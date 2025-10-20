ROMÂNIA
Nicușor Dan, întâlnire cu comisarul european pentru afaceri interne: România acționează ca un membru Schengen deplin și responsabil. Apreciem recunoașterea regiunii Mării Negre ca zonă strategică
Președintele Nicușor Dan a avut luni, la Palatul Cotroceni, o întrevedere cu comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, aflat într-o vizită oficială la București, discuțiile vizând consolidarea cooperării în domeniul securității interne, gestionarea migrației și protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.
„Vizita comisarului Brunner are loc într-un context de securitate dificil, resimțit puternic în regiune. România se confruntă zilnic cu provocări tot mai complexe, dar și-a dovedit deja contribuția semnificativă la consolidarea securității Uniunii Europene și va continua să acționeze la fel de predictibil”, a declarat șeful statului.
Președintele Nicușor Dan i-a mulțumit comisarului european pentru sprijinul acordat României în procesul de aderare la spațiul Schengen și a subliniat că prima evaluare efectuată după intrarea țării noastre în acest spațiu a confirmat faptul că România acționează ca un „membru deplin și responsabil, fără deficiențe majore care să necesite măsuri urgente”.
Un alt subiect important abordat în cadrul întrevederii a fost apărarea granițelor Uniunii Europene, în contextul războiului din Ucraina. Președintele a evidențiat rolul strategic al regiunii Mării Negre pentru securitatea întregii Europe și a salutat sprijinul primit din partea instituțiilor europene pentru întărirea capacității de reacție la amenințările hibride venite dinspre Federația Rusă.
„Apreciem recunoașterea regiunii Mării Negre ca zonă strategică, de care depinde siguranța întregii Europe”, a transmis Nicușor Dan.
Vizita comisarului Magnus Brunner face parte dintr-un tur al capitalelor europene pe care oficialul european îl desfășoară în primul său an de mandat, având ca obiectiv consolidarea cooperării între statele membre în domeniile migrației, securității interne și protejării frontierelor externe ale Uniunii Europene.
Brunner s-a întâlnit în capitala României și cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul de interne Cătălin Predoiu.
Nicușor Dan, după decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: Va fi redactat un nou text de lege. Toate partidele din coaliție și-au asumat corectarea unei prevederi anormale
Președintele Nicușor Dan a reacționat luni, după ce Curtea Constituțională a admis sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție privind legea pensiilor magistraților, pentru care Guvernul își asumase răspunderea în Parlament, stabilind că actul normativ este neconstituțional.
Șeful statului a subliniat că reforma pensiilor magistraților „rămâne o prioritate” și că demersul nu este îndreptat împotriva sistemului judiciar, ci vizează corectarea unei situații anormale create în urmă cu mai mulți ani.
„Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani”, a declarat Nicușor Dan.
Președintele a amintit că „toate partidele din coaliție și-au asumat reforma pensiilor magistraților” și a anunțat că imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale va fi elaborat un nou text legislativ, adaptat hotărârii instanței constituționale.
„Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a precizat șeful statului.
Decizia Curții Constituționale redeschide astfel dezbaterea asupra modului în care România poate asigura un echilibru între independența justiției și sustenabilitatea sistemului de pensii speciale, una dintre reformele-cheie asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
Finanțare de peste 15 milioane de euro pentru performanța cercetării doctorale și postdoctorale la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
Cercetarea doctorală și postdoctorală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București va beneficia de 15 miliarde de euro.
În cadrul apelului PS/688/PS_P3/OP4/ESO4.7/PS_P3_ESO4.7_A6 – Sprijin pentru asigurarea de competențe profesionale și competențe transversale prin consolidarea educației doctorale și a capacității instituționale în medicină și farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București a ocupat primul loc în competiția de proiecte, obținând la evaluare 99 de puncte.
Proiectul cu titlul „Inovație în cercetare și practică clinică: Sprijin pentru asigurarea de competențe profesionale și transversale prin consolidarea formării doctorale și a capacității instituționale în medicină și farmacie pentru dezvoltarea abordărilor integrate de chirurgie minim invazivă și medicină de precizie” are valoarea de 75.520.761,60 lei.
Potrivit unui comunicat al UMFCD, proiectul confinanțat de Uniunea Europeană se va finaliza în decembrie 2029.
„Poziția Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București în fruntea clasamentelor internaționale are ca fundament cercetarea medicală de vârf desfășurată în universitatea noastră, studenții doctoranzi fiind parte a echipelor de cercetare. Sunt deosebit de bucuros că, prin acest proiect, vom oferi doctoranzilor un sprijin suplimentar în formarea pentru cercetare la un nivel performant, atât din punctul de vedere al pregătirii curriculare, cât și prin dezvoltarea infrastructurii moderne de cercetare. Este un demers valoros pentru studenții doctoranzi, demers care se situează pe coordonatele binecunoscute ale universității noastre: Inițiere, Evoluție, Excelență”, a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București.
Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare, formare și implementare a unor abordări integrate și inovatoare în domeniul sănătății, prin sprijinirea granturilor doctorale și postdoctorale, promovarea cercetării avansate în domeniul medical și farmaceutic și facilitarea colaborării interdisciplinare între universitate, spitale și centre de cercetare.
SRI atrage atenția: „Campanie de dezinformare coordonată” în mediul online ce vizează tragedia din Rahova. Devine și mai evidentă necesitatea actualizării cadrului normativ privind dezinformarea
Serviciul Român de Informații atrage atenția că, în mediul online, „în special pe unele rețele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova al Capitalei”.
„Anumite dezinformări au vizat instituții ale statului român și personalul acestora. Din primele date pe care le avem, există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată”, semnalează SRI.
Evenimentul tragic care a avut loc săptămâna trecută în cartierul Rahova a generat un val de speculații care pe rețelele de socializare care vorbesc despre bombe, asasinate puse la cale de instituții ale statului și legături inventate cu persoane publice, informează Adevărul.
În context, Serviciul Român de Informații atenționează că există „riscul de a distribui mesaje neverificate din surse anonime sau necredibile”.
Autoritatea recomandă cetățenilor „să se informeze doar din surse oficiale și să verifice faptele înainte de redistribuirea oricărui conținut în mediul online”.
„În acest context, raportat la realitățile sociale actuale, devine și mai evidentă necesitatea actualizării cadrului normativ, inclusiv cel penal, în materia dezinformării, astfel încât acesta să permită combaterea eficientă a propagării unor campanii menite să slăbească încrederea populației în instituțiile statului și să încurajeze fenomene care, în esență, amenință siguranța cetățenilor prin diseminarea unor mesaje false, radicale sau extremiste”, mai subliniază SRI.
