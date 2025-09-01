Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe Manfred Weber: Președintele a apreciat “sprijinul constant” al PPE pentru România

Președintele Nicușor Dan a avut luni o întrevedere cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber, aflat într-o vizită în România.

”Îi mulțumesc lui Manfred Weber pentru vizita de astăzi de la Cotroceni. Am avut o discuție consistentă cu președintele Partidului Popular European despre prioritățile comune: o Uniune Europeană sigură, stabilă și o economie competitivă. Vom continua să lucrăm împreună pentru a atinge aceste obiective. Am exprimat, totodată, aprecierea mea pentru sprijinul constant pe care PPE îl acordă României”, a scris șeful statului pe pagina sa de Facebook.

Întrevederea Dan – Weber este prima dintre cei doi după ce președintele român a fost invitat să participe, în ajunul Consiliului European de vară, la summit-urile a două familii politice europene, respectiv Partidul Popular European și formațiunea liberală Renew Europe, fiind pentru prima dată când un șef al statului român este curtat de două formațiuni politice paneuropene.

Inițial, Nicușor Dan a confirmat că va participa, în calitate de invitat, la reuniunile Partidului Popular European (PPE) care precedă summit-urile Consiliului European. Ulterior, el a explicat că s-a răzgândit în privința participării la reuniunile PPE și Renew Europe în marja Consiliului European de la Bruxelles, motivând că “nu ar fi fost politicos” să treacă de la o reuniune la alta în contextul în care la întâlnirile celor două familii politice europene care l-au invitat pe șeful statului român să participe se discută “chestiuni sensibile”.

Manfred Weber se află luni într-o vizită la București și a avut o întrevedere și cu premierul Ilie Bolojan, el participând și la o reuniune a Biroului Politic Național al PNL, partid afiliat la PPE.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit luni, la sediul Guvernului, vizita președintelui Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, discuțiile concentrându-se pe teme europene majore, dar și pe aspecte ce țin de prioritățile interne ale României.

Premierul a subliniat că parteneriatul României cu Partidul Popular European, cea mai mare familie politică europeană, are un rol important în consolidarea proiectului european și în sprijinirea intereselor naționale în dialogul cu instituțiile Uniunii Europene.

„Pe componenta de politică europeană sunt două direcții pe care vom reacționa convergent: o Europă puternică și o Europă sigură pe flancul de est. În plan intern, discuțiile s-au axat pe susținerea României în relația cu Comisia Europeană privind deficitul bugetar și pe implementarea proiectelor din PNRR, în special în domenii esențiale precum spitale și autostrăzi”, a declarat Ilie Bolojan, conform unui comunicat al Guvernului.

La rândul său, președintele PPE, Manfred Weber, a evidențiat importanța unității europene în fața provocărilor actuale, accentuând dimensiunea securității comune.

„Un prim element este stabilitatea, apoi vine creșterea economică, iar al treilea punct este securitatea. Este urgent nevoie de construirea unui pilon european de apărare, iar Scutul de Est al Europei nu este doar responsabilitatea României sau a statelor baltice, ci o responsabilitate comună a tuturor țărilor membre. Numai împreună putem garanta o Uniune Europeană puternică și sigură”, a spus el.