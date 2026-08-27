Nicușor Dan, la Chișinău, de Ziua Independenței: România va sprijini accelerarea integrării europene a R. Moldova și cooperarea în domeniul securității

Președintele Nicușor Dan a avut joi, la Chișinău, consultări cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, privind prioritățile agendei bilaterale și temele de actualitate la nivel european și internațional, discuțiile desfășurându-se în contextul participării șefului statului la evenimentele de marcare a 35 de ani de independență a Republicii Moldova.

Nicușor Dan i-a adresat Maiei Sandu și cetățenilor Republicii Moldova felicitări cu ocazia Zilei Independenței, precum și urări de pace, prosperitate și securitate „în interiorul familiei europene”.

Președintele român a subliniat apropierea dintre România și Republica Moldova și relația specială dintre cele două state, bazată pe „comunitatea de istorie, limbă, cultură și tradiții”.

Am avut astăzi la Chișinău consultări cu doamna Președinte Maia Sandu @sandumaiamd pe prioritățile agendei bilaterale și pe temele de actualitate la nivel european și internațional. Am adresat, cu acest prilej, felicitări doamnei Președinte Maia Sandu și cetățenilor Republicii… pic.twitter.com/O9ByWylFaH — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 27, 2026

Nicușor Dan a apreciat progresele Republicii Moldova în procesul de integrare europeană și a transmis că România va continua să ofere sprijin pentru accelerarea acestui proces.

„Reformele trebuie continuate în ritm susținut, pe toate palierele, iar România va rămâne aproape, oferind expertiză tehnică și sprijin diplomatic pentru ca procesul de integrare europeană să avanseze într-un ritm accelerat”, a transmis președintele.

Cei doi șefi de stat au discutat și despre securitatea energetică și proiectele de interconectare, precum și despre reziliență, combaterea dezinformării și amenințările hibride.

„Am abordat astăzi și temele rezilienței, combaterii dezinformării și amenințărilor hibride, precum și necesitatea de a contracara presiunile venite din partea Rusiei. Dintre acestea, încălcarea spațiului aerian de către drone rusești reprezintă o provocare constantă pentru autoritățile noastre și vom aprofunda cooperarea noastră pe acest palier”, a precizat Nicușor Dan.

Înainte de a ajunge la Chișinău, președintele României a făcut o oprire la Cahul, pe care a descris-o drept un „reper important al identității, culturii și spiritului românesc din Republica Moldova”.

El a evidențiat legăturile dintre România și Cahul în educație, cultură, economie și prin proiectele comunităților locale, precum și sprijinul acordat de România pentru construcția unui nou sediu al Teatrului „Bogdan Petriceicu Hașdeu” și pentru modernizarea unui cămin al Universității din Cahul.

În drum spre Chișinău, am făcut o oprire pentru a vizita orașul Cahul, reper important al identității, culturii și spiritului românesc din Republica Moldova.

Mi-a făcut plăcere să descopăr un oraș cu o istorie bogată, cu oameni harnici, cu o comunitate care a știut să păstreze și… pic.twitter.com/C2JwUBUTaF — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 27, 2026

Împlinirea a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova este marcată la Chișinău de președinta Maia Sandu în prezența președinților României și Ucrainei, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski.

Cei trei șefi de stat participă la o reuniune trilaterală a delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei. Seara, Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski se vor adresa cetățenilor în Piața Marii Adunări Naționale.