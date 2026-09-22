Nicușor Dan, întâlnire la New York cu antreprenori români din tehnologie: 100 de milioane de euro pentru investiții și expertiza diasporei în domenii strategice

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit marți, la New York, cu antreprenori și oameni de afaceri români din domeniul tehnologiei care trăiesc și dezvoltă companii în Statele Unite, discuțiile vizând impactul inteligenței artificiale, securitatea IT și utilizarea noilor tehnologii pentru modernizarea serviciilor publice din România.

„A fost o plăcere și o bucurie să discut la New York cu mai mulți antreprenori și oameni de afaceri români din domeniul tehnologiei, care trăiesc și construiesc în Statele Unite”, a transmis președintele într-o postare pe Facebook.

Potrivit lui Nicușor Dan, discuțiile au vizat „provocările și oportunitățile pe care le aduce dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale”, securitatea IT, precum și modalitățile prin care instituțiile statului pot utiliza noile tehnologii pentru a furniza servicii publice mai eficiente.

Un alt subiect abordat a fost educația universitară din România și măsurile necesare pentru ca țara să țină pasul cu statele avansate în domeniul tehnologic.

„Am vorbit, de asemenea, despre educația universitară din România și despre ce trebuie să facem pentru ca țara noastră să țină pasul cu statele avansate în aceste domenii”, a precizat șeful statului.

La întâlnirea de la New York, ministrul finanțelor Alexandru Nazare le-a prezentat antreprenorilor români din diaspora programele pregătite de Guvern pentru sprijinirea investițiilor acestora în România.

Printre acestea se numără programul „Diaspora Investește Acasă”, prin care românii din străinătate care doresc să deschidă afaceri în România vor putea beneficia de granturi asociate creditelor pentru investiții.

Programul are o valoare de aproximativ 100 de milioane de euro și este prevăzut să se desfășoare până în 2029, potrivit informațiilor prezentate de președinte.

Nicușor Dan a subliniat rolul pe care românii cu experiență profesională internațională îl pot avea în dezvoltarea economiei românești, în special în domeniile strategice.

„Românii foarte bine pregătiți ne fac cinste peste tot în lume. Experiența și expertiza lor reprezintă o resursă importantă pentru România și pentru dezvoltarea noastră în domenii strategice”, a transmis președintele.

Întâlnirea a avut loc în contextul vizitei lui Nicușor Dan la New York pentru participarea la segmentul de nivel înalt al celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. În aceeași zi, președintele a participat la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, dedicată împlinirii a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite, și s-a întâlnit cu reprezentanți ai comunității românești din New York.

În cadrul vizitei, Nicușor Dan a avut întâlniri cu secretarul general al ONU, António Guterres, cu ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, și cu președintele Congresului Mondial Evreiesc, Ronald S. Lauder. Președintele român s-a întâlnit, de asemenea, cu foști ambasadori americani în România și cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai investitorilor în obligațiuni românești.

Miercuri, Nicușor Dan urmează să susțină declarația națională a României în plenul Adunării Generale a ONU și să participe la summitul Platformei Crimeea și la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU dedicată Ucrainei.