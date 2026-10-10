Nicușor Dan, la centenarul PNȚ: Valorile promovate istoric de țărăniști definesc aspirațiile societății noastre, democrație și orientare euro-atlantică

Președintele Nicușor Dan a declarat, sâmbătă, la evenimentul dedicat Centenarului Partidului Național Țărănesc (PNȚ), că democrația este pusă în discuție în prezent, în timp ce România se confruntă cu o creștere a populismului, a urii și a neîncrederii în stat. Șeful statului a evidențiat valorile istorice ale partidului, între care democrația, responsabilitatea, valorile creștine și loialitatea față de statul român, și a amintit că a promulgat recent legea care instituie anul 2026 ca an centenar al acestei formațiuni politice.

„Am fost onorat să particip astăzi la evenimentul dedicat Centenarului Partidului Național Țărănesc. Acești 100 de ani înseamnă, de fapt, mult din conștiința națională și din conștiința democratică a poporului român”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că PNȚ a fost „înainte de toate, un promotor al unor valori – al moralității, al responsabilității, al loialității față de statul român și al demnității în viața politică”.

În mesajul său, Nicușor Dan a amintit legătura istorică a partidului cu Unirea de la 1918, reformele promovate de liderii Iuliu Maniu și Ion Mihalache, precum și susținerea principiilor democratice și opoziția față de orice formă de dictatură.

El a evidențiat și sacrificiile membrilor partidului în perioada represiunii comuniste, când mii dintre aceștia „și-au păstrat principiile deși au fost arestați, prigoniți și deportați”.

Potrivit președintelui, după căderea comunismului, valorile promovate istoric de țărăniști au continuat să definească aspirațiile și realizările societății românești, inclusiv orientarea fermă euroatlantică.

„După căderea comunismului, exact acele valori promovate istoric de țărăniști sunt cele care definesc aspirațiile societății noastre de azi și sunt cele care au definit realizările societății noastre, inclusiv orientarea fermă euroatlantică. Dintre aceste valori fundamentale, vorbim în primul rând de democrație. Este important să reafirmăm democrația, pentru că mulți dintre noi am crezut că, odată obținută, o să o avem pentru totdeauna, și vedem că azi este pusă în discuție”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a vorbit și despre rolul valorilor creștine în societate, în contextul „valurilor de ură” pe care le observă în România, subliniind importanța iubirii aproapelui și, cel puțin, a respectului față de acesta, cu păstrarea caracterului laic al statului.

„PNȚ a fost și este un partid creștin-democrat”, a punctat șeful statului.

Un alt principiu evidențiat de Nicușor Dan a fost responsabilitatea, pe care a descris-o drept opusul populismului, în contextul creșterii acestui fenomen în România.

„Și vedem, din păcate, o creștere a populismului în România, și este o luptă pe care trebuie să o ducem fiecare dintre noi, pentru a explica oamenilor ce înseamnă responsabilitate și ce înseamnă alternative bazate pe realitate și nu pe diferite fantasme. Și nu în cele din urmă, loialitatea față de statul român și credința că împreună putem să facem lucruri bune cu statul român, pentru că, din nou, pare că în multe părți ale societății domină pesimismul, neîncrederea”, a afirmat președintele.

În încheiere, șeful statului a amintit că a promulgat recent legea care instituie anul 2026 ca an centenar al Partidului Național Țărănesc, în semn de respect față de moștenirea formațiunii istorice.