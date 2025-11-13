NATO
Nicușor Dan, la finalul exercițiului Dacian Fall care a marcat ridicarea grupului de luptă NATO la nivel de brigadă: A fost confirmată capacitatea NATO de a reacționa rapid și eficient oriunde este necesar pe teritoriul aliat
Președintele Nicușor Dan a declarat că exercițiul militar „DACIAN FALL 25”, încheiat astăzi la baza de la Cincu, și care a marcat etapa finală de ridicare temporară la nivel brigadă a Grupurilor de Luptă NATO din România și Bulgaria, reprezintă o demonstrație clară a angajamentului României față de securitatea colectivă a Alianței Nord-Atlantice și față de consolidarea Flancului Estic.
În contextul tensiunilor generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, șeful statului a subliniat că țara noastră rămâne un pilon de stabilitate și un partener de încredere în cadrul NATO.
„Exercițiul marchează un moment important pentru pacea și securitatea României și cea euroatlantică”, a transmis președintele, amintind că această acțiune reflectă „continuitatea eforturilor naționale și aliate, la nivel politic, diplomatic și militar”, începute imediat după izbucnirea războiului din Ucraina, în februarie 2022.
La exercițiul desfășurat între 20 octombrie și 13 noiembrie 2025 au participat peste 5.000 de militari români și din alte nouă state membre NATO: Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia și Spania.
Nicușor Dan a subliniat că România contribuie activ la întărirea posturii de descurajare și apărare a Alianței la Marea Neagră și pe Flancul Estic, „unde, pentru prima dată după Al Doilea Război Mondial, NATO se confruntă cu o amenințare militară directă”.
Exercițiul „DACIAN FALL 25” a avut drept obiectiv testarea capacității NATO de a proiecta rapid forțe și echipamente militare în regiune, în special prin deplasarea acestora din Franța către România. De asemenea, a fost analizat procesul de transformare a Grupului de Luptă Avansat Consolidat din România de la nivel de batalion la nivel de brigadă.
„Exercițiul a demonstrat importanța mobilității militare ca factor esențial pentru descurajare și apărare colectivă, confirmând capacitatea NATO de a reacționa rapid și eficient oriunde este necesar pe teritoriul aliat”, a declarat președintele României.
El a adresat mulțumiri aliaților care au participat la exercițiu, precum și celor implicați în structurile NATO din România, reafirmând solidaritatea și unitatea statelor membre.
„Împărtășim aceleași valori democratice și avem interese comune de securitate. Împreună, suntem mai eficienți în efortul de a asigura un mediu de securitate stabil, atât de necesar pentru dezvoltarea societăților noastre democratice”, a subliniat Nicușor Dan.
„Cooperarea noastră strânsă la nivel politic și militar ne întărește, atât individual, ca state, cât și colectiv, în spirit de solidaritate, ca membri ai NATO – cea mai puternică Alianță din istorie”, a conchis șeful statului.
NATO
Parteneriatul Strategic România-SUA și angajamentul SUA pentru flancul estic, discutat de oficialii români cu ambasadorul american la NATO în marja exercițiului militar “Dacian Fall”
Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a avut miercuri întrevederi cu Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, și cu generalul Christopher Donahue, șeful Comandamentului Forțelor Terestre NATO și comandant al Forțelor Terestre Americane în Europa și Africa, întâlnire la care au participat șeful Statului Major al Apărării, general Gheorghiță Vlad, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ministrul economiei Radu Miruță și consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca.
Întrevederile au avut loc, în marja Zilei Distinșilor Vizitatori a exercițiului Dacian Fall 2025, unul dintre cele mai complexe exerciții multinaționale de pe Flancul Estic, reunind peste 5.000 de militari și aproximativ 1.200 de mijloace tehnice din 10 state aliate, cu componente terestre, aeriene și cibernetice integrate într-o arhitectură unitară de descurajare. DAFA25 are ca obiectiv integrarea operațională a forțelor participante asigurate de națiunile contributoare, în principal Franța și Armata României, și marchează etapa finală de ridicare temporară la nivel brigadă a Grupurilor de Luptă NATO din România și Bulgaria.
Discuțiile s-au concentrat pe aspectele practice ale Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, principalele direcții de consolidare a prezenței aliate în România, precum și întărirea posturii de apărare și descurajare pe Flancul Estic al NATO, informează MApN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Ministrul Moșteanu a evidențiat faptul că Statele Unite rămân principalul furnizor de tehnică militară și capabilități avansate pentru Armata României, iar cooperarea constantă contribuie decisiv la întărirea capacităților de apărare, inclusiv în domeniul protecției aeriene și al răspunsului la amenințări emergente.
Totodată, a fost subliniată importanța instruirii comune și a creșterii interoperabilității între forțele române și aliate, prin exerciții integrate și scenarii complexe care reproduc condiții reale de luptă. Cooperarea strânsă cu structurile terestre NATO și coordonarea operațională cu LANDCOM permit o integrare eficientă a planificării strategice și o reacție rapidă la provocările de securitate din regiunea Mării Negre.
Citiți și
Nicușor Dan îi mulțumește lui Trump pentru cuvintele amabile față de România: Confirmă că reașezarea forțelor SUA a fost un gest pur operațional, nu politic
Parteneriatul Strategic cu SUA, NATO și UE rămân “pilonii politicii noastre externe” în noua strategie de apărare, asigură Nicușor Dan
România și SUA discută deja mai multe idei de proiecte economice în pregătirea vizitei la Casa Albă, anunță Nicușor Dan
Un subiect esențial al discuțiilor l-a reprezentat inițiativa Eastern Sentry, menită să construiască o arhitectură coerentă de apărare aeriană și antirachetă, de la Marea Baltică până la Marea Neagră, consolidând mobilitatea, interoperabilitatea și protecția spațiului aerian al României și al aliaților din regiune.
„România rămâne un aliat responsabil, predictibil și un contributor activ la securitatea colectivă. Vom continua să investim în capabilități moderne, să ne consolidăm prezența strategică și să sprijinim activ Alianța în asigurarea stabilității regionale și a securității Flancului Estic al NATO”, a declarat ministrul apărării naționale.
Ambasadorul Matthew Whitaker a apreciat calitatea Parteneriatului Strategic dintre SUA și România și a reiterat angajamentul părții americane pentru securitatea Flancului Estic al NATO, evidențiind progresele făcute de aliații europeni în ceea ce privește alocările bugetare pentru apărare și generarea capabilităților de descurajare și apărare. „O Românie mai puternică, într-o Europă mai puternică, face Statele Unite ale Americii mai puternice”, a concluzionat oficialul american.
În urmă cu două săptămâni, România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
Măsura a stârnit imediat reacții critice din partea președinții Comisiilor pentru Forțele Armate din Congresul american. Astfel, senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, și reprezentantul republican Mike Rogers, au emis o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind încetarea rotației brigăzii americane din România, considerând că decizia „pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”.
Joia trecută, un grup de 20 de membri ai Congresului SUA au redactat o scrisoare către Pentagon, solicitând inversarea acestei decizii.
„Retragerea a sute de soldați de pe flancul estic al NATO, în timp ce războiul din Ucraina continuă, subminează speranța bipartizană de a vedea încheierea conflictului în termenii Ucrainei. Această decizie oferă muniție propagandistică Kremlinului, care încearcă să sugereze că SUA se retrag din Europa tocmai când Ucraina și aliații europeni au cea mai mare nevoie de sprijinul american”, se arată în scrisoarea dată publicității în timp ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, se afla în România. Într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro, Rutte a precizat că decizia SUA de a repoziționa forțe militare “nu are nicio legătură cu România” și că Statele Unite rămân complet implicate în România și în NATO.
Președintele Donald Trump și secretarul apărării Pete Hegseth au apărat decizia guvernului Statelor Unite de a repoziționa o parte dintre trupele americane din România, în condițiile în care Bucureștiul caută o inversare a acestei măsuri, avertizând asupra continuării amenințărilor la flancul estic al NATO.
Donald Trump a răspuns vineri unor întrebări din partea presei în timpul unei întâlniri cu premierul ungar Viktor Orbán la Casa Albă, fiind întrebat de ce Pentagonul reduce prezența trupelor din România la doar câteva săptămâni după ce afirmase că Statele Unite nu își vor retrage trupele din Europa.
„Facem schimbări. Mutăm — este același număr, numărul total, dar mutăm oamenii dintr-un loc în altul. Îmi plac românii. Cred că sunt oameni minunați. Avem o relație bună cu România”, a declarat Trump.
Trupe americane vor rămâne staționate în România, dar vor exista unele modificări în modul de rotație a militarilor, a declarat și șeful Pentagonului, Pete Hegseth.
Hegseth a precizat că decizia a fost coordonată cu Casa Albă, cu NATO și cu Comandamentul European al SUA.
„Face parte din viziunea noastră asupra Europei. Vor rămâne trupe în România, dar se schimbă modul în care facem rotațiile și numărul acestora…”, a spus Hegseth, adăugând că decizia a fost coordonată cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu Comandamentul European al SUA și că aliații „au fost notificați în prealabil”.
NATO
Parteneriatul Strategic cu SUA, NATO și UE rămân “pilonii politicii noastre externe” în noua strategie de apărare, asigură Nicușor Dan
NATO, Uniunea Europeană și parteneriatul strategic cu Statele Unite rămân “pilonii politicii noastre externe”, a afirmat miercuri președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni în care a lansat în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, al cărei concept central este “independența solidară”.
Întrebat de CaleaEuropeană.ro dacă noua strategie națională de apărare va păstra această triadă ca fundament al politicii externe a României, președintele a precizat că “este de la sine înțeles.
“O să verific dacă este frazat exact în felul ăsta sau în sensul ăsta, dar răspunsul meu este că-i de la sine înțeles, că aceștia sunt pilonii politicii noastre externe“, a completat Nicușor Dan.
Șeful statului a mai declarat că îi va mulțumi personal președintelui american Donald Trump pentru cuvintele “amabile față de români și de statul român”, precizând că poziția recentă a liderului de la Casa Albă confirmă că retragerea forței rotaționale americane din România “nu a fost un gest politic, ci a fost un gest pur operațional”.
Președintele a evidențiat și tendința pozitivă a dialogului politic româno-american în perspectiva vizitei sale în Statele Unite.
“În ceea ce privește relația României cu Statele Unite, dincolo de aceste afirmații, vreau să vă spun că ea, cum am spus de mai multe ori, partea economică este foarte importantă pentru noi și în pregătirea acelei vizite în Statele Unite au existat mai multe contacte și mai multe idei de proiecte care au fost discutate la nivel de miniștri în aceste ultime săptămâni“, a adăugat Nicușor Dan.
Președintele Nicușor Dan a lansat, miercuri, în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, al cărei concept central este “independența solidară”. Într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, șeful statului a subliniat că noua strategie, care va fi discutată în CSAT la 24 noiembrie și prezentată în Parlament la 26 noiembrie, este prezentată din perspectiva apărării cetățeanului care locuiește în România și nu din perspectiva apărării statului.
Nicușor Dan a indicat că “strategia diferă de cele care au fost până acum prin faptul că ordinea internațională este pusă în discuție”, nominalizând războiul din Ucraina, creșterea tendinței de regrupare a statelor guvernate autoritar, diminuarea capacității organismelor internaționale de a păstra ordinea internațională bazată pe reguli, evoluția tehnologică, protecționismul economic și radicalizarea și creșterea tendințelor antidemocratice care sunt întreținute de actori statali.
“Trecând la ce trebuie să facă România, o să mă refer mai puțin, o să găsiți în textul scris referințe la partea internațională. Evident, trebuie să păstrăm parteneriatele, trebuie să ne manifestăm interesele în cadrul Uniunii Europene, în cadrul NATO, parteneriatul cu Statele Unite. Astea sunt lucruri care, evident, rămân constante ale politicii noastre”, a detaliat președintele.
NATO
Nicușor Dan pune în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, cu “independența solidară” concept central: Nu vrem să apărăm statul, ci cetățeanul care trăiește în acest stat
Președintele Nicușor Dan a lansat, miercuri, în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, al cărei concept central este “independența solidară”. Într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, șeful statului a subliniat că noua strategie, care va fi discutată în CSAT la 24 noiembrie și prezentată în Parlament la 26 noiembrie, este prezentată din perspectiva apărării cetățeanului care locuiește în România și nu din perspectiva apărării statului.
“Punem azi în dezbatere strategia națională de apărare și o să vă prezint cele mai importante elemente ale acesteia. În primul rând, un element important este că prezentăm această strategie din perspectiva sau încercăm să o facem din perspectiva a cetățeanului. Adică nu vrem să apărăm statul dar apărăm cetățeanul care trăiește, locuiește în acest stat. Și aici, din nou, întrebarea care se pune este câtă încredere are cetățeanul în acest instrument, statul, și care este disponibilitatea lui eventuală de a-l apăra. Nu știu dacă răspunsul este cel mai fericit și tocmai ăsta este rostul nostru și parte din această strategie despre a corecta decalajul între un avans al societății pe care l-a făcut pe multe planuri, inclusiv economic și o rămânere în urmă a administrației publice față de așteptările acestei societăți care s-au maturizat în multe aspecte. Strategia introduce un concept sau conceptul central al acestei strategii este acesta de independență solidară”, a declarat președintele.
Șeful statului a subliniat că este vorba despre faptul ca acțiunile statului român și ale administrației să fie în sensul “apărării și confirmării unei identități, unui mod de a fi în lume și în acest sens în relațiile sale externe să apere interesele României”.
Potrivit președintelui, jumătatea solidară a acestui concept ține de păstrarea angajamentelor și tuturor parteneriatelor internaționale pe care România le are”.
Nicușor Dan a indicat că “strategia diferă de cele care au fost până acum prin faptul că ordinea internațională este pusă în discuție”, nominalizând războiul din Ucraina, creșterea tendinței de regrupare a statelor guvernate autoritar, diminuarea capacității organismelor internaționale de a păstra ordinea internațională bazată pe reguli, evoluția tehnologică, protecționismul economic și radicalizarea și creșterea tendințelor antidemocratice care sunt întreținute de actori statali.
“Trecând la ce trebuie să facă România, o să mă refer mai puțin, o să găsiți în textul scris referințe la partea internațională. Evident, trebuie să păstrăm parteneriatele, trebuie să ne manifestăm interesele în cadrul Uniunii Europene, în cadrul NATO, parteneriatul cu Statele Unite. Astea sunt lucruri care, evident, rămân constante ale politicii noastre”, a detaliat președintele.
Șeful statului a prezentat liniile directoare ale strategiei și din perspectiva internă, subliniind că administrația publică este considerată o vulnerabilitate, un statut similar fiind acordat și fenomenului corupției.
“Administrația publică are niște probleme. În primul rând, și cumva ăsta a fost unul din șocuri sau în orice caz surprindere ale mele, că inclusiv la acest nivel național administrația nu lucrează cu date. Sunt multe situații în care deciziile nu sunt bazate pe date. Nu vedem un mare apetit de colaborare între instituții publice. Fiecare își vede de micuța sa politică sectorială și, din cauza asta, nu avem o viziune integrată. Și, bineînțeles, din tot, din cauza asta, nu avem nicio nevoie la oamenilor din administrație de a inova, de a avea curajul de a propune, ci mai degrabă, o atitudine defensivă care face ca administrația din România să cumva să băltească într-o rutină din care nu știe să iasă. O altă vulnerabilitate, și am insistat ca ea să fie clar delimitată în regia națională de apărare, este corupția, care, pe de-o parte, slăbește coeziunea socială, cum spuneam mai devreme, e greu să vrei să te identifici, să aperi în stat corupt. Pe de altă parte, are consecințele sale în economie și, deci, în prosperitatea oamenilor inclusiv în calitatea administrației”, a explicat Nicușor Dan.
Descriind oportunitățile, președintele a subliniat că acestea decurg din poziția geografică a țării.
“Poziția geografică a României ne oferă o oportunitate de a fi un centru de conectivitate pe relația dintre Europa și Asia”, a afirmat el, precizând că acest avantaj depinde de stabilitatea în regiunea Mării Negre.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Miniștrii Educației din România și Ucraina au agreat constituirea unui grup de lucru la nivel tehnic privind învățământul în limba maternă
UE impune de anul viitor taxe vamale coletelor mici, într-o lovitură pentru platformele online din China. România susține inițiativa, considerând-o „esențială”
Țările UE au aprobat PNRR-ul revizuit al României, anunță ministrul finanțelor: România urmează să primească încă 10,7 mld. euro până la sfârșitul anului 2026
Ministrul Economiei continuă demersurile pentru dezvoltarea de noi capacități de producție, esențiale pentru creșterea autonomiei industriale a României în domeniul apărării
Nicușor Dan, la finalul exercițiului Dacian Fall care a marcat ridicarea grupului de luptă NATO la nivel de brigadă: A fost confirmată capacitatea NATO de a reacționa rapid și eficient oriunde este necesar pe teritoriul aliat
Parlamentul European a aprobat reducerea obligațiilor de raportare și a cerințelor privind diligența necesară pentru întreprinderi
Friedrich Merz îl îndeamnă pe Volodimir Zelenski să lupte „cu energie” împotriva corupției din Ucraina
Comisia Europeană se alătură Franței și dorește să accelereze adoptarea taxelor vamale pentru coletele extracomunitare sub 150 de euro
Alexandru Munteanu: România, un reper pentru noi. Planul este să devenim un stat care contribuie la unitatea europeană, securitatea regionala și conectivitatea energetică
Deputații europeni avertizează cu privire la creșterea represiunii transfrontaliere îndreptate împotriva apărătorilor drepturilor omului
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
Trending
- SĂNĂTATE6 days ago
Rețeaua Europeană a Centrelor Oncologice Integrate, lansată oficial la Paris.”Certificarea europeană a Institutului Oncologic din Cluj-Napoca ne poate duce la un nivel superior în lupta împotriva cancerului”, afirmă Patriciu Achimaș-Cadariu
- POLITICĂ1 week ago
Luminița Odobescu, fost ministru de externe și ex-consilier prezidențial, a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului Ilie Bolojan
- COMUNICATE DE PRESĂ1 week ago
30 de elevi olimpici români de la ICHB Pallady au vizitat Parlamentul European din Bruxelles, descoperind valorile și mecanismele democrației europene
- ENGLISH1 week ago
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
- NATO1 week ago
România, reconfirmată ca partener de încredere în NATO. Ministrul Economiei: Să fim nu doar beneficiar de securitate, ci și producător de securitate