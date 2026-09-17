Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, joi, pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României, în urma consultărilor cu partidele și formațiunile politice parlamentare de la Palatul Cotroceni.

„Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții, și împreună, și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză. Am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan.”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a spus că, dincolo de faptul că Siegfried Mureșan a fost propus de cele trei partide, acesta are experiență în Parlamentul European și a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, astfel că are „expertiza necesară pentru această poziție”.

„Dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat, și public, și azi, la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă. În orice caz, indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și între aceste angajamente inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii”, a conchis Nicușor Dan.

La câteva minute după declarația de presă a președintelui, Siegfried Mureșan a anunțat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că acceptă propunerea făcută de șeful statului pentru funcția de prim-ministru.

„Accept propunerea făcută de Președintele României”, a scris Mureșan, pe Facebook.

Ulterior, președintele Nicușor Dan a salutat decizia lui Siegfried Mureșan.

„Mă bucur că Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea pentru funcția de premier”, a scris Nicușor Dan, pe Facebook.

Potrivit Constituției, candidatul desemnat are 10 zile pentru a cere Parlamentului votul de încredere asupra programului de guvernare și a listei Cabinetului. Pentru învestirea Guvernului este necesar votul majorității deputaților și senatorilor.

Aceasta este a doua încercare de formare a unui Guvern cu puteri depline, după ce Parlamentul a respins, pe 23 iunie, Cabinetul propus de premierul desemnat Adrian Veștea. Guvernul Veștea a primit 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”, în condițiile în care erau necesare 233 de voturi pentru învestire.

O a doua respingere a unui cabinet guvernamental îi conferă șefului statului posibilitatea dizolvării legislativului și convocarea alegerilor anticipate.

Parlamentul României a votat pe 5 mai în favoarea moțiunii de cenzură inițiate împotriva guvernului condus de președintele PNL Ilie Bolojan. Potrivit numărătorii finale, 281 de parlamentari au votat pentru căderea cabinetului condus de Bolojan. De atunci, România este condusă de un Executiv interimar.