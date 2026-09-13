Nicușor Dan, întâlnire la Rovaniemi cu Merz, care a cerut reducerea bugetului UE: România susține un buget ambițios cu o politică de coeziune robustă și o finanțare adecvată pentru agricultură

Președintele Nicușor Dan a avut duminică, la Rovaniemi, o întâlnire cu cancelarul german Friedrich Merz, în marja summitului european privind Arctica, cei doi discutând despre securitatea flancului estic al NATO, cooperarea în industria de apărare și viitorul buget al Uniunii Europene.

„O întâlnire bună cu cancelarul federal al Germaniei, la Rovaniemi, în marja summitului european privind Arctica. Discuția noastră a reconfirmat soliditatea parteneriatului dintre România și Germania”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe X.

A good meeting with Federal Chancellor of Germany, @bundeskanzler, in Rovaniemi, on the margins of the European Arctic Summit. Our discussion reconfirmed the solid partnership between Romania and Germany. On security, I stressed the need to reinforce NATO’s Eastern Flank… pic.twitter.com/UeCTvpSnfg — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 13, 2026

În ceea ce privește securitatea, președintele a subliniat „necesitatea consolidării flancului estic al NATO în fața amenințărilor Rusiei, inclusiv a incursiunilor cu drone în spațiul aerian aliat”. Cei doi oficiali au discutat, de asemenea, despre „potențialul cooperării româno-germane în industria de apărare”.

Un alt subiect abordat a fost viitorul Cadru Financiar Multianual al UE pentru perioada 2028-2034, în privința căruia România susține un buget european ambițios, cu finanțare consistentă pentru politica de coeziune și agricultură.

„Am abordat viitorul Cadru Financiar Multianual al UE, unde România susține un buget ambițios cu o politică de coeziune robustă și o finanțare adecvată pentru agricultură”, a precizat Nicușor Dan.

Poziția României vine în contextul unor negocieri dificile privind viitorul buget european, în condițiile în care Germania, principal contributor net la bugetul UE, pledează pentru reducerea semnificativă a propunerii Comisiei Europene.

Cancelarul Friedrich Merz a susținut recent că proiectul de buget de aproape 2.000 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034 este prea mare și a cerut reduceri de sute de miliarde de euro. Germania este susținută în această poziție de Danemarca, Țările de Jos, Austria, Finlanda și Suedia, state care solicită economii în toate domeniile de cheltuieli.

„Europa are nevoie atât de realism, cât și de reformă”, a declarat Merz după o întâlnire recentă cu președintele Consiliului European, António Costa, afirmând despre propunerea Comisiei că, „într-un moment în care bugetele sunt reduse în toate statele membre, acest lucru este pur și simplu inaccesibil”.

Cancelarul german dorește ca viitorul buget european să acorde o pondere mai mare competitivității și apărării, în detrimentul unor politici tradiționale precum coeziunea și agricultura. În schimb, România, alături de grupul „Prietenii Coeziunii”, pledează pentru menținerea unei finanțări puternice pentru politica de coeziune și Politica Agricolă Comună.

În discuția cu Friedrich Merz, Nicușor Dan a abordat și situația Republicii Moldova, subliniind că parcursul european al țării rămâne o prioritate pentru România.

„Am subliniat că parcursul european al Republicii Moldova rămâne o prioritate pentru România și că progresul său merită un sprijin ferm, inclusiv prin deschiderea la timp a tuturor clusterelor de negociere”, a transmis președintele.

Summitul European privind Arctica

Întâlnirea dintre Nicușor Dan și Friedrich Merz a avut loc în marja summitului consacrat Arcticii, organizat la Rovaniemi în perioada 13-14 septembrie de premierul finlandez Petteri Orpo. Reuniunea este dedicată consolidării unei abordări strategice comune a UE față de o regiune cu o importanță geopolitică în creștere.

La summit participă, alături de Nicușor Dan și Friedrich Merz, premierii Danemarcei, Estoniei și Letoniei, precum și președintele Lituaniei. Franța este reprezentată de ministrul afacerilor externe și europene, Jean-Noël Barrot. La reuniune participă, de asemenea, președintele Consiliului European, António Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, și comisarul european pentru parteneriate internaționale, Jozef Síkela.

Potrivit Administrației Prezidențiale, summitul urmărește definirea unui rol mai ambițios al UE în securitatea și dezvoltarea economică a regiunii arctice, într-un context marcat de creșterea importanței sale geopolitice, economice și climatice.

Nicușor Dan va prezenta viziunea României privind gestionarea coerentă și unitară a provocărilor de pe întregul spațiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în condițiile în care provocările de securitate din cele două regiuni sunt interconectate.

„Președintele României va exprima interesul și disponibilitatea țării noastre de a contribui la eforturile comune ale UE și NATO prin asumarea de responsabilități în regiunea noastră, dar și în cea extinsă, precum și prin implicarea în proiecte sectoriale concrete, în domenii precum protecția infrastructurii critice, consolidarea capacităților de apărare și securitatea energetică”, a transmis Palatul Cotroceni.