Nicuşor Dan l-a numit pe Marius Lazurca consilier prezidenţial pentru securitate naţională. Acesta va continua și în funcția de consilier pentru politică externă
Preşedintele Nicuşor Dan l-a numit, vineri, pe Marius Lazurca în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională, care va continua să conducă și Departamentul de Politică Externă al Administrației Prezidențiale după ce la începutul lunii octombrie fusese numit și consilier prezidențial pentru politică externă.
Potrivit unui comunicat al Palatului Cotroceni, șeful statului a semnat vineri decretul prin care îl numeşte pe Marius Lazurca în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională, a anunţat Administraţia Prezidenţială.
“Articolul unic al Decretului nr. 958/2025 pentru numirea în funcție a unui consilier prezidențial se modifică și va avea următorul cuprins: „Începând cu data de 1 noiembrie 2025, domnul Marius-Gabriel Lazurca se numește în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională”. Domnul Marius-Gabriel Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale”, arată sursa citată.
Cotroceniul mai anunţă că Marius-Gabriel Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.
În septembrie, preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurca din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în în Statele Unite Mexicane, în Republica Nicaragua, în Republica El Salvador, în Republica Costa Rica, în Republica Guatemala, în Republica Honduras şi în Belize.
Președintele ASF a discutat, la Paris, cu directorul pentru Afaceri Financiare al OCDE despre progresele României în alinierea reglementărilor financiare la standardele organizației
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, a participat joi, la sediul OCDE din Paris, la reuniunea Comitetului pentru Guvernanță Corporativă, un forum esențial pentru consolidarea standardelor internaționale și promovarea politicilor care sprijină eficiența economică, creșterea durabilă și stabilitatea financiară, prin implementarea celor mai bune practici în domeniu.
În cadrul întâlnirii, președintele ASF a discutat cu directorul Directoratului OCDE pentru Afaceri Financiare, Carmine Di Noia, despre progresele realizate de România în procesul de aliniere a reglementărilor din sectorul financiar la standardele OCDE.
De asemenea, Alexandru Petrescu a avut un dialog aplicat cu președintele Comitetului OCDE pentru Guvernanță Corporativă, Jean-Paul Servais, privind consolidarea practicilor de guvernanță corporativă și aprofundarea cooperării în acest domeniu.
Agenda reuniunii a vizat teme strategice pentru piețele de capital, printre care:
- Evoluții în guvernanța corporativă – analizarea concluziilor recente și a principalelor tendințe în guvernanța corporativă la nivel internațional, inclusiv în România, cu accent pe sustenabilitate și dezvoltarea piețelor dedicate companiilor în creștere.
- Furnizorii de servicii de piață de capital – discutarea modului în care furnizorii de servicii gestionează conflictele de interese și aplică metodologii de evaluare, evidențiind bune practici și provocări cheie ale industriei.
- Direcții viitoare de analiză și evaluare – explorarea priorităților pentru evaluări comparative menite să întărească transparența, integritatea și reziliența piețelor de capital.
- Inteligența artificială și guvernanța corporativă – abordarea modului în care tehnologiile AI pot fi integrate responsabil în cadrele de guvernanță corporativă, asigurând o supraveghere adecvată și eficiență operațională.
„Aceste demersuri contribuie decisiv la întărirea rezilienței și transparenței piețelor de capital, sprijinind o dezvoltare sustenabilă și încrederea investitorilor. Continuăm să ne implicăm activ pentru a avansa procesul de aliniere a cadrului de reglementare din România la standardele internaționale”, a declarat Alexandru Petrescu în intervenția sa din cadrul Comitetului de Guvernanță Corporativă.
Concordia are un nou director executiv: Paul Aparaschivei preia conducerea confederației patronale care reprezintă o treime din PIB-ul României
Confederația Patronală Concordia anunță numirea lui Paul Aparaschivei în funcția de Director Executiv, începând cu 1 noiembrie 2025. Decizia marchează o nouă etapă în dezvoltarea organizației, orientată către consolidare operațională și extinderea rolului Concordia ca partener de dialog social la nivel național și european, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Cu peste 15 ani de experiență în politici publice și comunicare strategică, Paul Aparaschivei a condus departamentul de politici publice al grupului eMAG. Aici a promovat dezvoltarea economică și transformarea digitală a României, lucrând cu instituții și asociații naționale și europene, pentru o agendă pro-business.
„Confederația Patronală Concordia reprezintă o treime din PIB-ul României – suntem vocea a mii de companii, care angajează jumătate de milion de oameni. Într-o societate polarizată, încrederea se construiește prin dialog autentic. Rolul nostru devine esențial: să lucrăm împreună pentru o economie competitivă. Invităm toți partenerii care împărtășesc această viziune să ni se alăture și să găsim împreună soluții de impact pentru România”, a declarat Paul Aparaschivei, Director Executiv al Confederației Patronale Concordia.
În noul său rol, Paul Aparaschivei va coordona activitatea executivă a Confederației Patronale Concordia și va reprezenta organizația în relația cu autoritățile și partenerii sociali, la nivel național și european. Alături de echipă, va fi activ în dezbaterile europene pe teme de competitivitate, simplificare legislativă și debirocratizare, tranziție energetică și impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii, contribuind la marile proiecte care pot transforma România, de la aderarea la OCDE, până la modernizarea administrației prin transformare digitală.
“Confederația Patronală Concordia a devenit cea mai puternică voce a mediului privat din România prin dialog consistent, analize riguroase și implicare responsabilă. Această poziție ne obligă să preluăm inițiativa în construirea viitorului economic al țării, iar Paul are experiența necesară pentru a consolida și amplifica acest rol de leadership. Împreună, vom continua să apărăm interesele membrilor noștri și să promovăm politici care susțin o economie liberă, competitivă și predictibilă”, a completat Dan Șucu, Președintele Confederației Patronale Concordia.
Paul Aparaschivei deține un doctorat în Comunicare Politică de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București și este fellow al programului Aspen Young Leaders. În prezent, urmează Management Development Program la Wharton Business School, un program educațional de leadership, strategie de business și politici publice.
Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești și este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel național. Cu o contribuție de 30% din în PIB și peste 450.000 de angajați în 3900 de firme mari și mici, cu capital românesc și străin, Confederația Patronală Concordia este singura organizație din România membră BusinessEurope, Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) și Business at OECD (BIAC).
Ca partener social reprezentativ, ne concentrăm pe teme de o importanță majoră pentru dezvoltarea și prosperitatea României, printre care se numără piața muncii și dialogul social, educația, digitalizarea, protecția consumatorilor, viitorul transportului, fondurile europene, economia circulară.
România, conectată la rețeaua globală a donatorilor de celule stem. Ministrul Sănătății anunță aprobarea interconectării Registrului Național cu rețelele internaționale similare
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Sănătății, hotărârea privind interconectarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice cu rețelele internaționale similare și acreditarea laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate, a anunțat, joi, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
„România își consolidează rolul activ în rețeaua globală a donatorilor de celule stem hematopoietice — o legătură esențială care le oferă pacienților șansa de a identifica mai rapid un donator compatibil, oriunde în lume”, a declarat ministrul Rogobete.
Finanțarea aprobată prin această hotărâre permite conectarea României la baza internațională de date „Search & Match Service” și recunoașterea europeană a laboratoarelor de profil, facilitând astfel accesul pacienților români la o rețea extinsă de donatori.
Transplantul de celule stem hematopoietice reprezintă o șansă reală la viață pentru pacienții diagnosticați cu leucemie, anemie aplastică severă sau alte boli hematologice grave.
Ministerul Sănătății va continua să susțină dezvoltarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice și colaborarea internațională, astfel încât „fiecare pacient care are nevoie de un transplant să poată primi tratamentul necesar”, a subliniat ministrul.
