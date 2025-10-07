POLITICĂ
Nicușor Dan, la doi ani de la “atacurile odioase ale Hamas împotriva Israelului”: România salută reluarea negocierilor de pace la inițiativa președintelui Trump
Președintele Nicușor Dan a transmis marți, pe platforma X, un mesaj la doi ani de la atacurile comise de Hamas împotriva Israelului, exprimând solidaritatea României cu victimele și familiile acestora.
„Astăzi se împlinesc doi ani de la atacurile odioase comise de Hamas împotriva Statului Israel. Ne exprimăm solidaritatea cu toate victimele și familiile acestora, împărtășindu-le durerea”, a scris șeful statului.
Today marks two years since the heinous attacks perpetrated by Hamas against the State of Israel.
We stand in solidarity with all the victims and their families, sharing their pain.
Romania reiterates its call for an immediate ceasefire and the unconditional release of all…
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 7, 2025
Președintele a reiterat apelul României pentru „încetarea imediată a focului” și pentru „eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor”, subliniind totodată necesitatea „livrării neîngrădite a asistenței umanitare către populația civilă din Gaza”.
În același mesaj, Nicușor Dan a salutat „reluarea negocierilor de pace, pe baza cadrului oferit de inițiativa de pace a președintelui Trump”.
România rămâne ferm angajată în susținerea securității Israelului, în combaterea antisemitismului și în contribuirea la o pace durabilă în Orientul Mijlociu – atât la nivel național, bilateral, cât și în cadrul organismelor internaționale, a transmis și Ministerul Afacerilor Externe cu ocazia comemorării tragediei din 7 octombrie.
Astăzi se împlinesc doi ani de la atacul din 7 octombrie 2023, când Hamas a lovit teritoriul israelian, ucigând aproximativ 1.200 de persoane și luând peste 250 de ostatici. Riposta Israelului a declanșat un război de amploare în Fâșia Gaza, în care și-au pierdut viața peste 67.000 de palestinieni. De ambele părți, majoritatea victimelor sunt civili.
În Egipt au început negocierile indirecte între Hamas și Israel, menite să ducă la o încetare a focului în Fâșia Gaza. Discuțiile se bazează pe un plan propus de administrația americană. Potrivit presei de stat egiptene, rundele de dialog sunt așteptate să dureze câteva zile. Întâlnirea indirectă între cele două părți aflate în conflict vine după un ultimatum transmis de președintele american și pe fondul unor ample proteste în întreaga lume, în care se cere oprirea acțiunilor militare în Gaza
POLITICĂ
Nicușor Dan și-a numit noua garnitură de consilieri la Cotroceni, între care Marius Lazurca – politică externă, Valentin Naumescu – afaceri europene, Ludovic Orban – politică internă, Eugen Tomac – consilier onorific
Președintele Nicușor Dan a anunțat luni noua garnitură de consilieri prezidențiali de la Palatul Cotroceni și care vor compune Administrația Prezidențială a noului șef al statului, dintre aceștia remarcându-se Marius Lazurca, Ludovic Orban și Valentin Naumescu, în vreme ce europarlamentarul Eugen Tomac va fi consilier onorific.
Șeful statului “a decis numirea următorilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor asuma responsabilități în cadrul Administrației Prezidențiale, începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale remis CaleaEuropeană.ro.
“Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de Președinte”, arată sursa citată.
Noile numiri sunt următoarele:
Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025. Cu o experiență diplomatică care a cuprins și pozițiile de ambasador al României la Vatican, în Ungaria, Republica Moldova și Mexic, Lazurca este și propunerea lui Nicușor Dan pentru șefia Serviciului de Informații Externe, însă pentru care nu a întrunit un consens cu partidele din coaliția guvernamentală.
Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025. Secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe în perioada în care România semna tratatul de aderare la UE, Naumescu are un profil diplomatic și academic conturat, fiind profesor universitar la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca. În 2019 a fondat think tank-ul Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE) sub deviza “României europene”. Premiul anual al ICDE a fost acordat în decembrie 2024 lui Nicușor Dan, moment în care ICDE a lansat în premieră invitația ca acesta să fie candidat la alegerile prezidențiale.
Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025. Un liberal cu o carieră politică de peste trei decenii, a fost președinte al PNL între 2017 și 2021 și prim-ministru al României în perioada 2019-2020. În 2020, l-a propus pe Nicușor Dan candidat comun PNL-USR pentru Primăria Capitalei. În acel an, Nicușor Dan a câștigat alegerile și a devenit primarul general al Capitalei. Cariera politică a lui Orban s-a separat de PNL în 2021, când a pierdut alegerile interne din partid în favoarea lui Florin Cîțu, susținut de președintele de atunci Klaus Iohannis. Orban a fondat atunci Partidul Forța Dreptei. A candidat la alegerile prezidențiale din 2024, dar s-a retras pe finalul cursei electorale în favoarea Elenei Lasconi. La alegerile din 2025 l-a susținut pe Nicușor Dan.
Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.
Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025. Președinte al Partidului Mișcarea Populară, Tomac este membru al Parlamentului European din 2019, fiind reales în 2024 în cadrul unei alianțe cu USR. El a mai fost membru al echipei Administrației Prezidențiale în ultimul mandat al președintelui Traian Băsescu, care este mentorul său politic.
Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025.
Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025.
Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025.
Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025.
Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025.
Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025.
Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025.
Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025.
Andreea Miu – consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025.
Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025.
Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.
“Președintele României le urează succes în exercitarea noilor atribuții și își exprimă încrederea că noua echipă va contribui la consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării”, conchide sursa citată.
POLITICĂ
Ilie Bolojan, la 100 de zile de guvernare: Am recâștigat credibilitatea financiară a României și am asigurat accesul la fonduri UE. Urmează susținerea economiei și atragerea de investiții străine
Premierul Ilie Bolojan a prezentat, la împlinirea a 100 de zile de la preluarea mandatului, un bilanț al măsurilor luate de guvern pentru redresarea situației financiare a României și pentru consolidarea perspectivelor de dezvoltare.
„Se împlinesc 100 de zile de când acest guvern a depus jurământul. Așa cum știți, am preluat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare, iar până acum am luat măsurile care s-au impus, care erau absolut necesare pentru a recâștiga credibilitatea financiară a României. Am evitat, practic, intrarea în incapacitate de plată”, a declarat șeful Guvernului, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.
El a subliniat că reformele fiscale și reducerea cheltuielilor publice nu au reprezentat austeritate, ci „niște măsuri de responsabilitate”.
„Agențiile de rating au confirmat că am făcut ceea ce este necesar și a fost un prim pas pentru a recâștiga încrederea în România și, cred eu, și pentru a recâștiga încrederea cetățenilor noștri, spunându-le adevărul”, a adăugat Bolojan.
Un alt rezultat major menționat de premier privește fondurile europene.
„Ne-am asigurat că vom avea în continuare acces la fonduri europene. Nu doar că am evitat suspendarea, dar am renegociat jaloanele din PNRR și am deschis calea pentru noi cereri de plată. În plus, am negociat o sumă importantă pentru România în programul SAFE, pentru a finanța atât apărarea țării, cât și infrastructura cu utilizare mixtă civilă și militară”, a precizat el.
Privind spre următoarele luni, Ilie Bolojan a arătat că, pe lângă menținerea disciplinei fiscale, accentul trebuie pus pe dezvoltare. „Trebuie să ne ocupăm de lucruri care înseamnă într-adevăr o economie pe baze sănătoase, pentru că fără aceste condiții nu ne putem gândi la un viitor bun pentru țara noastră”, a spus premierul.
„O economie sănătoasă nu înseamnă doar bugete echilibrate, ci și predictibilitate, un cadru legislativ stabil și o colaborare strânsă cu mediul privat. Doar în felul acesta putem crea locuri de muncă mai bine plătite și putem încuraja inițiativa”, a adăugat Bolojan.
El a identificat două direcții esențiale, respectiv susținerea sectoarelor economice cu potențial de creștere și atragerea de investiții străine.
„O direcție importantă pe care trebuie să o urmărim este să susținem sectoarele economice cu potențial de creștere. Un element important, pe care trebuie să-l avem în vedere în continuare, este atragerea investițiilor străine. Investitorii străini vin acolo unde există seriozitate și stabilitate. Dacă le arătăm că România este un partener de încredere, putem aduce capital, tehnologie și know-how, care să accelereze dezvoltarea țării”, a punctat prim-ministrul.
Premierul a precizat că succesul acestor obiective depinde de continuitatea reformelor și de stabilitatea guvernării, precizând că “doar în felul acesta vom putea finanța investițiile, vom crea condiții de dezvoltare și vom asigura un viitor mai bun pentru cetățenii României”.
POLITICĂ
Nicușor Dan: Suntem “foarte pregătiți din perspectivă geografică” pentru reconstrucția Ucrainei. Mai avem de lucru la “radiografia” companiilor care pot participa
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Timișoara, că țara noastră are avantajul geografic în perspectiva participării la reconstrucția Ucrainei, dar că “mai sunt multe de făcut” și este necesară “o radiografie a companiilor” care pot fi incluse.
Prezent în Conferința “Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun” de la Timișoara, care a inclus o sesiune de întrebări pentru Nicușor Dan, președintele a fost întrebat cât de pregătită este România să devină un actor important în reconstrucția Ucrainei, relatează Agerpres.
“Suntem foarte pregătiți din perspectivă geografică“, a răspuns imediat președintele, în timp ce din sală s-au auzit râsete.
El a adăugat că țara noastră are niște atuuri, precum Portul Constanța, Dunărea și acela că “în toată perioada de război s-au creat niște căi logistice între România și Ucraina”, atât pe domeniul umanitar cât și militar.
“Dincolo de asta, cred că mai avem de lucru aici, intern, să avem o radiografie a companiilor care cu adevărat pot să participe (la reconstrucție – n.r.). Bineînțeles, există o miză administrativă, există o miză socială, o miză de securitate post-conflict, dar miza cea mai importantă este cea economică și aici mai avem de lucru“, a spus Nicușor Dan.
Citiți și Nicușor Dan și Ursula von der Leyen au discutat rolul României în reconstrucția Ucrainei, cu accent pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre”
La începutul lunii august, cu prilejul unei vizite a ministrului de externe Oana Țoiu la Kiev, prim-ministrul ucrainean Yulia Svyrydenko a invitat România și companiile românești să participe la reconstrucția Ucrainei și să realizeze investiții în această țară. După vizita respectivă, șefa diplomației române a lansat un apel către companiile românești să se implice în reconstrucția Ucrainei, deși președintele Nicușor Dan a avertizat că România “nu stă deloc bine” la scanarea firmelor care ar putea participa la procesul de reconstrucție. Subiectul a fost abordat și cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, când România a fost reprezentată la Kiev de ministrul apărării naționale și de șeful Cancelariei premierului.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
“Problema Europei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit”. Donald Tusk nu dorește să-l predea Germaniei pe ucraineanul suspectat de sabotarea gazoductelor
Nicușor Dan, la doi ani de la “atacurile odioase ale Hamas împotriva Israelului”: România salută reluarea negocierilor de pace la inițiativa președintelui Trump
Dan Motreanu, discurs în plenul PE: Avem nevoie de o Politică Agricolă cu adevărat Comună, simplificată și corect finanțată
BCE avertizează: Rețelele sociale pot accelera prăbușirea unei bănci în perioadele de instabilitate financiară
La doi ani de la „atacul terorist” comis de Hamas, România reiterează angajamentul în susținerea securității Israelului, în combaterea antisemitismului și în contribuirea la o pace durabilă în Orientul Mijlociu
Parlamentul European a respins cererea Ungariei de a ridica imunitatea opozantului Peter Magyar și a activistei Ilaria Salis
ICI București a participat activ în cadrul CYRESRANGE Train-the-Trainer Workshop, eveniment dedicat consolidării rezilienței cibernetice europene
Parlamentul European actualizează mecanismul care permite UE să suspende regimul de călătorii fără viză pentru cetățeni ai țărilor care prezintă riscuri pentru securitate sau încalcă drepturile omului
Premierul danez avertizează: Donald Trump ar putea reveni la ambițiile sale privind Groenlanda
Ilie Bolojan și ambasadorul Spaniei la București au discutat despre extinderea colaborării economice în domenii strategice precum energia, agricultura și industria alimentară
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Trending
- NATO1 day ago
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
- ROMÂNIA1 week ago
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
- NATO1 week ago
Ursula von der Leyen, întrevedere cu Mark Rutte: O acțiune decisivă din partea Europei, în coordonare cu NATO, poate marca un adevărat punct de cotitură în războiul din Ucraina
- U.E.1 day ago
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
- RUSIA5 days ago
Putin critică, în premieră, anularea alegerilor din România și interdicția lui Georgescu în aceeași zi în care Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni ingerința Rusiei în alegeri