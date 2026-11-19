Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la cea de-a XV-a ediție a Bucharest Forum, că România trebuie să își consolideze capacitatea de răspuns în fața amenințărilor de securitate din regiune, în contextul războiului hibrid care vizează Europa și al presiunilor asupra infrastructurii critice din Marea Neagră. Șeful statului a indicat trei direcții concrete de acțiune: investițiile în apărare, consolidarea independenței energetice și dezvoltarea conectivității strategice.

Prezent la evenimentul organizat de Aspen Institute Romania și German Marshall Fund of the United States, la Palatul Parlamentului, președintele a atras atenția asupra faptului că societățile occidentale nu conștientizează suficient amploarea transformărilor geopolitice și a amenințărilor hibride.

„Europa este sub atac hibrid în momentul acesta. Și, tocmai de aceea, e important să discutăm și să vedem cum putem să convingem societățile noastre că direcția pro-occidentală și valorile occidentale nu sunt ceva garantat și că este nevoie de un efort al societății într-un context de tensiune pentru ca ele să fie păstrate”, a afirmat Nicușor Dan.

Referindu-se la poziționarea României în actualul context de securitate, șeful statului a subliniat participarea țării noastre la formatele în care sunt luate decizii importante pentru securitatea europeană și euroatlantică, precum NATO, Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite.

„Am găzduit Summitul B9 la București anul acesta. Vom găzdui anul viitor Summitul Flancului Estic. Am fost prezenți, de asemenea, la Summitul European pentru Regiunea Arctică, pentru că securitatea europeană este sub amenințare pe întregul Flancul Estic”, a spus președintele.

Președintele a atras atenția asupra intensificării amenințărilor din regiunea Mării Negre, menționând atacurile cu drone, navele lovite și pierderile de vieți omenești în rândul marinarilor, precum și presiunile asupra infrastructurii critice.

„Din păcate, Marea Neagră, de care noi vorbim de mulți ani, vedem că, în momentul acesta, este sub un asalt puternic. Vorbesc de atacuri cu drone, de navele care au fost lovite și, din păcate, de marinari care și-au pierdut viața. Vedem o presiune pe infrastructura critică, inclusiv Neptun Deep, și atunci e nevoie de eforturi pe care să le facem pentru a descuraja”, a declarat Nicușor Dan.

În acest context, șeful statului a afirmat că România își consolidează capacitatea de răspuns și urmărește o abordare fermă în relațiile bilaterale și multilaterale, concept definit în Strategia Națională de Apărare drept „independență solidară”.

Cele trei direcții prin care România urmărește să își consolideze securitatea

Nicușor Dan a prezentat trei direcții concrete prin care România contribuie la securitatea și reziliența regiunii: investițiile în apărare, independența energetică și conectivitatea strategică.

„În primul rând, investim în apărare, aliniați cu obiectivele pe care ne membrii NATO și le-au stabilit la Summitul de la Haga. Apoi ne consolidăm independența energetică, și miza noastră este ca exploatarea Neptun Deep să înceapă anul viitor și, prin asta, să devenim pilon de securitate energetic în regiune. Iar apoi întărirea conectivității strategice, care înseamnă și conexiune auto și conexiune de căi ferate și conexiune energetică”, a explicat președintele.

Potrivit acestuia, dezvoltarea acestor conexiuni va contribui la reziliența întregii regiuni, inclusiv a Ucrainei și Republicii Moldova.

NATO, UE și parteneriatul strategic cu SUA, cei trei piloni ai politicii externe

În ceea ce privește orientarea strategică a României, Nicușor Dan a reafirmat că politica externă a țării se bazează pe trei piloni fundamentali: NATO, Uniunea Europeană și parteneriatul strategic cu Statele Unite, subliniind că aceste direcții sunt complementare.

„Fundamentul politicii noastre externe este același – cei trei piloni, NATO, Uniunea Europeană și parteneriatul strategic cu Statele Unite, și nu există nicio contradicție între aceste direcții, așa cum am spus-o de nenumărate ori. Cu cât Europa investește mai mult în propria sa apărare, cu atât va fi mai puternică, cu atât parteneriatul cu Statele Unite va fi mai solid”, a afirmat șeful statului.

Totodată, președintele a reiterat sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei, argumentând că integrarea europeană a celor două state are implicații directe asupra securității regionale.

„Susținem Moldova și Ucraina pe drumul lor către Uniunea Europeană, pentru că, cu cât aceste două state vor fi mai integrate, cu atât România și Europa vor fi mai sigure și mai stabile”, a conchis Nicușor Dan.

Ediția a XV-a a Bucharest Forum s-a desfășurat sub tema „On the Edge of Realignment”, reunind decidenți și analiști pentru dezbateri privind transformările geopolitice și reconfigurarea ordinii internaționale.