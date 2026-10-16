Nicușor Dan, interviu pentru Bloomberg: România cere sprijin NATO pentru a contracara incursiunile dronelor; Avem “o relație foarte bună” cu Statele Unite

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu acordat Bloomberg, că România este optimistă în privința obținerii unui sprijin suplimentar din partea aliaților NATO pentru contracararea incursiunilor dronelor, până la sosirea echipamentelor militare comandate. Șeful statului a afirmat că Rusia exercită o presiune tot mai mare asupra Europei și încearcă să reducă susținerea populației europene pentru Ucraina, subliniind că răspunsul aliaților trebuie să fie continuarea sprijinului pentru Kiev.

Referindu-se la incidentele în care două nave au fost lovite de drone într-un interval de 12 ore în apropierea coastelor României, președintele a precizat că nu poate confirma, din punct de vedere tehnic, că dronele implicate au fost rusești, dar a arătat că fragmente recuperate de la alte drone ajunse pe teritoriul României conțin componente de origine rusă.

Întrebat dacă problemele bugetare cu care se confruntă România, Franța și alte state europene ar putea afecta capacitatea Europei de a susține Ucraina, Nicușor Dan a afirmat că sprijinul pentru Kiev reprezintă o chestiune de securitate europeană.

„Ne-am confruntat cu aceeași întrebare și anul trecut și am reușit să găsim o soluție. Ucraina este o chestiune de securitate, nu doar o chestiune de drept internațional, ci și una care ține de propria noastră securitate, a Europei. Prin urmare, trebuie să lucrăm pentru a rezolva această problemă. Și, după cum vă amintiți, anul trecut au existat discuții îndelungate, dar sunt sigur că vom ajunge la un rezultat”, a declarat președintele.

Șeful statului a subliniat că România va continua să sprijine Ucraina inclusiv în perspectiva reconstrucției de după război.

„Ne-am angajat să continuăm să sprijinim Ucraina și să susținem încheierea acestui război, iar după aceea vom aștepta etapa reconstrucției. Acum vom avea o discuție cu președintele Zelenski, așa cum facem de obicei, iar el ne va spune cu ce probleme se confruntă în perspectiva iernii, în special în ceea ce privește energia și, bineînțeles, finanțarea. Vom continua să îi sprijinim”, a afirmat Nicușor Dan.

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Referindu-se la cele două nave lovite de drone într-un interval de 12 ore în apropierea coastelor României, președintele a precizat că autoritățile nu pot confirma, din punct de vedere tehnic, că dronele implicate au fost rusești. El a amintit însă că sute de drone au ajuns pe teritoriul României în timpul războiului, iar fragmente recuperate de la o parte dintre acestea conțin componente rusești.

„Din punct de vedere tehnic, nu putem spune în acest moment că sunt rusești. Ceea ce putem spune este că sute de drone aeriene au traversat frontiera de pe Dunăre cu Ucraina și au pătruns pe teritoriul României. În cazul unei mari părți dintre acestea, putem spune că sunt de origine rusă, deoarece avem fragmente ale dronelor care conțin componente rusești. Aceste drone au fost deviate, în timpul războiului, către teritoriul României.”

Nicușor Dan a susținut că atacurile vizează un coridor maritim utilizat de Ucraina pentru transportul mărfurilor către piețele internaționale.

„Ele atacă un coridor maritim utilizat de ucraineni pentru a-și transporta produsele către alte părți ale lumii. Așadar, este, de fapt, un coridor folosit de ucraineni și nu există niciun motiv pentru care ar trebui atacat de altcineva”, a declarat președintele.

Întrebat dacă incidentele din Marea Neagră fac parte dintr-o strategie a Rusiei de a testa limitele Articolului 5 al NATO și dacă România ar putea invoca Articolul 4 al Tratatului Nord-Atlantic, Nicușor Dan a avertizat asupra presiunii tot mai mari exercitate de Moscova asupra statelor europene.

„Desigur, există o presiune tot mai mare din partea Rusiei. Nu este vorba doar despre aceste incidente, ci despre ansamblul evenimentelor care au loc în Europa, în Estonia, în regiunea baltică și în Polonia. Rusia încearcă să tensioneze relațiile în interiorul societăților europene, pentru a reduce sprijinul populației pentru susținerea Ucrainei. Iar răspunsul nostru trebuie să fie că vom continua să sprijinim Ucraina”, a afirmat șeful statului.

Președintele a declarat că România se află într-o situație similară celei de anul trecut, când drone au pătruns sau s-au apropiat de frontierele țării, și că este necesară consolidarea capacităților de apărare cu sprijinul aliaților.

„Ne aflăm într-o situație similară celei de anul trecut, când sute de drone au pătruns în apropierea frontierei noastre sau au traversat-o. Prin urmare, trebuie să ne securizăm frontiera cu sprijinul NATO. De asemenea, suntem implicați în programul european SAFE, prin care avem prevăzute investiții de aproximativ 13 miliarde de euro în echipamente militare.”

Nicușor Dan a explicat că România a solicitat anterior sprijinul aliaților pentru a putea contracara atacurile până la livrarea echipamentelor militare comandate și că se așteaptă la o reacție similară și în actualul context.

„Anul trecut, am solicitat aliaților să ne ajute cu anumite capabilități pentru a contracara aceste atacuri, înainte de sosirea echipamentelor pe care le-am comandat. Sunt optimist că vom beneficia de sprijin până când vom avea la dispoziție capabilitățile deja comandate”, a precizat președintele.

În ceea ce privește relația bilaterală cu Statele Unite, inclusiv în contextul disponibilității României de a permite utilizarea bazei militare în legătură cu acțiunile din Iran, președintele a descris parteneriatul strategic drept unul avantajos pentru ambele țări.

„Foarte bune. Avem un parteneriat strategic de lungă durată și cred că acesta aduce beneficii ambelor țări. Avem cea mai mare bază de la Marea Neagră, iar existența acestei baze face ca Statele Unite să fie interesate să își proiecteze forța către alte regiuni ale lumii, precum Orientul Mijlociu și Mediterana. Prin urmare, avem o relație foarte bună”, a mai declarat Nicușor Dan pentru Bloomberg.