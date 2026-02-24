Connect with us

Nicușor Dan, la Coaliția de Voință: România va continua să ofere tot sprijinul necesar ca Ucraina să se apere și să negocieze pacea dintr-o poziție de forță

4 hours ago

România va continua să ofere tot sprijinul necesar pentru ca Ucraina să se apere și să negocieze pacea dintr-o poziție de forță, a transmis, marți, președintele Nicușor Dan la o nouă reuniune a Coaliției de Voință, organizată în aceeași zi în care s-au împlinit patru ani de la declanșarea invaziei ilegale și nejustificate a Rusiei în Ucraina.

“La patru ani de când Rusia și-a lansat războiul ilegal și nejustificat împotriva Ucrainei, am participat, alături de alți lideri europeni și parteneri cu viziuni similare, la o nouă reuniune a Coaliției de Voință. România va continua să ofere tot sprijinul necesar pentru ca Ucraina să se apere și să negocieze pacea dintr-o poziție de forță”, a scris șeful statului pe X.

Potrivit președintelui, “Ucraina luptă cu demnitate și curaj pentru a ne apăra pe toți, iar pentru acest lucru îi suntem recunoscători”.

O perioadă atât de îndelungată de război face ca reziliența poporului ucrainean să fie cu atât mai admirabilă. Suntem alături de voi pentru a obține o pace justă și cuprinzătoare și pentru a institui garanții de securitate care să prevină posibilitatea oricărei noi agresiuni din partea Rusiei. Acest lucru rămâne esențial pentru noi, întrucât securitatea României și a întregului continent este strâns legată de cea a Ucrainei“, a mai adăugat Nicușor Dan.

Sprijinul pentru apărarea aeriană a Ucrainei, energia și reziliența, sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și negocieri și garanții de securitate au fost principalele teme ale reuniunii Coaliției de Voință.

De această dată, reuniunea s-a desfășurat la Kiev și a reunit 36 de reprezentanți ai diferitelor țări, atât fizic, cât și online. Reuniunea a fost co-prezidată în format online de președintele Franței, Emmanuel Macron, și de prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer.

La reuniunea de la Kyiv au participat personal președintele Finlandei, Alexander Stubb, președintele Consiliului European, António Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, prim-ministrul Islandei, Kristrún Frostadóttir, prim-ministrul Letoniei, Evika Siliņa, prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, ministrul afacerilor externe al Poloniei, Radosław Sikorski, ministrul afacerilor externe al Marii Britanii,  Yvette Cooper, ministrul afacerilor externe al Spaniei, José Manuel Albares, și ministrul apărării naționale al Lituaniei, Robertas Kaunas.

La reuniune au participat, de asemenea, în format online, președinții Ciprului și României, cancelarul federal al Austriei, prim-miniștrii Belgiei, Bulgariei (interimar), Greciei, Irlandei, Spaniei, Italiei, Canadei, Luxemburgului, Țărilor de Jos, Noii Zeelande, Poloniei, Portugaliei, Sloveniei, Republicii Cehe și Muntenegrului, secretarul general al NATO, vicepreședinta Comisiei Europene, vicepreședintele Turciei, viceprim-ministrul Australiei, ministrul apărării al Albaniei și consilierul-șef al Cabinetului de Miniștri al Japoniei.

Rusia a lansat în zorii zilei de 24 februarie 2022 o invazie pe scară largă împotriva Ucrainei – terestră, aeriană şi navală -, cel mai mare atac al unui stat împotriva altui stat în Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial. Anunțul a fost făcut de președintele rus Vladimir Putin, în vreme ce președintele Volodimir Zelenski a decretat legea marțială în Ucraina ca urmare a atacurilor Rusiei, afirmând că țara sa este în stare de război. Răspunsul coordonat al Occidentului a presupus primele valuri de sancțiuni europene, americane, canadiene și la nivelul G7 împotriva Rusiei, summit-uri de urgență ale Consiliului European, NATO și G7 și activarea în premieră a planurilor de apărare ale Alianței Nord-Atlantice pentru flancul estic și a Forței sale de Reacție Rapidă. 

După patru ani de la declanșarea conflictului, curajul ucrainenilor și sprijinul financiar, militar și umanitar al Occidentului s-au dovedit decisive pentru ca Rusia să nu câștige războiul declanșat împotriva Ucrainei. Potrivit datelor Institutului Kiel, Europa și Statele Unite au furnizat Ucrainei sprijin de peste 315 miliarde de euro, cu sprijinul european cifrat la 200 de miliarde de euro, iar cel american la 115 miliarde. Totodată, europenii au mai angajat un ajutor financiar, militar și umanitar de încă 178 de miliarde de euro care urmează a fi alocat în viitor.

Dincolo de front, războiul a produs una dintre cele mai grave crize umanitare din Europa postbelică. Milioane de ucraineni au fost strămutați intern sau au fugit în statele membre ale Uniunea Europeană. Infrastructura energetică a fost și este ținta unor atacuri repetate, iar economia ucraineană este susținută prin pachete consistente de asistență financiară și militară din partea Occidentului.

Războiul a remodelat și politica de securitate a Europei. NATO și-a consolidat flancul estic, iar state tradițional neutre precum Finlanda și Suedia au decis să adere la Alianță, invocând amenințarea reprezentată de Rusia. În paralel, Uniunea Europeană a impus 19 pachete de sancțiuni împotriva Moscovei, a aprobat decuplarea de energia rusească, îndeosebi gaze naturale și petrol, și a accelerat discuțiile privind autonomia strategică și investițiile în industria de apărare. Cel de-al 20-lea pachet de măsuri restrictive la adresa Rusiei este în curs de negociere.

Pentru a marca acest moment, președintele Consiliului European, Antonio Costa și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află marți la Kiev pentru a reafirma sprijinul de neclintit pentru Ucraina. În același timp, la cartierul general al NATO de la Bruxelles are loc o ceremonie găzduită de secretarul general al Alianței, Mark Rutte.

În seara zilei de 24 februarie, dar trecut de miezul nopții în Europa, va susține și președintele american Donald Trump primul său discurs anual privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat de președinte. Revenirea sa la Casa Albă, relațiile tensionat-cordiale cu Zelenski și cu liderii europeni și dialogul reluat cu președintele rus Vladimir Putin, au alimentat perspectiva unei eventuale negocieri rapide cu Rusia, însă Moscova nu s-a arătat dispusă la concesii. Ucraina și Europa cer o pace justă și durabilă, iar aliații europeni au format o Coaliție de Voință pentru Ucraina condusă de Franța și Marea Britanie pentru a garanta că un nou război nu va mai avea loc pe sol european.

Reuniți la începutul lunii ianuarie la Paris, membrii Coaliției de Voință, alături de Ucraina și Statele Unite, marcat de participarea în premieră a SUA la o reuniune a Coaliției, au convenit într-o declarație comună asupra a cinci elemente-cheie pentru viitoarele garanții de securitate ale Ucrainei: implicarea Statelor Unite într-un mecanism de monitorizare și verificare a armistițiului, sprijinul pe termen lung pentru Forțele Armate ale Ucrainei, crearea unei forțe multinaționale pentru Ucraina, asumarea unor angajamente obligatorii de intervenție în cazul unui viitor atac al Rusiei și aprofundarea cooperării în domeniul apărării cu Kievul.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului "Reporter și Blogger European" la categoria Editorial și co-autor al volumelor "România transatlantică" și "100 de pași pentru o cetățenie europeană activă".

G7

Patru ani de război al Rusiei în Ucraina: G7 își reafirmă "sprijinul neclintit pentru Ucraina" în prima astfel de declarație de la revenirea lui Trump la Casa Albă

Published

4 hours ago

on

February 24, 2026

By

© President of Ukraine Official Website

Liderii marilor puteri din G7, inclusiv președintele SUA, Donald Trump, și-au reafirmat „sprijinul neclintit pentru Ucraina” într-o declarație comună publicată la împlinirea a patru ani de la invazia ilegală și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei.

Ne exprimăm sprijinul continuu pentru eforturile președintelui Trump de a atinge aceste obiective prin inițierea unui proces de pace și aducerea părților la discuții directe. Europa are un rol principal de jucat în acest proces, alături de alți parteneri”, au declarat în comunicat liderii Statelor Unite, Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Canadei și Japoniei.

Este prima declarație comună a liderilor G7 privind Ucraina de la revenirea lui Trump la Casa Albă, în urmă cu un an, a menționat Franța, care deține în acest an președinția G7, potrivit The Guardian.

În același timp, declarația G7 arată că marile puteri democratice susțin angajamentele asumate în cadrul Coaliției de Voință de a oferi Ucrainei garanții de securitate solide și credibile.

Recunoaștem că doar Ucraina și Rusia, lucrând împreună în cadrul unor negocieri de bună-credință, pot ajunge la un acord de pace”, mai arată declarația citată.

Declarația G7 a fost adoptată înainte de o nouă reuniune a Coaliției de Voință pentru Ucraina, care s-a desfășurat la Kyiv și cu participare online. Sprijinul pentru apărarea aeriană a Ucrainei, energia și reziliența, sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și negocieri și garanții de securitate au fost principalele teme ale reuniunii.

Reuniunea a fost co-prezidată în format online de președintele Franței, Emmanuel Macron, și de prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer.

La reuniunea de la Kyiv au participat personal președintele Finlandei, Alexander Stubb, președintele Consiliului European, António Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, prim-ministrul Islandei, Kristrún Frostadóttir, prim-ministrul Letoniei, Evika Siliņa, prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, ministrul afacerilor externe al Poloniei, Radosław Sikorski, ministrul afacerilor externe al Marii Britanii,  Yvette Cooper, ministrul afacerilor externe al Spaniei, José Manuel Albares, și ministrul apărării naționale al Lituaniei, Robertas Kaunas. La reuniune au participat, de asemenea, în format online, președinții Ciprului și României, cancelarul federal al Austriei, prim-miniștrii Belgiei, Bulgariei (interimar), Greciei, Irlandei, Spaniei, Italiei, Canadei, Luxemburgului, Țărilor de Jos, Noii Zeelande, Poloniei, Portugaliei, Sloveniei, Republicii Cehe și Muntenegrului, secretarul general al NATO, vicepreședinta Comisiei Europene, vicepreședintele Turciei, viceprim-ministrul Australiei, ministrul apărării al Albaniei și consilierul-șef al Cabinetului de Miniștri al Japoniei.

În seara zilei de 24 februarie, dar trecut de miezul nopții în Europa, va susține și președintele american Donald Trump primul său discurs anual privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat de președinte. Revenirea sa la Casa Albă, relațiile tensionat-cordiale cu Zelenski și cu liderii europeni și dialogul reluat cu președintele rus Vladimir Putin, au alimentat perspectiva unei eventuale negocieri rapide cu Rusia, însă Moscova nu s-a arătat dispusă la concesii. Ucraina și Europa cer o pace justă și durabilă, iar aliații europeni au format o Coaliție de Voință pentru Ucraina condusă de Franța și Marea Britanie pentru a garanta că un nou război nu va mai avea loc pe sol european.

Reuniți la începutul lunii ianuarie la Paris, membrii Coaliției de Voință, alături de Ucraina și Statele Unite, marcat de participarea în premieră a SUA la o reuniune a Coaliției, au convenit într-o declarație comună asupra a cinci elemente-cheie pentru viitoarele garanții de securitate ale Ucrainei: implicarea Statelor Unite într-un mecanism de monitorizare și verificare a armistițiului, sprijinul pe termen lung pentru Forțele Armate ale Ucrainei, crearea unei forțe multinaționale pentru Ucraina, asumarea unor angajamente obligatorii de intervenție în cazul unui viitor atac al Rusiei și aprofundarea cooperării în domeniul apărării cu Kievul.

Continue Reading

INTERNAȚIONAL

IISS: Europa are „numeroase lacune" militare de recuperat. Cheltuielile cresc la nivel record, dar armatele sunt încă nepregătite pentru conflicte similare cu cel din Ucraina

Published

7 hours ago

on

February 24, 2026

By

© NATO, 2021

Europa are încă „numeroase lacune” în materie de echipamente și capacități militare, în special în ceea ce privește adaptarea la noile tehnologii testate pe frontul din Ucraina, arată ediția 2026 a raportului Military Balance, publicat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS).

După patru ani de război în Ucraina, conflictul a schimbat radical modul în care se duc luptele moderne: drone ieftine, atacuri coordonate cu inteligență artificială, lovituri asupra infrastructurii energetice și operațiuni hibride. În acest context, multe armate europene sunt considerate „prost pregătite” pentru a face față unor atacuri de amploare similare celor cu care se confruntă Ucraina.

Cheltuieli record în Europa, sub presiunea NATO și a SUA

Potrivit raportului, în 2025 cheltuielile militare globale au ajuns la 2.630 miliarde de dolari, în creștere față de 2.480 miliarde în 2024. În termeni reali, creșterea a fost de 2,5%.

Europa s-a remarcat însă printr-o creștere mult mai accelerată. Statele europene au alocat aproape 563 miliarde de dolari pentru apărare în 2025, cu aproape 100 miliarde mai mult decât în anul precedent, ceea ce reprezintă o majorare reală de 12,6%. Regiunea ajunge astfel să reprezinte peste 21% din totalul cheltuielilor militare globale, față de 17% în 2022.

Motorul principal al acestei creșteri este Germania, care și-a majorat bugetul apărării cu 18% în termeni reali în 2025, după o creștere de 23% în 2024. Țările nordice (Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia) și-au dublat practic cheltuielile față de 2020.

Aceste majorări sunt legate direct de angajamentul asumat la summitul NATO de la Haga, unde statele aliate au promis că vor crește cheltuielile pentru apărare și securitate la 5% din PIB până în 2035. Totuși, IISS avertizează că multe guverne au marje bugetare limitate, iar menținerea acestui ritm ar putea pune presiune pe finanțele publice.

NATO își întărește flancul estic

Raportul subliniază că NATO își consolidează flancul estic în fața riscurilor crescute, inclusiv după incidente precum intruziunile cu drone în Danemarca sau Polonia în 2025. Printre proiectele menționate se numără: „Scutul estic” al Poloniei; „Linia de apărare baltică; investiții masive în apărare antiaeriană și antirachetă: sau dezvoltarea unor sisteme antidronă.

Secretarul general al NATO a cerut în iunie o creștere cu 400% a capacităților integrate de apărare antiaeriană și antirachetă, semn că Alianța consideră actualul nivel insuficient în fața amenințărilor moderne.

În paralel, Europa încearcă să reducă dependența de SUA în domenii critice, precum sateliții militari și sistemele spațiale, domenii în care Washingtonul rămâne dominant. IISS avertizează că, fără investiții accelerate, Europa riscă să rămână în urmă în competiția tehnologică cu China și Rusia.

UE capătă un rol mai mare în apărare

Invazia Rusiei a determinat și o schimbare majoră la nivelul Uniunii Europene. Statele membre au acceptat ca Bruxelles-ul să joace un rol mai activ în coordonarea investițiilor în industria de apărare.

Au fost lansate programe pentru creșterea producției de muniție; scheme pentru achiziții comune; fonduri dedicate industriei de apărare și planul „ReArm Europe / Readiness 2030”, care ar putea mobiliza până la 800 miliarde de euro în investiții pentru consolidarea apărării europene.

Deși statele membre păstrează controlul asupra deciziilor strategice, tendința este pentru mai multă coordonare europeană, mai ales în domeniul achizițiilor comune și al finanțării.

Patru ani de război în Ucraina

Raportul este publicat la patru ani de la invazia rusă. IISS consideră că este dificil de imaginat un final rapid al conflictului, întrucât „nicio parte nu pare pregătită să-și schimbe suficient poziția”.

Deși Rusia a suferit pierderi semnificative și se confruntă cu sancțiuni, a reușit să își mențină capacitățile militare. În 2025, cheltuielile oficiale ale Rusiei pentru apărare au crescut doar cu 3% în termeni reali, după saltul masiv din 2024, dar ele reprezintă în continuare peste 7% din PIB , adică de peste două ori nivelul dinaintea invaziei.

Ucraina, în schimb, alocă peste 20% din PIB pentru apărare, ceea ce face ca sprijinul extern să fie vital pentru supraviețuirea sa militară și economică.

Totodată, conflictul a devenit un laborator pentru noile tehnologii militare. Operațiuni precum atacul ucrainean „Spiderweb” din iunie 2025, care a vizat aviația rusă cu drone, ilustrează modul în care războiul modern este din ce în ce mai digitalizat și automatizat.

China accelerează modernizarea militară, Iranul pierde din influență

În Asia, temerile privind ambițiile Chinei au alimentat modernizarea armatelor din regiune. Bugetul militar al Beijingului reprezintă 44% din totalul cheltuielilor asiatice, iar China și-a reafirmat statutul de putere nucleară completă, cu „triada” aeriană, navală și terestră.

În Orientul Mijlociu, Iranul a suferit reculuri semnificative în urma conflictului cu Israel și a loviturilor din 2025 asupra infrastructurii sale nucleare și balistice, ceea ce ridică semne de întrebare privind capacitatea de a-și menține influența regională.

Continue Reading

SUA

Parisul cere restricționarea accesului ambasadorului SUA la membrii guvernului francez după absența la o convocare oficială

Published

8 hours ago

on

February 24, 2026

By

© Ambassador Charles Kushner/X

Ministerul francez de Externe a solicitat restricționarea accesului ambasadorului Statelor Unite la Paris, Charles Kushner, la membrii guvernului francez, după ce acesta nu s-a prezentat la o convocare oficială legată de declarații ale ambasadei americane privind situația politică internă din Franța, relatează BBC și Politico.

Ambasadorul, care este tatăl ginerelui lui Donald Trump, Jared Kushner, fusese chemat luni seară la Ministerul de Externe pentru explicații, însă a invocat un angajament anterior și a trimis un adjunct al ambasadei. Potrivit diplomației franceze, gestul reprezintă un „eșec aparent de a înțelege cerințele de bază ale misiunii diplomatice”.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat marți că absența ambasadorului „îi va afecta în mod natural capacitatea de a-și îndeplini misiunea”, precizând că a solicitat ca acesta să nu mai aibă acces direct la membri ai guvernului până la clarificarea situației.

„Când ai onoarea de a-ți reprezenta țara, Statele Unite ale Americii, respecți cele mai elementare uzanțe diplomatice și răspunzi convocării Ministerului de Externe”, a afirmat Barrot.

Incidentul diplomatic a fost declanșat de o postare distribuită de ambasada SUA la Paris pe platforma X, care făcea referire la moartea lui Quentin Deranque, un tânăr de 23 de ani, identificat drept activist naționalist de dreapta, decedat la 14 februarie după ce fusese agresat la Lyon în marja unei conferințe politice.

În mesajul redistribuit de ambasadă se afirma că „extremismul violent de stânga este în creștere” în Franța, formulare care a fost percepută la Paris drept o ingerință într-o chestiune internă sensibilă.

Autoritățile franceze au precizat că ancheta este în desfășurare și că utilizarea tragediei în scopuri politice este inacceptabilă.

„Respingem orice utilizare a acestei tragedii, care a cufundat o familie franceză în doliu, în scopuri politice”, a declarat anterior Barrot. „Nu avem lecții de primit, în special în privința violenței, din partea mișcării reacționare internaționale.”

Șeful diplomației franceze a mai subliniat că Franța nu va accepta intervenții ale unor puteri străine în dezbaterile sale politice interne, „indiferent de circumstanțe”.

Totuși, Barrot a precizat că incidentul nu va afecta relațiile bilaterale dintre Paris și Washington.

Ambasada SUA la Paris nu a oferit deocamdată un răspuns oficial solicitărilor de comentarii.

Continue Reading

