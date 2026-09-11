Nicușor Dan, întâlnire cu președintele Eurogrupului: “România susține un buget european care să răspundă nevoii de investiții în dezvoltarea Europei”

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a discutat vineri cu președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, despre viitorul buget al Uniunii Europene, digitalizarea administrației fiscale și măsurile prin care România poate crește eficiența colectării și reduce evaziunea fiscală.

Șeful statului a transmis, într-o postare pe X, că România susține un buget european ambițios, care să răspundă priorităților comune ale statelor membre și nevoii de investiții pentru dezvoltarea Europei.

Am avut astăzi o discuție cu Președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, despre viitorul buget al Uniunii Europene. România susține un buget european ambițios, care să răspundă priorităților comune și nevoii de investiții în dezvoltarea Europei”, a transmis Nicușor Dan.

 

Discuțiile au vizat și digitalizarea administrației fiscale, precum și măsurile care pot contribui la creșterea eficienței colectării veniturilor și la reducerea evaziunii fiscale.

Șeful statului a subliniat că experiența statelor membre și cooperarea la nivel european pot contribui la accelerarea progreselor în acest domeniu.

Întâlnirea cu Pierrakakis are loc în contextul discuțiilor europene privind viitorul cadrului financiar al UE și al eforturilor României de a-și consolida poziția în dezbaterile privind prioritățile economice și bugetare ale Uniunii.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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