Nicușor Dan, îndemn către studenții Academiei Tehnice Militare să contribuie la echipamentele viitorului: Bătălia economică și militară va fi câștigată de țările care pun accent pe cercetare și dezvoltare

ROMÂNIA
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
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Captură de ecran @MApN

Președintele Nicușor Dan a subliniat vineri importanța cercetării, dezvoltării și inovării în consolidarea capacităților economice și militare ale statelor, afirmând că țările care vor acorda prioritate acestor domenii vor avea un avantaj decisiv. Șeful statului le-a transmis studenților Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” că se așteaptă ca aceștia să contribuie la dezvoltarea echipamentelor militare ale viitorului.

Mesajul a fost transmis în cadrul ceremoniei de depunere a jurământului militar de către studenții Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”, organizată vineri, 23 octombrie.

„Trăim niște momente în care rolul inovației, al cercetării, al dezvoltării este tot mai important. Bătălia și economică, și militară, o vor câștiga acele țări care vor înțelege să pună accent pe cercetare și dezvoltare. Dumneavoastră sunteți studenți la o academie tehnică militară și așteptarea noastră de la dumneavoastră este să contribuiți la echipamentele viitorului, care vor face diferența”, a declarat președintele României.

Nicușor Dan și-a exprimat încrederea că pregătirea oferită de instituția de învățământ militar le va permite studenților să dobândească atât cunoștințele, cât și motivația necesară pentru a contribui la dezvoltarea noilor tehnologii.

Șeful statului a plasat această nevoie de inovare în contextul schimbărilor din mediul internațional de securitate, subliniind că apărarea națională nu mai poate fi privită ca o preocupare pur teoretică.

„Trăim niște momente în care apărarea țării a ieșit dintr-o zonă cumva teoretică. După Al Doilea Război Mondial, 80 de ani de pace, părea că pacea este cumva de la sine înțeleasă. Iată că nu mai este așa. Cu atât mai important este ce face fiecare dintre noi”, a afirmat el.

În acest context, președintele a evidențiat creșterea importanței Armatei în societate și eforturile României de modernizare a capacităților sale de apărare.

„Sunt niște momente în care Armata, în cadrul unei societăți, devine din ce în ce mai importantă. România a înțeles asta și investește masiv în echipamente militare, deci dumneavoastră vă veți educa, vă veți perfecționa, cu echipamente de ultimă generație”, a declarat Nicușor Dan.

Adresându-se studenților care au depus jurământul militar, șeful statului a subliniat și responsabilitatea pe care aceștia și-o asumă față de România, evocând sacrificiile generațiilor anterioare.

„Jurământul înseamnă angajamentul dumneavoastră de a sluji România pe tot parcursul vieții dumneavoastră și cred că nu este nimic mai important, mai interesant de a face asta cu viața noastră”, a afirmat președintele.

El le-a transmis viitorilor ofițeri că au datoria nu doar de a respecta memoria militarilor care s-au sacrificat pentru țară, ci și de a continua cu demnitate ceea ce aceștia au construit.

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Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

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