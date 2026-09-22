Nicușor Dan, întâlnire la JPMorgan cu investitorii în obligațiuni românești: “Vom păstra traiectoria fiscală de reducere a deficitului și a datoriei”

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit marți, la New York, la sediul JPMorgan, cu unii dintre cei mai importanți investitori instituționali în obligațiuni de stat românești, discuțiile fiind axate pe situația economiei României, reducerea deficitului bugetar și planurile privind utilizarea fondurilor europene în următorii ani.

Șeful statului a transmis că România va continua să se împrumute de pe piețele internaționale, însă într-o măsură mai redusă după reducerea deficitului bugetar sub pragul de 3% din PIB.

„România se împrumută anual cu zeci de miliarde de euro și va continua să o facă, chiar dacă într-o măsură mai mică, odată ce vom reduce deficitul bugetar la sub 3% din PIB”, a scris Nicușor Dan într-o postare pe platforma X.

Întâlnire importantă astăzi, la New York, la sediul JPMorgan, cu unii dintre cei mai importanți investitori instituționali în obligațiuni de stat românești.

România se împrumută anual cu zeci de miliarde de euro și va continua să o facă, chiar dacă într-o măsură mai mică, o datǎ… pic.twitter.com/D74gnGqzVO — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 21, 2026

Președintele a subliniat importanța marilor fonduri și bănci de investiții pentru finanțarea economiilor și a transmis că acestea reprezintă „parteneri importanți pentru orice țară modernă și serioasă”.

În cadrul întâlnirii au fost abordate economia României, planurile privind utilizarea fondurilor europene în următorii ani, precum și prioritățile și problemele cu care se confruntă România și Europa.

Nicușor Dan le-a transmis investitorilor că România își va menține angajamentul privind consolidarea fiscală, în pofida contextului politic intern.

„I-am asigurat că, în ciuda zgomotului politic, vom păstra traiectoria fiscală de reducere a deficitului și a datoriei și vom continua să luăm măsuri pentru recâștigarea competitivității României și a Europei”, a afirmat președintele.

Întâlnirea de la JPMorgan face parte din agenda președintelui Nicușor Dan la New York, unde conduce delegația României la Săptămâna la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

În cadrul vizitei, șeful statului a avut întâlniri cu secretarul general al ONU, António Guterres, cu președintele Congresului Mondial Evreiesc, Ronald S. Lauder, și cu ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz. Nicușor Dan s-a întâlnit, de asemenea, cu foști ambasadori americani în România și în alte țări, în cadrul unei reuniuni organizate de Alianta.

Președintele a participat și la un eveniment organizat de Atlantic Council, unde a discutat despre prioritățile strategice ale României, infrastructura civilă și militară, industria de apărare și necesitatea consolidării dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite.

Pe 23 septembrie, Nicușor Dan va susține discursul național al României în cadrul dezbaterii generale a Adunării Generale a ONU și va participa la Summitul Platformei Crimeea și la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU consacrată Ucrainei. Totodată, președintele și prima doamnă Mirabela Grădinaru sunt programați să participe la recepția tradițională oferită de președintele SUA, Donald Trump, și prima doamnă Melania Trump.