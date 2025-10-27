ROMÂNIA
Nicușor Dan l-a decorat pe Patriarhul Constantinopolului, alături de Patriarhia Română: Catedrala Națională, o expresie a României europene și creștine
Statul român rămâne un garant al libertății de conștiință și de credință, precum și un partener loial al bisericii, a declarat președintele Nicușor Dan, luni, la ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române.
Șeful statului a conferit Ordinul Național “Steaua României” în grad de Colan Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, în semn de înaltă apreciere pentru activitatea neobosită în slujba unității Bisericii, a dialogului interconfesional și interreligios, a păcii și protecției mediului înconjurător, precum și pentru efortul excepțional în sprijinirea României în relațiile privilegiate dintre Patriarhia Ecumenică și Biserica Ortodoxă Română.
De asemenea, cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române, în semn de înaltă apreciere pentru contribuția sa majoră la viața spirituală, educațională și morală a poporului român, pentru serviciile deosebite aduse la consolidarea României, la afirmarea unității naționale și a identității culturale, precum și pentru importantele acțiuni îndreptate spre alinarea suferințelor persoanelor aflate în dificultate, președintele României a conferit Patriarhiei Române Ordinul “Meritul Cultural” în grad de Mare Ofițer, Categoria G – “Cultele”.
“În solemnitatea acestui moment, doresc să reafirm un principiu fundamental al statului nostru democratic și pluralist – respectul statului român față de toate cultele religioase și rolul special al Bisericii Ortodoxe Române. Statul român rămâne un garant al libertății de conștiință și de credință, precum și un partener loial al bisericii, sprijinind implicarea acesteia în educație, în viața comunităților și în susținerea celor aflați în suferință”, a spus președintele în cadrul ceremoniei de decorare, potrivit Agerpres.
El a descris momentul sfințirii picturii Catedralei Naționale drept unul “istoric”.
“Catedrala Mântuirii Neamului exprimă continuitatea spiritualității românești, evocând frumusețea arhitecturii bizantine îmbinată cu influențe occidentale, o expresie a României europene și creștine”, a afirmat Nicușor Dan, adăugând că lăcașul de cult este un simbol al comuniunii ortodoxe și al afirmării spirituale a poporului român, fiind o invitație la unitate și reconciliere, la respect față de tradiție și la încredere în viitor.
Nicușor Dan a mai spus că evenimentul de duminică, “în această perioadă de tensiuni sociale, ne dă speranță de reconciliere și de dialog între diversele părți ale societății românești”.
Șeful statului a evocat și suferințele îndurate de Biserica Ortodoxă în comunism. În acest context, a arătat el, Catedrala Națională este “un simbol al renașterii ortodoxiei românești și a demnității noastre ca națiune’ și “va contribui la prestigiul României în lume, reflectând identitatea noastră creștină și a valorilor care au născut civilizația europeană”.
La rândul său, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I, a subliniat importanța bisericii în societate.
“S-a spus pe bună dreptate că bisericile noastre au adus o contribuție însemnată la înfăptuirea dreptății în societate. Cerința vremurilor este ca, alături de filantropie, să existe o angajare pentru societate dreaptă în structurile și funcționarea ei, precum și pentru promovarea unei culturi a solidarității. Obiecția că o astfel de opțiune ar implica biserica în ambiguitățile lucrurilor omenești, că iubirea creștină s-ar transforma inevitabil în acțiune politică nu corespunde conținutului radical al Evangheliei”, a arătat Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, potrivit traducerii oficiale.
El a subliniat că “deși biserica nu se ocupă de politică în sensul restrâns al termenului, mărturia ei în lume a contribuit și continuă să contribuie la îmbogățirea umanistă a politicii, căci pentru ea centrul vieții este omul’. Astfel, a susținut participarea bisericii la ‘dialogul contemporan despre dreptate, pace și apărarea demnității umane”.
Patriarhul Daniel a evidențiat că “în contextul unei lumi afectate de numeroase crize de ordin social, politic și economic, cooperarea dintre biserică și instituțiile statului în spiritul respectului reciproc și al dialogului eficient este esențială pentru consolidarea păcii sociale și a solidarității între oameni”.
Pictura în mozaic de tradiție bizantină a Catedralei Naționale a fost sfințită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.
La ceremonie au luat parte președintele Nicușor Dan, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, președinții Senatului și Camerei Deputaților, Mircea Abrudean și Sorin Grindeanu, premierul Ilie Bolojan, împreună cu membri ai Guvernului, foștii șefi ai statului Emil Constantinescu și Traian Băsescu, Custodele Coroanei Române, Majestatea Sa Margareta, însoțită de Alteța Sa Radu al României, alături de numeroși demnitari și oficialități, precum și invitați din străinătate.
Evenimentul a marcat Centenarul Patriarhiei Române. În 2025 se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală și 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.
ROMÂNIA
Ilie Bolojan: Investițiile în stocare și interconectare sunt esențiale pentru siguranța energetică a României
Premierul Ilie Bolojan a avut, astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie și locuințe. Discuțiile au vizat principalele provocări din domeniul energiei și al locuințelor, precum și modalități de consolidare a cooperării României cu Comisia Europeană în aceste sectoare, informează Guvernul într-un comunicat.
Premierul Ilie Bolojan a arătat că, deși România a investit în ultimii ani în energie regenerabilă și în reabilitarea termică a clădirilor, aceste proiecte au fost derulate fragmentat, fără o coordonare la nivel naţional. Un alt subiect abordat s-a referit la investițiile în capacități de stocare a energiei și la extinderea interconectivității regionale, pentru o mai bună stabilitate a sistemului energetic.
„Pentru a echilibra producția și consumul, România trebuie să investească în stocare și în conectarea rețelelor energetice cu Vestul Europei. Aceste proiecte vor reduce costurile și vor crește siguranța energetică”, a declarat premierul Ilie Bolojan.
Citiți și
Comisarul european pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor până la finele anului
Prim-ministrul a mulțumit Comisiei Europene pentru sprijinul acordat în prelungirea termenului de funcționare a centralelor pe cărbune, măsură care contribuie la menținerea stabilității în perioada de tranziție către surse curate. Totodată, a arătat interesul României pentru dezvoltarea energiei nucleare, prin retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă și investiții în noile capacități planificate în zona Mării Negre.
Având în vedere responsabilitățile comisarului și în domeniul locuințelor, a fost discutată posibilitatea extinderii programelor europene de sprijin pentru reabilitarea blocurilor vechi, în vederea îmbunătățirii eficienței energetice și a confortului locativ.
Comisarul european Dan Jørgensen a salutat inițiativele României, subliniind importanța cooperării regionale și a investițiilor în infrastructura energetică pentru a elimina dependența de gazul rusesc. De asemenea, acesta a reiterat sprijinul Comisiei Europene pentru proiectele care contribuie la creșterea nivelului de trai al cetățenilor europeni: „Indiferent dacă vorbim de energie sau locuințe, obiectivul nostru comun este să oferim soluții reale care ridică standardul de viață al oamenilor.”
La întrevederea de la Palatul Victoria, din partea Guvernului, alături de premierul Ilie Bolojan, au mai participat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și secretarul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Dragoș Hotea.
ROMÂNIA
Ionuț Moșteanu a discutat cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina despre posibilitățile de dezvoltare a cooperării tehnico-militare: Explorăm oportunitățile oferite de programele europene de finanțare
Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a avut luni, 27 octombrie, la sediul MApN, o întrevedere cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Sergiy Boyev.
Potrivit unui comunicat al MApN remis CaleaEuropeană.ro, la care a participat și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurcă.
Vizita oficialului ucrainean în România s-a înscris în cadrul dialogului politico-militar dintre cele două state și a avut ca obiectiv principal discutarea posibilităților de dezvoltare a cooperării tehnico-militare, precum și consolidarea parteneriatului bilateral în domeniul apărării.
Pe parcursul întrevederii, delegațiile au trecut în revistă punctele cheie ale sprijinului multidimensional acordat Ucrainei de către România și au discutat despre extinderea colaborării în domeniul industriei de apărare, despre proiecte comune de cercetare și inovare militară, precum și despre programe de instruire și interoperabilitate între forțele armate ale celor două țări.
Ambele părți au subliniat importanța transferului de expertiză și tehnologie, cu accent pe dezvoltarea capacităților de producție a echipamentelor militare. De asemenea, a fost evidențiat rolul esențial al cooperării regionale în contextul actual de securitate din flancul estic al NATO și al Uniunii Europene.
În cadrul discuțiilor, oficialii au convenit asupra intensificării contactelor la nivel tehnic și instituțional, precum și asupra organizării periodice a reuniunilor bilaterale dedicate industriei de apărare, menite să stimuleze proiecte comune de cercetare-dezvoltare și parteneriate între companiile de profil din România și Ucraina.
„România rămâne angajată în sprijinirea consolidării capacităților de apărare ale Ucrainei, prin proiecte comune de dezvoltare industrială. În acest sens, explorăm împreună oportunitățile oferite de programele europene de finanțare, inclusiv inițiativa SAFE, care poate contribui semnificativ la creșterea capacității regionale de producție și la modernizarea industriei de apărare”, a declarat ministrul Moșteanu.
Citiți și: Mobilitatea militară, apărarea aeriană și antirachetă, sistemele anti-drone, sistemele terestre și maritime – domeniile în care România vrea să-și implice industria de apărare prin programul SAFE
România va folosi fondurile SAFE pentru achiziții militare esențiale și dezvoltarea infrastructurii critice pe flancul estic, afirmă ministrul apărării la Bruxelles
Ministrul apărării și emisarul SUA pentru Ucraina s-au întâlnit la Varșovia: Stabilitatea Ucrainei și R. Moldova sunt interdependente
EXCLUSIV Ministrul apărării: România vrea să producă drone cu tehnologie ucraineană, prin finanțare europeană SAFE, pentru Ucraina și Armata Română
Vizita ministrului adjunct al apărării din Ucraina a confirmat angajamentul comun al celor două state de a consolida cooperarea în domeniul apărării și de a contribui la securitatea și stabilitatea regională prin mijloace moderne, sustenabile și compatibile cu standardele euroatlantice.
ROMÂNIA
Ministrul Finanțelor, discuție cu trezorierul american Maria Pappas despre digitalizarea integrală a sistemului fiscal și creșterea eficienței colectării taxelor
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni, într-o postare pe Facebook, că a avut o întâlnire la București cu Maria Pappas, trezorierul celui de-al doilea cel mai mare comitat din Statele Unite, din care face parte orașul Chicago. Discuțiile au vizat schimbul de bune practici privind digitalizarea administrației fiscale și creșterea eficienței colectării taxelor.
„Este un comitat care administrează un volum uriaș de fonduri raportat la populație, semn al unei administrații fiscale foarte eficiente și bine digitalizate. De aceea, am discutat despre cum au reușit americanii să digitalizeze complet sistemul de colectare – un proces care a dus la mai multă transparență, eficiență și servicii mai rapide pentru cetățeni”, a scris Nazare.
Ministrul a subliniat că experiența americană poate oferi un model valoros pentru ANAF, care se află în plin proces de transformare digitală:
„Un schimb de experiențǎ şi bune practici important pentru ANAF, care traversează acum un proces de digitalizare accelerată. ANAF trebuie să împrumute rapid din experiența şi rezultatele altor state, pentru a reuşi o transformare realǎ şi pentru a deveni, într-adevǎr, o administrație fiscală modernă și un partener al contribuabililor.”
Nazare a precizat că Ministerul Finanțelor va continua cooperarea cu instituții americane și internaționale pentru a adapta modelele de succes la realitățile României:
„Experiențele americanilor, recunoscuți pentru eficiența administrǎrii taxelor, ne ajută să învățăm din modelele care funcționeazǎ și să le adaptăm realitǎții locale. Vom continua să colaborăm îndeaproape, pentru a prelua din bunele practici implementate de SUA şi de alte state – pentru a îmbunătăți capacitatea administrativă a statului român în domeniul fiscal, dar și pentru dezvoltarea economică pe termen lung”, a conchis ministrul .
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Nicușor Dan l-a decorat pe Patriarhul Constantinopolului, alături de Patriarhia Română: Catedrala Națională, o expresie a României europene și creștine
Ilie Bolojan: Investițiile în stocare și interconectare sunt esențiale pentru siguranța energetică a României
Ionuț Moșteanu a discutat cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina despre posibilitățile de dezvoltare a cooperării tehnico-militare: Explorăm oportunitățile oferite de programele europene de finanțare
Ministrul Finanțelor, discuție cu trezorierul american Maria Pappas despre digitalizarea integrală a sistemului fiscal și creșterea eficienței colectării taxelor
SUA sporesc presiunea pentru ca Ungaria să renunțe la importurile de petrol rusesc: „Spre deosebire de mulți dintre vecinii săi, Ungaria nu a făcut niciun plan și nu a luat nicio măsură activă”
Trump sugerează posibilitatea unei vizite a lui Xi Jinping la Mar-a-Lago și afirmă că ambele părți ar putea face concesii pentru a reduce tensiunile comerciale
Președintele Cehiei îl însărcinează pe Andrej Babiš să negocieze formarea guvernului amintindu-i că noul executiv nu trebuie să „slăbească în niciun fel principiile statului democratic”
UE pune la dispoziție 13,8 milioane de euro pentru parteneriatele transfrontaliere în domeniul jurnalismului și pentru pluralism
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Trending
- POLITICĂ1 week ago
Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte
- U.E.1 week ago
UE intenționează să-și consolideze competențele pentru a inspecta navele din „flota fantomă” a Rusiei, inclusiv prin acorduri bilaterale cu statele de pavilion
- FONDURI EUROPENE5 days ago
“Acord important pentru România”. Bolojan anunță că revizuirea PNRR a fost aprobată, cu o valoare de 21,4 miliarde de euro: Am reușit păstrarea granturilor de 13,57 miliarde de euro
- SCHENGEN7 days ago
Comisarul european pentru afaceri interne anunță că “România a trecut foarte bine testul Schengen”. Cătălin Predoiu, numit “domnul Schengen” pentru rolul decisiv în aderare
- ROMÂNIA5 days ago
Nicușor Dan: Noi, Europa, suntem mai puternici economic decât Rusia. Dacă ne echipăm și pregătim, nu există pericolul ca Rusia să atace Europa