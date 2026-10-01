Nicușor Dan, la deschiderea anului universitar: “Dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este, vom fi în două realități paralele”

Președintele Nicușor Dan a pledat joi, la festivitatea de deschidere a anului universitar 2026-2027 de la Facultatea de Istorie a Universității din București, pentru o implicare mai activă a mediului academic în dezbaterea publică, avertizând că absența cercetătorilor și cadrelor universitare din spațiile în care se formează opiniile poate crea „două realități paralele” în societate.

„Miza acestei perioade în societatea noastră este dacă reușim să fim o societate a cunoașterii, o societate în care deciziile sunt luate pe adevărurile științei”, a spus Nicușor Dan, subliniind importanța raportării la cunoașterea medicală și la cercetarea istorică în formarea deciziilor și a percepțiilor publice.

Șeful statului a atras atenția că mediul academic trebuie să fie prezent și în spațiile în care are loc dezbaterea publică, dincolo de cadrul universitar.

„Trebuie, fiecare din noi, în specialitatea noastră, să fim mai prezenți acolo unde societatea este”, a afirmat președintele, indicând rețelele sociale drept unul dintre spațiile în care se desfășoară această dezbatere.

„Dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este – de exemplu, nouă milioane de români pe TikTok, atunci vom fi în două realități paralele, și direcția în care societatea merge va fi influențată de oameni care nu au reperul istoric, care nu au reperul financiar”, a spus Nicușor Dan.

Președintele s-a adresat în special cadrelor didactice, cărora le-a cerut să se implice în dezbaterea publică prin expertiza lor profesională.

„Dincolo de activitatea profesională strictă, îndemnul meu este, pe specialitatea noastră, a fiecăruia, să ne manifestăm în locurile în care dezbaterea din societate există”, a punctat Nicușor Dan.

În mesajul adresat studenților, președintele a evocat un sfat primit de la profesorul său de doctorat, cu ocazia ceremoniei similare de la Facultatea de Matematică: „nici nu-ți dai seama cât timp ai”.

„Profitați de acești ani. Cunoașterea este una din cele mai mari bucurii ale vieții umane, dacă nu cea mai mare. Este un timp pe care îl aveți pentru a vă dezvolta, pentru a afla. Profitați de timpul ăsta cât puteți”, a transmis Nicușor Dan.