Nicușor Dan, la Atlantic Council: România are nevoie de investiții în infrastructură civilă și militară și de o dimensiune economică mai puternică a parteneriatului cu SUA

Președintele Nicușor Dan a discutat, luni, la New York, în cadrul unui eveniment organizat de Atlantic Council, despre prioritățile strategice ale României în următorii ani, cu accent pe dezvoltarea infrastructurii civile și militare, finanțarea proiectelor și consolidarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite.

Șeful statului a arătat că România are nevoie de investiții atât în infrastructura civilă, precum drumuri, porturi, energie și centre de date, cât și în infrastructura militară și industria de apărare.

„La evenimentul organizat de Atlantic Council, am discutat despre prioritățile strategice pentru România, respectiv infrastructura de care avem nevoie în următorii ani și modul în care o putem finanța. Este vorba atât despre infrastructura civilă, drumuri, porturi, energie, centre de date, cât și despre infrastructura militară și industria de apărare”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe rețelele sociale.

Evenimentul a fost intitulat „Anchoring the Eastern Flank: Critical Infrastructure and Transatlantic Capital in Central and Eastern Europe”.

Președintele a subliniat importanța dialogului cu organizații precum Atlantic Council, argumentând că astfel de think tank-uri reunesc decidenți, experți și reprezentanți ai mediului de afaceri și pot contribui la conectarea discuțiilor strategice despre securitate cu oportunități concrete de investiții și cooperare economică.

Nicușor Dan a insistat asupra necesității ca relația dintre România și Statele Unite să depășească dimensiunea tradițională de securitate și apărare și să includă o componentă economică mai puternică.

„Pentru România, relația cu Statele Unite nu înseamnă doar cooperare în domeniul securității și apărării. Parteneriatul strategic trebuie să aibă și o dimensiune economică puternică, mai multe investiții, proiecte comune, tehnologii și locuri de muncă”, a afirmat președintele.

Participarea la evenimentul Atlantic Council face parte din agenda președintelui Nicușor Dan la New York, unde conduce delegația României la Săptămâna la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

În cadrul vizitei, șeful statului s-a întâlnit cu secretarul general al ONU, António Guterres, cu președintele Congresului Mondial Evreiesc, Ronald S. Lauder, cu ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, precum și cu foști ambasadori americani în România și în alte țări.

Nicușor Dan va susține pe 23 septembrie discursul național al României în cadrul dezbaterii generale a Adunării Generale a ONU. Tot atunci, el va participa la summitul Platformei Crimeea și la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU consacrată Ucrainei.

Pe agenda președintelui se află și participarea, împreună cu prima doamnă Mirabela Grădinaru, la recepția tradițională oferită de președintele SUA, Donald Trump, și prima doamnă Melania Trump.