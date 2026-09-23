Nicușor Dan, la CNN: “Nu este foarte probabil” ca Rusia să atace o țară NATO în 1-2 ani, dar România trebuie să fie pregătită

Președintele Nicușor Dan consideră că un atac al Rusiei asupra unui stat NATO „nu este foarte probabil” în următorii unu-doi ani, însă România și aliații săi trebuie să rămână pregătiți pentru un astfel de scenariu. Într-un interviu acordat CNN, șeful statului a afirmat, de asemenea, că Rusia nu este în acest moment pregătită să negocieze cu adevărat încheierea războiului din Ucraina și a susținut necesitatea continuării sprijinului pentru Kiev și a sancțiunilor împotriva Moscovei.

Întrebat dacă Rusia ar putea merge până la atacarea unei țări NATO, Nicușor Dan a răspuns că un asemenea scenariu nu este probabil pe termen scurt, dar a subliniat necesitatea pregătirii.

„Nu este foarte probabil în următorii unu-doi ani, dar trebuie să fim pregătiți”, a declarat președintele României.

În ceea ce privește perspectivele încheierii războiului din Ucraina, Nicușor Dan a afirmat că nu consideră că Moscova este, în acest moment, pregătită pentru o negociere reală privind încetarea conflictului.

„În acest moment, nu. Însă trebuie să continuăm ambele demersuri: să sprijinim Ucraina şi să impunem sancţiuni Rusiei”, a spus șeful statului.

Președintele a susținut, de asemenea, că statele europene înțeleg tot mai clar necesitatea consolidării propriei apărări și a unei contribuții mai echilibrate în cadrul NATO.

„Liderii politici înţeleg această ameninţare la adresa Europei şi că sporesc cheltuielile pentru apărare”, a declarat Nicușor Dan.

El a remarcat și intensificarea cooperării între statele europene și eforturile de reechilibrare a responsabilităților în relația transatlantică.

„Încep să coopereze mai mult. Înţeleg că trebuie să reechilibrăm efortul în raport cu Statele Unite”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a reluat astfel ideea potrivit căreia Europa trebuie să își asume o parte mai consistentă din responsabilitatea pentru propria securitate, în contextul dezbaterilor privind rolul SUA în apărarea continentului.

„O lungă perioadă de timp, Statele Unite au asigurat apărarea Europei sau au contribuit la aceasta, iar din punct de vedere economic, contribuţia respectivă nu a fost proporţională. Iar aici, preşedintele Trump are dreptate: trebuie să reechilibrăm această contribuţie”, a spus șeful statului.

Președintele se află la New York pentru participarea la segmentul de nivel înalt al celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

În cadrul vizitei, Nicușor Dan a avut întâlniri cu secretarul general al ONU, António Guterres, cu ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, și cu președintele Congresului Mondial Evreiesc, Ronald S. Lauder. Președintele român s-a întâlnit, de asemenea, cu foști ambasadori americani în România și cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai investitorilor în obligațiuni românești.

La New York, Nicușor Dan a participat și la un eveniment organizat de Atlantic Council, unde a vorbit despre necesitatea investițiilor în infrastructura civilă și militară și despre consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite. Totodată, președintele s-a întâlnit cu reprezentanți ai comunității românești din New York, cărora le-a transmis că experiența și expertiza acumulate în Statele Unite pot contribui la dezvoltarea României. El a participat la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, dedicată împlinirii a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite, și s-a întâlnit cu antreprenori români din tehnologie.

Miercuri, Nicușor Dan urmează să susțină declarația națională a României în plenul Adunării Generale a ONU și să participe la summitul Platformei Crimeea și la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU dedicată Ucrainei.