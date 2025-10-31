Nicuşor Dan l-a numit pe Marius Lazurca consilier prezidenţial pentru securitate naţională. Acesta va continua și în funcția de consilier pentru politică externă

Preşedintele Nicuşor Dan l-a numit, vineri, pe Marius Lazurca în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională, care va continua să conducă și Departamentul de Politică Externă al Administrației Prezidențiale după ce la începutul lunii octombrie fusese numit și consilier prezidențial pentru politică externă.

Potrivit unui comunicat al Palatului Cotroceni, șeful statului a semnat vineri decretul prin care îl numeşte pe Marius Lazurca în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

“Articolul unic al Decretului nr. 958/2025 pentru numirea în funcție a unui consilier prezidențial se modifică și va avea următorul cuprins: „Începând cu data de 1 noiembrie 2025, domnul Marius-Gabriel Lazurca se numește în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională”. Domnul Marius-Gabriel Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale”, arată sursa citată.

În septembrie, preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurca din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în în Statele Unite Mexicane, în Republica Nicaragua, în Republica El Salvador, în Republica Costa Rica, în Republica Guatemala, în Republica Honduras şi în Belize.