Nicușor Dan, întrevedere la Dublin cu Peter Magyar: Am convenit asupra necesității unui nou început în relațiile româno-ungare

Președintele Nicușor Dan a avut vineri, la Dublin, o întrevedere bilaterală cu premierul Ungariei, Peter Magyar, în marja reuniunii informale a Consiliului European. Cei doi au discutat despre evoluția relațiilor dintre România și Ungaria, convenind asupra necesității unui nou început în cooperarea bilaterală și a abordării problemelor istorice și diplomatice rămase nerezolvate.

„Mă bucur că am avut o discuție amplă și consistentă cu prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar. Am analizat evoluția, în cea mai mare parte pozitivă, a relațiilor româno-ungare din ultimii ani și am convenit asupra necesității unui nou început, construit pe baza angajamentelor bilaterale asumate prin tratatele din 1996 și 2002. Cetățenii noștri așteaptă, pe bună dreptate, o cooperare mai strânsă în domeniul securității, al economiei și al comerțului, întemeiată pe echilibru și avantaje reciproce”, a transmis Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Pleased to have had a long and substantial conversation with Prime Minister @magyarpeterMP. We took stock of the mostly positive evolution of Romanian–Hungarian relations in recent years and agreed on the need for a fresh start, guided by the bilateral commitments enshrined in the 1996 and 2002 treaties. Our citizens rightly expect more cooperation in security, the economy and trade, based on a logic of balance and mutual advantage. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 13, 2026

La finalul reuniunii, șeful statului a oferit și detalii despre discuția cu premierul ungar, afirmând că ambele părți au recunoscut potențialul relației bilaterale și necesitatea de a aborda deschis subiectele sensibile.

„Am avut o întâlnire bilaterală cu prim-ministrul maghiar, în care, în mod foarte deschis, am acceptat fiecare dintre noi că există un potențial al acestei relații, că există probleme istorice, diplomatice în această relație, pe care sper că avem deschiderea să discutăm în perioada imediat următoare, pentru a închide, cum am spus, aceste discuții tensionate sau aceste, să le spunem, tensiuni, lucruri nerezolvate”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a participat vineri la reuniunea informală a Consiliului European, găzduită de Irlanda, în contextul exercitării de către această țară a președinției Consiliului UE. Întâlnirea marchează prima discuție la nivel de lideri dedicată exclusiv inteligenței artificiale (AI).