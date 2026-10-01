Nicușor Dan, îndemn către românii din diaspora: “Testați România. Cu toate neajunsurile și disfuncționalitățile, România a progresat în 20 de ani”

Președintele Nicușor Dan i-a îndemnat joi pe românii din diaspora să „testeze România” înainte de a decide dacă se întorc în țară, susținând că, în ultimii 20 de ani, România a făcut progrese în domenii precum sănătatea și educația, chiar dacă persistă „neajunsuri” și „disfuncționalități”.

„Îndemnul meu pentru Diaspora este să testați România. Să testați sistemul medical din România, pentru că, cu toate neajunsurile, cu toate disfuncționalitățile, România a progresat în 20 de ani”, a afirmat șeful statului la Gala RePatriot „Top 100 Români de Pretutindeni”, organizată la Palatul Cotroceni, sub înaltul patronaj al șefului statului.

Nicușor Dan a arătat că, în discuțiile cu românii din diaspora, a întâlnit temeri legate de sistemul sanitar și de educația copiilor în cazul revenirii în țară.

„Am mai mers prin Diaspora, am auzit opinii de genul aș veni la pensie acasă, dar mi-e frică de sistemul sanitar, m-aș întoarce, dar nu știu ce școală vor face copiii mei”, a spus președintele.

El a subliniat că decizia de a reveni în România aparține fiecăruia, dar a pledat pentru o evaluare directă a evoluțiilor din țară. „Bineînțeles că trăim într-o lume liberă, și e bine ca oamenii să vină acasă, e bine ca oamenii să rămână acolo și să colaboreze, să se intereseze de România, e opțiunea fiecăruia”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a menționat, în acest context, modernizarea infrastructurii medicale și experiența medicilor români formați în străinătate. „Echipamentele medicale din România nu mai sunt cele de acum 20 de ani. Avem medici care s-au format în mari clinici din străinătate. Unii au rămas, alții s-au întors”, a punctat el.

Nicușor Dan a vorbit și despre educație, precizând că România are atât „școli bune”, cât și „școli foarte slabe”, atât în învățământul preuniversitar, cât și în cel universitar. „Totul este să avem reprezentarea reală a locului unde este România azi”, a afirmat președintele.

Un al doilea mesaj al șefului statului a vizat relația dintre mediul privat și administrația publică. Nicușor Dan a susținut că antreprenorii și mediul privat pot contribui mai mult la elaborarea cadrului normativ și a procedurilor, în condițiile în care administrația nu are întotdeauna capacitatea de a le formaliza.

„În colaborarea asta, este nevoie de inițiativă acolo unde, din păcate, statul nu are încă capacitatea administrativă să formalizeze cadre normative, proceduri. Dacă în asociațiile profesionale există expertiza, noi suntem bucuroși”, a declarat acesta.

Președintele a precizat că o astfel de implicare nu înseamnă transferul atribuțiilor constituționale ale instituțiilor statului. „Evident că nimeni nu va lua Parlamentului autoritatea de legiferare, nimeni nu va lua Guvernului autoritatea executivă, însă, ca să progresăm, e bine ca lucrurile să fie mai structurate încă de la inițiativă”, a spus Nicușor Dan.

El a remarcat și orientarea recentă a schemelor de ajutor de stat către reducerea deficitului comercial, dar a apreciat că sunt necesare în continuare măsuri pentru îmbunătățirea colaborării dintre sectorul public și cel privat.

„Mediul privat este motorul economiei, antreprenoriatul este motorul motorului”, a afirmat președintele, adăugând că România nu a avut până acum „cea mai fericită colaborare, sinergie” pentru valorificarea acestui potențial.

Nicușor Dan a încheiat prin a transmite că Administrația Prezidențială este deschisă unui parteneriat între autoritățile publice, mediul privat, mediul academic și Diaspora.