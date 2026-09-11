Nicușor Dan, întâlnire cu președintele Eurogrupului: “România susține un buget european care să răspundă nevoii de investiții în dezvoltarea Europei”

Președintele Nicușor Dan a discutat vineri cu președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, despre viitorul buget al Uniunii Europene, digitalizarea administrației fiscale și măsurile prin care România poate crește eficiența colectării și reduce evaziunea fiscală.

Șeful statului a transmis, într-o postare pe X, că România susține un buget european ambițios, care să răspundă priorităților comune ale statelor membre și nevoii de investiții pentru dezvoltarea Europei.

„Am avut astăzi o discuție cu Președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, despre viitorul buget al Uniunii Europene. România susține un buget european ambițios, care să răspundă priorităților comune și nevoii de investiții în dezvoltarea Europei”, a transmis Nicușor Dan.

Am avut astăzi o discuție cu Președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, despre viitorul buget al Uniunii Europene.

România susține un buget european ambițios, care să răspundă priorităților comune și nevoii de investiții în dezvoltarea Europei.

Am discutat și despre… pic.twitter.com/yhqmLuEvyN — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 11, 2026

Discuțiile au vizat și digitalizarea administrației fiscale, precum și măsurile care pot contribui la creșterea eficienței colectării veniturilor și la reducerea evaziunii fiscale.

Șeful statului a subliniat că experiența statelor membre și cooperarea la nivel european pot contribui la accelerarea progreselor în acest domeniu.

Întâlnirea cu Pierrakakis are loc în contextul discuțiilor europene privind viitorul cadrului financiar al UE și al eforturilor României de a-și consolida poziția în dezbaterile privind prioritățile economice și bugetare ale Uniunii.