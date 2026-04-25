Nicușor Dan invită liderii forțelor pro-europene la o discuție despre SAFE și PNRR după demisia miniștrilor PSD din Guvern: Îmi voi exercita rolul de mediator

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat demisiile miniștrilor social-democrați, precum și propunerile pentru miniștri interimari transmise de Guvern, subliniind că își va continua rolul de mediator în actualul context politic.

Șeful statului a precizat, într-o postare pe Facebook, că a făcut deja pași pentru reluarea dialogului politic, invitând liderii formațiunilor pro-europene la consultări.

„Am semnat aseară demisiile miniștrilor social-democrați și propunerile de miniștri interimari, transmise de către Guvern”, a scris Nicușor Dan.

Acesta a adăugat că va continua să acționeze ca mediator între forțele politice și a convocat o întâlnire pentru începutul săptămânii viitoare.

„Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator. Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice pro europene și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, pentru a avea o discuție tehnică și aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR”, a transmis președintele.

România a intrat luni în criză politică, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliției de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului liberal Ilie Bolojan. Miniștrii PSD și-au depus joi demisiile.

Drept urmare, premierul Ilie Bolojan a luat decizia de a numi interimari în funcțiile vacante mai mulți miniștri din cabinet.

Potrivit acestuia, Ministerul Muncii va fi preluat de Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Acesta va avea sarcina de a gestiona legea de salarizare, jalon din PNRR, în valoare de 700 de milioane de euro. Ministerul Sănătății va fi gestionat de Cseke Attila Zoltan, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației . Ministerul Agriculturii va fi preluat de vicepremierul Tánczos Barna. Ministerul Justiției va fi gestionat de Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne. Ministerul Energiei va fi preluat de premierul Ilie Bolojan. Ministerul Transporturilor va fi preluat de Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale. Portofoliul vicepremierului Marian Neacşu va fi preluat de vicepremierul Oana Gheorghiu.