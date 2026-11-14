Nicușor Dan, întrevedere la Dublin cu Peter Magyar: Am convenit asupra necesității unui nou început în relațiile româno-ungare

ROMÂNIAU.E.
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit in1 min.
© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a avut vineri, la Dublin, o întrevedere bilaterală cu premierul Ungariei, Peter Magyar, în marja reuniunii informale a Consiliului European. Cei doi au discutat despre evoluția relațiilor dintre România și Ungaria, convenind asupra necesității unui nou început în cooperarea bilaterală și a abordării problemelor istorice și diplomatice rămase nerezolvate.

„Mă bucur că am avut o discuție amplă și consistentă cu prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar. Am analizat evoluția, în cea mai mare parte pozitivă, a relațiilor româno-ungare din ultimii ani și am convenit asupra necesității unui nou început, construit pe baza angajamentelor bilaterale asumate prin tratatele din 1996 și 2002. Cetățenii noștri așteaptă, pe bună dreptate, o cooperare mai strânsă în domeniul securității, al economiei și al comerțului, întemeiată pe echilibru și avantaje reciproce”, a transmis Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe platforma X.

 

La finalul reuniunii, șeful statului a oferit și detalii despre discuția cu premierul ungar, afirmând că ambele părți au recunoscut potențialul relației bilaterale și necesitatea de a aborda deschis subiectele sensibile.

 

„Am avut o întâlnire bilaterală cu prim-ministrul maghiar, în care, în mod foarte deschis, am acceptat fiecare dintre noi că există un potențial al acestei relații, că există probleme istorice, diplomatice în această relație, pe care sper că avem deschiderea să discutăm în perioada imediat următoare, pentru a închide, cum am spus, aceste discuții tensionate sau aceste, să le spunem, tensiuni, lucruri nerezolvate”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a participat vineri la reuniunea informală a Consiliului European, găzduită de Irlanda, în contextul exercitării de către această țară a președinției Consiliului UE. Întâlnirea marchează prima discuție la nivel de lideri dedicată exclusiv inteligenței artificiale (AI).

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

Construcții Erbașu

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Premierul Luca Niculescu: Casa Regală a avut o contribuție esențială la modernizarea și dezvoltarea României
Premierul Luca Niculescu: Casa Regală a avut o contribuție esențială la modernizarea și dezvoltarea României
Articolul următor
Franța, Germania, Italia, Polonia și Regatul Unit vor reprezenta Europa la negocierile cu Rusia, Ucraina și SUA, anunță Tusk: “Acesta este momentul nostru”
Franța, Germania, Italia, Polonia și Regatul Unit vor reprezenta Europa la negocierile cu Rusia, Ucraina și SUA, anunță Tusk: “Acesta este momentul nostru”
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Articole Populare