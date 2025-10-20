Nicușor Dan, întâlnire cu comisarul european pentru afaceri interne: România acționează ca un membru Schengen deplin și responsabil. Apreciem recunoașterea regiunii Mării Negre ca zonă strategică

Președintele Nicușor Dan a avut luni, la Palatul Cotroceni, o întrevedere cu comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, aflat într-o vizită oficială la București, discuțiile vizând consolidarea cooperării în domeniul securității interne, gestionarea migrației și protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.

„Vizita comisarului Brunner are loc într-un context de securitate dificil, resimțit puternic în regiune. România se confruntă zilnic cu provocări tot mai complexe, dar și-a dovedit deja contribuția semnificativă la consolidarea securității Uniunii Europene și va continua să acționeze la fel de predictibil”, a declarat șeful statului.

Președintele Nicușor Dan i-a mulțumit comisarului european pentru sprijinul acordat României în procesul de aderare la spațiul Schengen și a subliniat că prima evaluare efectuată după intrarea țării noastre în acest spațiu a confirmat faptul că România acționează ca un „membru deplin și responsabil, fără deficiențe majore care să necesite măsuri urgente”.

Un alt subiect important abordat în cadrul întrevederii a fost apărarea granițelor Uniunii Europene, în contextul războiului din Ucraina. Președintele a evidențiat rolul strategic al regiunii Mării Negre pentru securitatea întregii Europe și a salutat sprijinul primit din partea instituțiilor europene pentru întărirea capacității de reacție la amenințările hibride venite dinspre Federația Rusă.

„Apreciem recunoașterea regiunii Mării Negre ca zonă strategică, de care depinde siguranța întregii Europe”, a transmis Nicușor Dan.

Vizita comisarului Magnus Brunner face parte dintr-un tur al capitalelor europene pe care oficialul european îl desfășoară în primul său an de mandat, având ca obiectiv consolidarea cooperării între statele membre în domeniile migrației, securității interne și protejării frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Brunner s-a întâlnit în capitala României și cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul de interne Cătălin Predoiu.