Nicușor Dan, invitat de premierul Finlandei la un summit european dedicat Arcticii. Reuniunea va avea loc la Rovaniemi

Mai mulți lideri europeni, între care și președintele Nicușor Dan, vor participa la summitul consacrat Arcticii organizat de premierul finlandez Petteri Orpo la Rovaniemi, în perioada 13-14 septembrie, reuniune dedicată consolidării unei abordări strategice comune a Uniunii Europene față de o regiune cu o importanță geopolitică în creștere rapidă, potrivit unui comunicat al guvernului de la Helsinki.

„Regiunea arctică este o parte tot mai importantă a mediului de securitate al Europei. Uniunea Europeană are interese directe legate de stabilitate, securitate și dezvoltare durabilă. Este foarte important să se poată discuta despre aceste chestiuni împreună cu un grup cuprinzător de lideri UE”, a declarat Petteri Orpo.

La summit sunt așteptați cancelarul german Friedrich Merz, premierii Danemarcei, Mette Frederiksen, Estoniei, Kristen Michal, și Letoniei, Andris Kulbergs, precum și președinții Lituaniei, Gitanas Nauseda, și României, Nicușor Dan.

Franța va fi reprezentată de ministrul afacerilor externe și europene, Jean-Noël Barrot.

La reuniune vor participa, de asemenea, președintele Consiliului European, António Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, și comisarul european pentru parteneriate internaționale, Jozef Síkela.

Programul summitului începe pe 13 septembrie cu o cină de lucru găzduită de președintele Finlandei, Alexander Stubb. La aceasta vor participa și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, și premierul Islandei, Kristrún Frostadóttir.

Reuniunea de la Rovaniemi are loc într-un context în care Arctica a căpătat o importanță strategică tot mai mare pentru securitatea europeană, pe fondul competiției geopolitice și al intereselor crescânde legate de resursele naturale, infrastructura critică și rutele maritime din regiune.