-a încheiat cu decizia oficialilor de a menține un dialog politico-militar constant și de a intensifica schimburile de experiență între instituțiile de apărare din cele două state.
NATO
Sébastien Lecornu promite să vegheze la respectarea planului de reînarmare a Franței: Majorarea bugetului apărării este indispensabilă
Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a declarat luni că majorarea bugetului alocat apărării este esențială în actualul context geopolitic, marcat de tensiuni și insecuritate crescândă.
„Pe 13 iulie, șeful statului a anunțat un nou efort pentru a ne accelera reînarmarea. Este indispensabil. Voi veghea ca acest cuvânt să fie respectat”, a afirmat Lecornu într-un mesaj adresat forțelor armate, publicat pe rețeaua X.
Message aux Armées. pic.twitter.com/9NUbNm6fvl
— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 13, 2025
Declarația vine în timp ce premierul, fost ministru al apărării, are misiunea dificilă de a obține adoptarea bugetului pentru 2026, într-o perioadă de instabilitate politică profundă.
Președintele Emmanuel Macron a anunțat o majorare suplimentară de 3,5 miliarde de euro a bugetului militar pentru anul viitor, peste cele 3,2 miliarde deja prevăzute prin Legea de programare militară. Astfel, Franța ar urma să atingă un buget al apărării de 57,2 miliarde de euro în 2026, comparativ cu 50,5 miliarde în 2025 — o creștere de aproximativ 13%.
Această extindere a cheltuielilor de apărare are loc într-un context economic dificil: datoria publică a Franței a atins 3.400 de miliarde de euro (115,6% din PIB), iar ritmul investițiilor rămâne lent, transmite AFP, preluat de Agerpres.
În același mesaj, premierul francez a făcut apel la continuarea modernizării armatei: „Trebuie să construim un nou model de armată: hibridă, formată din activi și rezerviști, cu competențe și reziliență întărite (…) un model de angajament operațional cu aliații și partenerii noștri pentru securitatea colectivă a Europei.”
Criza politică declanșată după dizolvarea Adunării Naționale în 2024, care a lăsat țara fără o majoritate parlamentară clară, complică suplimentar procesul de adoptare a bugetului. În mai puțin de un an și jumătate, Franța a avut patru prim-miniștri, iar echilibrul politic rămâne fragil între cele trei mari blocuri: stânga, centru-dreapta și extrema dreaptă.
SUA
De la tribuna Knesset-ului, Trump proclamă “începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu” și “sfârșitul epocii terorii”. Liderul SUA, decorat cu cea mai înaltă distincție a Israelului pentru acordul de pace în Gaza
Acordul de încetare a focului între Israel și Hamas nu marchează „doar sfârșitul unui război”, ci reprezintă „începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu”, a apreciat, luni, președintele american Donald Trump, proclamând sfârșitul „epocii terorii”.
Într-un discurs susținut în Knesset, Trump a devenit al patrulea președinte american care se adresează Parlamentului israelian după Jimmy Carter în 1979, Bill Clinton în 1994 și George W. Bush în 2008.
Trump a vorbit în Knesset în cadrul unei vizite fulger în Israel care va continua, tot luni, în Egipt, la Sharm El-Sheik, unde se va reuni cu liderii aliați din Europa și din Orientul Mijlociu pentru semnarea acordului de pace, devenit posibil grație planului de pace pentru Gaza propus de liderul SUA. Președintele SUA urmează să primească și Medalia de Onoare a Președintelui Israelului, cea mai prestigioasă distincție civilă a țării, pentru rolul său în negocierea unui armistițiu în Gaza și asigurarea eliberării ostaticilor. Președintele israelian Isaac Herzog a anunțat luni că Trump va primi această distincție, în timp ce Israelul a confirmat că Hamas a eliberat primul grup de ostatici capturați pe 7 octombrie 2023, un premiu care poate părea și o consolare prestigioasă după ce liderul american a râvnit Premiul Nobel pentru Pace, câștigat de lidera opoziției democratice din Venezuela, Maria Corina Machado.
Predându-i ștafeta pentru discurs, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că „niciun președinte american nu a făcut mai mult pentru Israel” decât președintele Donald Trump, confirm angajamentul său pentru pace.
„Tu ești dedicat acestei păci, eu sunt dedicat acestei păci… vom realiza această pace”, i-a spus Netanyahu lui Trump.
Venind la tribuna Knesset-ului în aplauze și ovații, președintele Donald Trump a declarat că „acesta nu este doar sfârșitul unui război”. „Este sfârșitul epocii terorii și morții și începutul epocii credinței, speranței și lui Dumnezeu”, a continuat el.
„Este începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu. … Generațiile viitoare își vor aminti acest moment ca fiind momentul în care totul a început să se schimbe”, a mai spus președintele american, conform The Guardian și ABC News.
Trump a salutat sfârșitul unui „coșmar dureros” după doi ani de război al Israelului în Gaza.
„De la 7 octombrie (2023) până în această săptămână, Israelul a fost o națiune în război, îndurând greutăți pe care numai un popor mândru și credincios le-ar putea suporta”, a spus el în discursul său adresat parlamentului israelian.
„Pentru atât de multe familii din această țară, au trecut ani de zile de când nu ați cunoscut o singură zi de pace adevărată… Coșmarul lung și dureros s-a sfârșit în sfârșit”, a adăugat președintele SUA în fața unei audiențe în care s-au aflat și secretarul de stat Marco Rubio, secretarul de război Pete Hegseth, emisarul special pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, dar și fiica sa și ginerele său, Ivanka Trump și Jared Kushner, ultimii doi fiind implicați în primul mandat al lui Trump în semnarea Acordurilor Abraham, care au pus bazele normalizării relațiilor diplomatice dintre Israel și mai multe state arabe.
Discursul în care liderul SUA i-a elogiat pe cei amintiți anterior a fost întrerupt pentru scurt timp de un membru de stânga al Knessetului, care a fost rapid interceptat de agenții de securitate. Se pare că acesta ținea în mână o foaie de hârtie pe care scria „Recunoașteți Palestina”, după cum relatează The Guardian.
„Îmi cer scuze pentru incident, domnule președinte”, i-a spus președintele Knessetului lui Trump. Președintele american a glumit spunând „a fost eficient”, provocând o nouă salve de aplauze din partea parlamentarilor israelieni și scandări cu numele „Trump”.
Liderul de la Casa Albă a ținut să proiecteze și un mesaj specific conceptului său de pace prin forță, arătând că „Israelul a câștigat tot ce se putea câștiga prin forța armelor” și subliniind superioritatea militară inegalabilă a SUA prin sprijinul acordat guvernului lui Netanyahu.
„Acum este momentul să transformăm aceste victorii… în premiul suprem al păcii și prosperității pentru întregul Orient Mijlociu”, a adăugat Trump.
Pe fondul bunei sale relații cu premierul Israelului, Donald Trump i-a cerut președintelui Israelului, Isaac Herzog, să-l grațieze pe prim-ministrul țării „Am o idee, domnule președinte: de ce nu-l grațiați?”, a spus Trump, arătând spre Netanyahu. Prim-ministrul israelian a fost pus sub acuzare în 2019 pentru luare de mită, fraudă și abuz de încredere., dar el neagă toate acuzațiile.
După vizita în Israel, Trump va călători apoi în Egipt, unde el și președintele egiptean Abdel Fattah El-Sisi vor co-prezida la Sharm El-Sheikh un summit internațional pentru pace pentru a consfinți planul pentru pace în Gaza propus la finalul lunii septembrie de președintele american.
La „Summitul Păcii de la Sharm El Sheikh”, alături de președintele Abdel Fattah El-Sisi și președintele american Donald Trump, participă regele Iordaniei, emirul Qatarului, prim-ministrul Kuweitului, șeicul Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, regele Bahrainului și președintele Palestinei.
De asemenea, la summit participă președintele Turciei, președintele Indoneziei, președintele Azerbaidjanului, președintele Franței, președintele Ciprului și cancelarul Germaniei.
Totodată, sunt prezenți prim-ministrul Regatului Unit, prim-ministrul Italiei, prim-ministrul Spaniei, prim-ministrul Greciei, prim-ministrul Armeniei, prim-ministrul Ungariei, prim-ministrul Pakistanului, prim-ministrul Canadei, prim-ministrul Norvegiei, prim-ministrul Irakului și vicepreședintele Emiratelor Arabe Unite.
La summit mai participă ministrul Afacerilor Externe al Sultanatului Oman, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, secretarul general al Ligii Statelor Arabe, președintele Consiliului European, ministrul de stat pentru Afaceri Externe al Indiei și ambasadorul Japoniei la Cairo.
MAREA BRITANIE
Regele Charles al III-lea va găzdui prima vizită de stat a unui președinte german în mai bine de un sfert de secol. Frank-Walter Steinmeier, așteptat în Marea Britanie de cuplul regal în luna decembrie
Regele Charles îl va primi pe președintele german Frank-Walter Steinmeier la Castelul Windsor pentru o vizită de stat de trei zile în decembrie, informează Politico Europe.
Palatul Buckingham a anunțat luni că monarhul va găzdui prima vizită de stat a unui președinte german în ultimii 27 de ani și a cincea din 1958, în perioada 3-5 decembrie. Frank-Walter Steinmeier va fi însoțit de soția sa, Elke Budenbender.
Astfel de vizite implică tot ce are Marea Britanie mai bun de oferit în materie de fast, inclusiv saluturi din partea soldaților cu pălării înalte din blană de urs, plimbări cu trăsura și un banchet de stat somptuos. Evenimentele celebrează adesea legăturile strânse dintre Marea Britanie și aliații săi, dar pot fi folosite și pentru a exercita presiuni asupra statelor mai puțin prietenoase, pentru a le determina să facă concesii, arată ABC News.
Este a treia vizită de stat găzduită de Charles și regina Camilla în acest an, după ce i-au primit pe președintele francez Emmanuel Macron în iulie și pe președintele american Donald Trump în septembrie.
Regele Charles a vizitat Germania în martie 2023, în cadrul primei sale vizite de stat în calitate de rege, unde a declarat în fața Bundestagului „dorința sa de a reînnoi angajamentul de prietenie între națiunile noastre”.
Citiți și: Regele Charles al III-lea, la Berlin: Regatul Unit și Germania “sunt alături” de Ucraina în “apărarea libertății și suveranității” în fața unei agresiuni neprovocate
Londra și Berlinul au semnat un tratat de prietenie cu o largă acoperire în iulie, angajându-se să coopereze mai strâns în domeniul securității și promițând să se ajute reciproc în cazul unui atac armat.
Vizita va include probabil o ceremonie de bun venit, un banchet la Castelul Windsor și discuții cu prim-ministrul Keir Starmer.
