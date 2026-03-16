Nicușor Dan, întâlnire cu conducerea OMV pe fondul riscurilor legate de închiderea strâmtorii Hormuz: Va exista o cooperare cu Guvernul pentru a gestiona situația prețurilor la combustibili și securitatea aprovizionării

Președintele Nicușor Dan a discutat luni cu conducerea OMV Petrom despre stadiul proiectului Neptun Deep și despre evoluțiile recente de pe piața energetică internațională, în contextul tensiunilor generate de conflictul din Iran și al riscurilor pentru aprovizionarea globală cu petrol.

Șeful statului a anunțat că proiectul Neptun Deep avansează conform calendarului stabilit și că primele gaze naturale din Marea Neagră sunt așteptate să fie livrate în anul 2027. În cadrul întâlnirii au participat Alfred Stern, președintele Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, și Christina Verchere, directorul general al companiei.

„Astăzi am discutat cu Alfred Stern, președintele Consiliului de Supraveghere OMV Petrom, și cu Christina Verchere, CEO OMV Petrom, despre proiectul Neptun Deep. Proiectul avansează conform graficului și va livra primele gaze naturale din Marea Neagră în 2027. Este o investiție de peste 4 miliarde de euro care va consolida securitatea energetică a României și va reduce dependența noastră de importuri. Neptun Deep aproape va dubla producția de gaze a României și va contribui semnificativ la creșterea independenței energetice a țării”, a transmis președintele, într-o postare pe X.

În cadrul discuțiilor au fost analizate și evoluțiile recente ale pieței energetice internaționale. Întâlnirea fusese programată anterior escaladării conflictului din Iran, însă situația regională a devenit un subiect important pe agenda discuțiilor.

„Am discutat, desigur, și despre situația actuală a pieței energetice, chiar dacă întâlnirea fusese stabilită înainte de izbucnirea războiului din Iran. Reprezentanții OMV Petrom mi-au prezentat o informare detaliată despre evoluțiile pe termen scurt și mediu, precum și despre scenariile pe care le iau în calcul”, a precizat Nicușor Dan.

De asemenea, discuțiile au vizat evoluția prețurilor la combustibili și securitatea aprovizionării cu energie. Potrivit președintelui, autoritățile vor colabora cu sectorul energetic pentru a gestiona presiunile asupra pieței.

„Am abordat și tema prețurilor la combustibili și securitatea aprovizionării. Am convenit că va exista o colaborare și o cooperare strânsă cu Guvernul pentru ca România să depășească cu bine această nouă perioadă de presiune asupra prețurilor la energie”, a spus șeful statului.

Președintele României a atras atenția că o eventuală închidere a Strâmtoarea Hormuz ar crea dificultăți majore pentru statele care depind de importurile de petrol.

„Închiderea strâmtorii Hormuz creează dificultăți majore pentru toate statele importatoare de petrol și combustibili. România are resurse proprii, însă acestea sunt insuficiente, motiv pentru care importăm aproximativ 80% din țițeiul necesar consumului intern”, a explicat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că principalele soluții pentru consolidarea securității energetice rămân continuarea investițiilor majore aflate în derulare și menținerea dialogului cu actorii relevanți din sectorul energetic.

„Soluțiile pe termen scurt și mediu sunt continuarea investițiilor majore aflate în derulare și menținerea unui dialog deschis și constructiv cu cei mai importanți actori din sectorul energetic. Vom continua să monitorizăm situația și să acționăm pentru a proteja cetățenii și economia”, a concluzionat președintele.