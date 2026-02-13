ROMÂNIA
Nicușor Dan, la finalul summitul UE: Reducerea prețului energiei, simplificarea birocrației și finalizarea Pieței Unice, esențiale pentru competitivitatea Europei
Președintele Nicușor Dan a prezentat, la finalul reuniunii Consiliul European, principalele concluzii ale unui summit dedicat competitivității economice a Uniunii Europene, un subiect care, potrivit șefului statului, are implicații directe asupra nivelului de trai al cetățenilor, de la salarii și locuri de muncă până la prețurile la energie. Discuțiile au vizat atât dimensiunea externă a competitivității – poziționarea Europei în raport cu marile economii globale și reacția la practici neconcurențiale – cât și reformele interne necesare pentru reducerea birocrației, finalizarea Pieței Unice, crearea unor „campioni europeni” și stimularea sectoarelor strategice precum inteligența artificială, industria aerospațială și securitatea cibernetică. Un capitol central al dezbaterilor a fost cel al energiei, în contextul în care prețurile ridicate afectează direct competitivitatea companiilor europene, iar mecanismele de stabilire a prețului și sistemul certificatelor de emisii urmează să fie revizuite în lunile următoare. În paralel, liderii au discutat și despre legătura strânsă dintre agenda competitivității și viitorul Cadrul Financiar Multianual 2028–2034.
„Un Consiliu European cu tema competitivitate. Asta sună abstract, dar, de fapt, e vorba de condițiile de viață ale oamenilor, pentru că vorbim de salarii, pentru că asta înseamnă o economie competitivă, și vorbim de prețurile pe care oamenii le plătesc, care sunt direct legate cu prețul energiei, așa cum o să vedem”, a afirmat șeful statului, în cadrul unor declarații de presă.
El a explicat că, în cadrul reuniunii, au fost stabilite mai multe termene pentru întâlnirile viitoare. „În întâlnirea de azi, s-au stabilit niște termene pentru întâlniri viitoare. După cum știți, o să fie un Consiliu în martie, 19-20 martie, și acolo Comisia s-a angajat să vină cu mai multe propuneri legate de stabilirea prețului energiei, una din priorități fiind coborârea prețului energiei, care este legat de competitivitatea companiilor”, a spus el.
De asemenea, președintele a precizat că executivul european va prezenta în aprilie o propunere privind așa-numitul „al 28-lea regim” pentru companii. „Comisia s-a angajat să vină în aprilie acest an cu o propunere pentru așa-numitul al 28-lea regim pentru companii, adică un sistem unic prin care companiile să se poată înregistra oriunde în Europa și, de asemenea, cu promisiunea de la toată lumea că această dezbatere se va finaliza la sfârșitul anului 2026. Deci, la sfârșitul anului 2026, există promisiunea că vom avea acest regim al 28-lea”, a continuat el.
În iunie este programată o dezbatere pe mecanismul ETS, cu președintele subliniind că discuțiile au fost tensionate. „S-a discutat foarte mult de mecanismul ETS, adică prețurile pe care companiile le plătesc în momentul în care emit carbon în atmosferă, unde discuțiile au fost destul de contondente între susținători ai ETS-urilor care și-au dezvoltat industria de producție pe regenerabile și țări care nu au făcut-o în același nivel și suferă, cum este și România”, a arătat Nicușor Dan.
Șeful statului a subliniat că tema competitivității va rămâne pe agenda tuturor reuniunilor din acest an. „Pentru că subiectul e important, s-a stabilit că în fiecare din Consiliile de până la sfârșitul acestui an o să existe o secțiune de competitivitate, în care să vedem progresele pe care le-am făcut cu toții pe chestiunea asta, și, de asemenea, această chestiune a competitivități este strâns legată de dezbaterea pe care o să o avem pe parcursul întregului an cu privire la Cadrul Financiar Multianual, adică bugetul Uniunii 2028-2034”, a mai punctat acesta.
Referitor la competitivitatea externă, Nicușor Dan a arătat că statele membre au respins ideea protecționismului. „Pe partea de competitivitate externă, aici lucrurile au fost relativ simple, adică a existat un acord al tuturor participanților, în sensul că nu dorim o piață care să fie protecționistă în Europa. În schimb, ca răspuns la anumite practici neconcurențiale, Europa trebuie să răspundă foarte repede pentru a-și proteja anumite sectoare economice, cum s-a întâmplat, și reacția Europei n-a fost întotdeauna cea mai rapidă”, a transmis șeful statului.
În ceea ce privește piața internă, discuțiile au fost mai ample și au vizat, în special, reducerea birocrației.
„În primul rând, partea de simplificare, pentru că reprezentanții mediului economic de peste tot din Europa se plâng, pe bună dreptate, de faptul că birocrația este mult prea mare. De exemplu – unul din exemple – banii pe care companiile din Europa îi cheltuie pentru conformarea la diferite reguli sunt de două ori mai mari decât banii pe care companiile din Europa îi plătesc pentru cercetare-dezvoltare. Și asta, bineînțeles, este necompetitiv”, a mai declarat șeful statului.
El a detaliat mecanismul viitorului regim unic pentru companii. „Asta înseamnă că va exista o metodă prin care, la alegere, cineva, oricine care va dori să constituie o companie, să aleagă să constituie o companie într-o țară membră sau să aleagă să constituie o companie pe acest al 28-lea regim, și, în felul ăsta, să aibă o companie care să poată să activeze oriunde în Europa”, a precizat Nicușor Dan.
Pe tema simplificării, președintele a făcut referire la pachetul de reforme prezentat de Comisie. „Pe partea de simplificare, după cum știți, ni s-a prezentat raportul celor așa-numite 10 Omnibusuri, care fiecare dintre ele simplifică reglementările europene pe diferite domenii”, a mai completat el.
Totodată, a fost evocată necesitatea creării unor „campioni europeni”. „Principala miză este cum facem să avem companii care să fie suficient de mari într-o competiție globală în care, evident, cu cât ești mai mare, cu atât anumite costuri sunt proporțional mai mici, deci cum să facem să constituim așa-numiții campioni europeni, adică firme care să aibă relevanță globală”, a explicat președintele
În acest context, Nicușor Dan a subliniat importanța digitalizării în România. „Evident că ne dorim ca astfel de companii să activeze, să dea de lucru în România, dar trebuie să anticipăm că, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, infrastructura pe care o accesează trebuie să fie digitalizată, deci o să fie cumva o competiție internă în care noi trebuie, dacă vrem să atragem tipul acesta de investiții, trebuie să digitalizăm interacțiunea pe care companiile o au cu diferite instituții ale statului român”, a mai spus șeful statului
Referindu-se la Piața Unică, președintele a arătat că aceasta este incompletă. „În momentul acesta, suntem la jumătate, în sensul că nu există o adevărată Piață Unică a băncii și a capitalurilor, nu există o Piață Unică pe zona de telecomunicații și nu există o Piață Unică pe zona de energie, acolo unde suntem direct interesați”, a insistat el.
Discuțiile privind competitivitatea sunt strâns legate de negocierile pentru viitorul buget european. „Una din ideile importante care a apărut a fost că, tocmai pentru ca Europa să rămână în această competiție globală, e nevoie de stimularea unor domenii care nu pot doar cu bani privați, cum ar fi zona de inteligență artificială, zona de industria aerospațială, zona de cybersecurity și câteva de genul acesta”, a detaliat președintele.
Tema energiei a ocupat un loc central în dezbateri. „Pentru că Europa nu este competitivă în mare măsură din cauza faptului că prețul la energie este mult mai mare în Europa decât în Statele Unite sau în China”, a mai argumentat Nicușor Dan.
El a explicat că executivul european va prezenta scenarii privind mecanismul de stabilire a prețului energiei. „Comisia s-a obligat să vină până la Consiliul următor, de peste o lună, cu niște scenarii pe mecanismul de stabilire a prețului, urmând să dezbatem aceste scenarii.”
„În orice caz, toată lumea a fost de acord că parte din creșterea de preț vine din speculatorii care operează pe piața de certificate care nu ar trebui să fie admiși în sistem”, a adăugat președintele.
În final, Nicușor Dan a evidențiat conturarea unei majorități favorabile investițiilor într-o rețea energetică europeană integrată. „Se conturează o majoritate care își dorește ca Europa să investească într-o adevărată rețea de energie electrică, astfel încât să avem cu adevărat o Piață Unică și un preț uniform pe teritoriul Uniunii la energia electrică”, a mai menționat șeful statului.
Ilie Bolojan: „Nu traversăm o criză”. Recesiunea tehnică, „un cost necesar” al tranziției către o economie mai solidă și mai competitivă
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că încetinirea economiei românești din ultima perioadă trebuie înțeleasă ca parte a unei tranziții către un model economic mai sustenabil, bazat pe investiții și disciplină bugetară, și nu ca semn al unei crize economice, după publicarea datelor Institutului Național de Statistică (INS) privind evoluția produsului intern brut în 2025.
„Creșterea economică a României în 2025 a fost de 0,6%, în condițiile schimbării rapide, în numai 6 luni, a modelului economic care ne-a dus cu spatele la zid”, a transmis premierul într-un mesaj publicat pe Facebook.
Potrivit estimărilor „semnal” publicate vineri de INS, produsul intern brut al României a scăzut în trimestrul IV din 2025 cu 1,9% față de trimestrul anterior, pe seria ajustată sezonier, după o evoluție negativă și în trimestrul III. În termeni anuali, economia a înregistrat o creștere modestă de 0,1% față de aceeași perioadă din 2024, iar pe ansamblul anului 2025 avansul economic a fost de 0,6% comparativ cu anul precedent.
Evoluția indică o încetinire semnificativă a economiei în a doua parte a anului trecut și, din punct de vedere tehnic, intrarea într-o recesiune tehnică, definită prin două trimestre consecutive de scădere economică. Economiștii subliniază însă că acest indicator reflectă mai degrabă o pierdere de ritm a creșterii economice, într-un context european dificil, decât o contracție economică severă.
Premierul a explicat că această evoluție reprezintă „costul anticipat și inevitabil” al schimbării modelului economic, de la unul bazat pe consum și deficit către unul centrat pe investiții, productivitate și exporturi.
„Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții, care ne va duce, în final, la o economie solidă, o creștere sănătoasă și prosperitate reală, pe baza a ceea ce producem, nu prin împrumuturi tot mai multe și tot mai scumpe”, a afirmat acesta.
Șeful Executivului a susținut că evoluțiile economice din 2024 și 2025 trebuie analizate împreună, descriind anul 2024 drept unul „atipic”, marcat de un deficit bugetar ridicat, de aproape 8–9% din PIB, și de un deficit extern de 8,2% din PIB, în condițiile unei creșteri economice modeste, sub 1%. Potrivit premierului, în mod normal, un stimul fiscal de asemenea dimensiuni ar fi trebuit să genereze o creștere economică mult mai puternică.
În opinia sa, acest lucru nu s-a întâmplat deoarece o parte semnificativă a cheltuielilor publice a fost orientată către consum curent, cheltuieli rigide și compensarea presiunilor sociale și inflaționiste, nu către investiții productive, iar creșterea consumului a fost alimentată în mare parte de importuri.
„Cu alte cuvinte, în 2024 am cheltuit mult, dar am crescut puțin. Părea că situația este favorabilă, dar dezechilibrele economice se accentuau”, a arătat premierul.
Bolojan a precizat că începând cu luna iulie 2025 a fost inițiată o corecție fiscală de aproximativ 1% din PIB, pe care a descris-o drept un efort dificil, cu costuri sociale și nemulțumiri, dar necesar pentru stabilizarea economiei. Deși o asemenea ajustare ar fi trebuit să ducă la o frânare economică mai accentuată, datele arată că economia a rămas pe creștere, chiar dacă într-un ritm redus.
Potrivit premierului, diferența dintre cei doi ani arată că problema fundamentală nu a fost nivelul cheltuielilor, ci modul în care au fost utilizate resursele publice. În timp ce în 2024 stimulul fiscal a dus la acumularea de dezechilibre interne și externe, în 2025 disciplina bugetară a fost însoțită de o creștere susținută de investiții și factori structurali.
„Consolidarea fiscală nu este un scop în sine. Este o condiție esențială pentru stabilitate, credibilitate și dezvoltare sustenabilă”, a subliniat Bolojan, adăugând că perioada actuală reprezintă o ajustare necesară pentru consolidarea economiei pe termen lung.
„Nu traversăm o criză. Traversăm o perioadă de corecție economică necesară pentru a avea o economie mai stabilă și mai puternică, care să aducă prosperitate pe termen lung”, a concluzionat premierul.
Premierul Greciei cere o integrare mai bună a pieței energiei din UE: Este clar că nu funcționează satisfăcător în prezent
Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a solicitat o integrare mai bună a pieței energiei pentru a obține prețuri mai mici la energie în Europa, informează Politico Europe.
„Este clar că piața energiei din Uniunea Europeană nu funcționează satisfăcător în prezent”, a declarat el reporterilor în drum spre summitul informal al UE.
Premierul grec a afirmat că va prezenta propuneri concrete pentru reducerea birocrației europene și îmbunătățirea funcționării pieței unice și a competitivității, fără a preciza însă care vor fi acestea.
Într-un discurs susținut miercuri în Parlamentul European, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a semnalat problema prețurilor ridicate la energie și a punctat că „energiile cu emisii scăzute de carbon nu sunt doar produse interne și curate”, ci „oferă mai multă independență, mai multă securitate și reduc costurile”.
„În 2025, energia electrică produsă din gaz a costat în medie peste 100 de euro pe megawatt-oră. Prețul energiei electrice din solar? 34 de euro. Energia nucleară? Între 50 și 60 de euro pe megawatt-oră”, a explicat von der Leyen.
La mijlocul lunii ianuarie, directorul Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a subliniat nevoia electrificării economiei europene pentru a-și asigura securitatea și pentru a-și menține prosperitatea.
„Dacă vrem să fim prosperi, dacă vrem să ne asigurăm securitatea, trebuie să ne electrificăm economiile și, îmi pare rău să spun, suntem departe de asta. Acum zece ani, în Europa, ponderea electricității în energia totală era de 20% (…). Europa este în continuare la 20%, China la 32%”, a argumentat miercuri directorul IEA, Fatih Birol, la un seminar organizat la Stockholm, Suedia.
Comisia Europeană a prezentat în luna noiembrie a anului trecut pachetul privind rețelele europene și o inițiativă privind autostrăzile energetice, documente care vor permite circulația eficientă a energiei în toate statele membre, integrând energia curată mai ieftină și accelerând electrificarea.
UE trebuie să mobilizeze 695 de miliarde de euro anual între 2031 și 2040 pentru investiții în domeniul energiei, arată Comisia Europeană. Cea mai mare parte a energiei electrice din UE provine din surse regenerabile
Acest lucru va contribui la scăderea prețurilor la energie și va sprijini un trai la prețuri accesibile pentru toți europenii. Aceasta va asigura o aprovizionare sigură și fiabilă pe măsură ce Europa se îndepărtează de importurile de energie din Rusia pentru a obține independența energetică.
Cooperarea consolidată, pe masa liderilor UE la summitul din Alden Biesen: Mario Draghi le-a propus o Europă cu mai multe viteze pentru “a avansa mai repede”
Mario Draghi, fostul prim-ministru al Italiei, autorul influentului raport privind competitivitatea, a solicitat liderilor UE să exploreze posibilitatea unei Europe cu două viteze pentru a „avansa mai repede” în domeniile cele mai urgente pentru relansarea economiei, a declarat un oficial al UE după ce Draghi a părăsit sala unde se desfășura summitul liderilor europeni din Castelul din Alden Biesen, relatează Euronews.
În prezentarea sa în fața liderilor, fostul șef al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, s-a concentrat pe „deteriorarea peisajului economic” de la publicarea raportului său de referință privind competitivitatea în 2024, a precizat și Politico Europe.
„El s-a concentrat pe câteva teme cheie: necesitatea reducerii barierelor din cadrul pieței unice, fragmentarea piețelor de capital și eforturile de mobilizare a economiilor europene, costul energiei, posibilitatea unei preferințe europene țintite în anumite sectoare și, în cele din urmă, procesul decizional, posibilitatea unei cooperări consolidate pentru a avansa mai rapid în unele dintre aceste domenii, dacă este necesar, astfel cum se prevede în tratate”, a declarat oficialul.
Fostul premier italian a lansat posibilitatea utilizării cooperării consolidate – instrument din tratatele UE care revine brusc la modă. De altfel, Mario Draghi a propus în ultimele luni doctrina unui „federalism pragmatic” pentru a salva proiectul european prin „coaliții ale celor dispuși să acționeze”.
Astfel, cuvântul cheie al summitului informal este cooperarea consolidată, o dispoziție juridică cuprinsă inițial în Tratatul de la Amsterdam din 1999 care permite unui grup mai restrâns de state membre să adopte inițiative comune pe cont propriu, fără a pune în pericol politica generală a UE. În trecut, acesta a fost utilizat cu moderație pentru a crea Parchetul European (EPPO), a introduce un brevet unitar, a armoniza legislația în materie de divorț și a lansa cooperarea structurată permanentă în materie de apărare (PESCO).
Mecanismul, consacrat în articolul 20 din Tratatul de la Lisabona, necesită un minim de nouă state membre pentru a fi activat și lasă ușa deschisă pentru ca alte state să se alăture în orice moment.
Cooperarea consolidată a ajuns în mod neașteptat pe prima pagină a ziarelor în decembrie, când liderii UE au activat soluția alternativă pentru a acorda un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a satisface nevoile militare și financiare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027. În cadrul acordului, Ungaria, Slovacia și Republica Cehă au optat pentru neparticipare. Acest lucru înseamnă că dobânda împrumutului va fi plătită de 24 de state membre, în loc de cele 27.
La începutul acestei săptămâni, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat în mod deschis posibilitatea utilizării cooperării consolidate la scară mai largă pentru a promova reformele economice în cazul în care consensul se dovedește imposibil de atins. Liderii Franței, Germaniei, Spaniei, Danemarcei, Belgiei și Irlandei, precum și Mario Deaghi, și-au exprimat sprijinul pentru această strategie, semnalând un impuls serios în această direcție.
„Prima încercare trebuie să implice întotdeauna cele 27 de state membre, dar nu ne vom lega mâinile. Dacă vedem că există o masă critică de țări dispuse să meargă mai departe, cred că acest lucru ar trebui privit în același mod pragmatic”, a declarat un înalt funcționar al UE.
După intervenția avută, Draghi a avut un schimb de opinii foarte substanțial cu liderii, ale căror întrebări au vizat aspecte precum provocările în materie de investiții, funcționarea sectorului energetic, orientările privind concentrările economice și rolul internațional al monedei euro.
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se întrunesc joi la castelul Alden Biesen din Belgia într-un summit convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice.
Summitul are loc pe parcursul a două sesiuni, una consacrată contextului geoeconomic mondial și alta strategiei internă a UE. La prima sesiune liderii celor 27 de state membre au fost acompaniați de Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene, ex-premier italian și autorul faimosului raport privind competitivitatea europeană, document transformat într-un fel de doctrină în birourile de la Bruxelles. La cea de-a doua sesiune este prezent fostul premier italian Enrico Letta, cel care a redactat în urmă cu doi ani un raport privind valorificarea potențialului pieței unice.
