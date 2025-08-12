Nicușor Dan l-a asigurat pe Zelenski, într-o discuție telefonică, de sprijinul României: Susținem eforturile președintelui Trump. Pacea trebuie obținută cu Ucraina la masa negocierilor

Președintele Nicușor Dan a avut marți o convorbire telefonică cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a reafirmat sprijinul României pentru încheierea unei păci juste și durabile în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, a anunțat Administrația Prezidențială.

Șeful statului a subliniat că o astfel de pace „nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul”.

Nicușor Dan l-a asigurat pe Zelenski că România, „împreună cu partenerii europeni și transatlantici, va continua susținerea Ucrainei pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune”.

Într-o postare separată pe contul său de X, șeful statului a precizat că a avut “o discuție telefonică aprofundată” cu Zelenski.

“I-am prezentat punctul meu de vedere, și anume că avem nevoie de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina, astfel încât atrocitățile zilnice comise de Rusia să înceteze. România sprijină eforturile președintelui Trump de a ajunge la o soluție. Un acord trebuie să fie just, de lungă durată și sustenabil. Pacea trebuie obținută cu Ucraina la masa negocierilor“, a continuat șeful statului.

Președintele a mai indicat faptul că “România sprijină suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei”.

“În calitate de vecin și partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a obține o pace justă pentru poporul ucrainean. Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și de securitatea Europei”, a conchis el, menționând că a acceptat invitația omologului ucrainean de a efectua o vizită la Kiev în toamna acestui an.

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că a semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația comună care afirmă că ”pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul”.

Liderii a 26 de state membre ale Uniunii Europene, cu excepția celui ungar, au transmis luni, într-o declarație comună, că „salută eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de a obține o pace justă și durabilă, precum și securitate pentru Ucraina”, documentul fiind dat publicității înaintea summitului de vineri din Alaska dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.

„O pace justă și durabilă, care să aducă stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că frontierele internaționale nu pot fi schimbate prin forță”, se arată în declarația adoptată de Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Donald Tusk, Nicușor Dan și ceilalți lideri, cu excepția liderului maghiar Viktor Orban.

Totodată, Administrația Prezidențială a confirmat marți că președintele Nicușor Dan va participa miercuri, prin videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință”/ „Coalition of the Willing”, grupul țărilor care lucrează la planuri de sprijin pentru Ucraina în cazul unui armistițiu.

Anunțul inițial a fost făcut de minstrul de externe, Oana Țoiu, în direct la postul de televiziune Digi24 după ce cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri un summit virtual de urgență cu lideri europeni, președintele Statelor Unite Donald Trump și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, discuția urmând să aibă loc înaintea summitului de vineri din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.