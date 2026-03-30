Nicușor Dan, întâlnire cu vicepreședinta CE Roxana Mînzatu: Proiectul european trebuie să se concentreze pe oameni și pe investiții în educație și sănătate

Președintele Nicușor Dan a pledat pentru menținerea unui buget european robust și pentru direcționarea fondurilor către proiecte sociale cu impact direct asupra cetățenilor, în urma unei întâlniri la Palatul Cotroceni cu vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.

„Proiectul european trebuie să se concentreze, înainte de toate, pe oameni, pe locuri de muncă de calitate, pe investiții în educație, în sănătate și pe protejarea drepturilor fiecărui cetatean. Sunt problematici esențiale, de care depinde stabilitatea socială a continentului nostru, mai ales în perioada dificilă pe care o traversăm”, a transmis șeful statului, într-o postare pe Facebook.

În cadrul discuțiilor, președintele a pus accent pe necesitatea atragerii și utilizării mai eficiente a fondurilor europene pentru proiecte sociale cu rezultate concrete.

„Am vorbit concret despre cum putem atrage și folosi mai eficient fondurile europene pentru proiecte sociale care să producă rezultate vizibile pentru oameni”, a precizat acesta.

Totodată, Nicușor Dan a subliniat că pentru România este esențial ca viitorul buget al Uniunii Europene să rămână la un nivel ridicat, pentru a susține investițiile în domenii strategice.

„I-am transmis doamnei Mînzatu că, pentru România, este important ca bugetul UE să rămână unul consistent. Avem nevoie de o finanțare cel puțin la nivelul actual pentru a menține ritmul investițiilor în domenii strategice”, a arătat el.

Agenda discuțiilor a inclus și teme majore ale politicilor sociale europene, precum mobilitatea forței de muncă, recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale la nivel transfrontalier, reducerea costurilor la energie, facilitarea investițiilor în locuințe sustenabile și sprijinirea categoriilor vulnerabile.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene efectuează o vizită în România pentru a participa la Conferința „Romania Government Roundtable”, un eveniment care reunește lideri politici, instituționali și reprezentanți ai mediului de afaceri din România, Europa și Statele Unite, pentru a discuta priorități legate de securitatea, stabilitatea și dezvoltarea economică a regiunii Europei de Sud-Est.

Ea a avut o întrevedere și cu premierul Ilie Bolojan, cu care a discutat despre racordarea priorităților bugetului UE la necesitățile de finanțare ale României.