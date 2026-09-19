Nicușor Dan, la Adunarea Generală a ONU: discurs în plen, întâlniri cu oficiali americani și oameni de afaceri și participare la recepția oferită de Trump

Președintele Nicușor Dan va conduce delegația României la segmentul de nivel înalt al celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, la New York, unde va susține discursul național al României în plen și va avea o serie de întâlniri cu oficiali internaționali, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai comunității românești din Statele Unite. Șeful statului va participa, de asemenea, la recepția tradițională oferită de președintele SUA, Donald Trump, și Prima Doamnă, Melania Trump.

Agenda președintelui începe cu o întâlnire cu Benjamin Black, CEO al US International Development Finance Corporation, instituție americană dedicată finanțării dezvoltării și investițiilor internaționale.

Nicușor Dan se va întâlni, de asemenea, cu Alianța foștilor ambasadori ai Statelor Unite ale Americii în România și cu antreprenori români din SUA din sectorul tehnologiei. Un alt punct important al agendei este întâlnirea cu reprezentanții JP Morgan Chase și cu investitori în obligațiuni românești în România.

Președintele va avea și o întâlnire cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress, precum și o întrevedere cu secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres.

La nivel diplomatic, Nicușor Dan va participa la mai multe evenimente în marja Adunării Generale și va avea întâlniri bilaterale cu alți șefi de stat și de guvern. Potrivit Administrației Prezidențiale, aceste întrevederi vor include și demersuri pentru susținerea candidaturii României la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei.

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Un moment simbolic al vizitei îl va reprezenta participarea președintelui și a Primei Doamne, Mirabela Grădinaru, la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, în contextul împlinirii a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite ale Americii. Cei doi se vor întâlni și cu reprezentanții comunității românești din New York.

Pe 23 septembrie, Nicușor Dan va susține intervenția națională în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Potrivit Administrației Prezidențiale, discursul va evidenția eforturile României de susținere a procesului de reformare a Organizației Națiunilor Unite, precum și contribuția țării la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme.

Președintele României va participa, de asemenea, la cel de-al șaselea Summit al Platformei Internaționale Crimeea, intitulat „A Test of Unity, a Call for Action”, precum și la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU consacrată situației din Ucraina.

În cadrul programului de la New York, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa și la recepția tradițională oferită de președintele Statelor Unite, Donald Trump, și de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump.

Cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU are ca temă centrală „Restabilirea încrederii, gestionarea transformării: o Organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți” („Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all”).

În paralel cu agenda președintelui, Mirabela Grădinaru va participa la Summitul Primelor Doamne/Primilor Domni organizat de Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, precum și la un eveniment dedicat siguranței copiilor în mediul digital, organizat de Prima Doamnă a Turciei, Emine Erdoğan, împreună cu UNICEF și Biroul Reprezentantului Special al Secretarului General al ONU pentru Violența Împotriva Copiilor. De asemenea, va participa la un dejun oferit de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, pentru primele doamne și primii domni.