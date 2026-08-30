Nicușor Dan, întâlnire cu congresmeni americani la Baza Mihail Kogălniceanu: România vrea o prezență economică și militară mai puternică a SUA

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, cu congresmanul american Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților, și cu congresmanul Eric Sorensen, membru al aceleiași comisii, discuțiile vizând securitatea regiunii Mării Negre și consolidarea cooperării româno-americane în domeniul apărării.

Potrivit președintelui, discuțiile au evidențiat „importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică” și necesitatea consolidării în continuare a descurajării colective și a rezilienței.

„România este pregătită să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, să își crească angajamentele și să le îndeplinească”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

Șeful statului a subliniat că Baza „Mihail Kogălniceanu” reprezintă un punct central al prezenței militare americane în România și „o expresie concretă a cooperării noastre în domeniul apărării și securității”.

În cadrul întâlnirii au fost abordate și prioritățile Parteneriatului Strategic România-SUA, președintele menționând domenii precum economia, industria de apărare, energia, infrastructura, mineralele critice și tehnologiile emergente.

„Consolidarea și extinderea prezenței economice și militare a Statelor Unite în România reprezintă o prioritate pentru parteneriatul nostru bilateral, pentru securitatea regiunii Mării Negre și pentru unitatea Alianței Transatlantice”, a mai transmis Nicușor Dan.

Delegația condusă de Mike Rogers a mai avut întrevederi cu ministrul de externe Oana Țoiu, cu ministrul finanțelor Alexandru Nazare, cu conducerea Ministerului Apărării Naționale și cu ministrul de interne Cătălin Predoiu.

Întrevederile dintre președintele Nicușor Dan și oficialii români cu membrii Congresului SUA corespund unei dinamici a dialogului româno-american pe fondul reevaluării prezenței militare americane în Europa, cu Bucureștiul pledând pentru menținerea și creșterea posturii trupelor SUA pe teritoriul național. Acest dialog care a mai cuprins în această săptămână discuții la sediul NATO ale consilierului prezidențial pentru securitate națională și politică Marius Lazurca cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru politici din Departamentul de Război al SUA, cu ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, și cu generalul Alexus Grynkewich, comandamentul suprem al forțelor NATO în Europa.