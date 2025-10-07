Nicușor Dan, la doi ani de la “atacurile odioase ale Hamas împotriva Israelului”: România salută reluarea negocierilor de pace la inițiativa președintelui Trump

Președintele Nicușor Dan a transmis marți, pe platforma X, un mesaj la doi ani de la atacurile comise de Hamas împotriva Israelului, exprimând solidaritatea României cu victimele și familiile acestora.

„Astăzi se împlinesc doi ani de la atacurile odioase comise de Hamas împotriva Statului Israel. Ne exprimăm solidaritatea cu toate victimele și familiile acestora, împărtășindu-le durerea”, a scris șeful statului.

Today marks two years since the heinous attacks perpetrated by Hamas against the State of Israel. We stand in solidarity with all the victims and their families, sharing their pain. Romania reiterates its call for an immediate ceasefire and the unconditional release of all… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 7, 2025

Președintele a reiterat apelul României pentru „încetarea imediată a focului” și pentru „eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor”, subliniind totodată necesitatea „livrării neîngrădite a asistenței umanitare către populația civilă din Gaza”.

În același mesaj, Nicușor Dan a salutat „reluarea negocierilor de pace, pe baza cadrului oferit de inițiativa de pace a președintelui Trump”.

România rămâne ferm angajată în susținerea securității Israelului, în combaterea antisemitismului și în contribuirea la o pace durabilă în Orientul Mijlociu – atât la nivel național, bilateral, cât și în cadrul organismelor internaționale, a transmis și Ministerul Afacerilor Externe cu ocazia comemorării tragediei din 7 octombrie.

Astăzi se împlinesc doi ani de la atacul din 7 octombrie 2023, când Hamas a lovit teritoriul israelian, ucigând aproximativ 1.200 de persoane și luând peste 250 de ostatici. Riposta Israelului a declanșat un război de amploare în Fâșia Gaza, în care și-au pierdut viața peste 67.000 de palestinieni. De ambele părți, majoritatea victimelor sunt civili.

În Egipt au început negocierile indirecte între Hamas și Israel, menite să ducă la o încetare a focului în Fâșia Gaza. Discuțiile se bazează pe un plan propus de administrația americană. Potrivit presei de stat egiptene, rundele de dialog sunt așteptate să dureze câteva zile. Întâlnirea indirectă între cele două părți aflate în conflict vine după un ultimatum transmis de președintele american și pe fondul unor ample proteste în întreaga lume, în care se cere oprirea acțiunilor militare în Gaza