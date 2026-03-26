Nicușor Dan, la Gala Colegiului Medicilor: România este ținta unui “război informațional” orchestrat de Rusia care afectează încrederea populației în sistemul medical

Autor: Robert Lupițu
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că România este ținta unui „război informațional” orchestrat de Rusia, fenomen care afectează inclusiv încrederea populației în sistemul medical și în profesioniștii din sănătate.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul evenimentului „Gala Colegiului Medicilor din România – Medic pentru România. România medicală contează”.

Șeful statului a atras atenția asupra impactului direct pe care dezinformarea îl are asupra profesiei medicale și asupra relației dintre medici și pacienți, subliniind că a devenit tot mai frecvent ca opiniile neavizate din mediul online să fie preferate în locul recomandărilor specialiștilor. El a descris această situație drept una „absurdă”, în care ani întregi de pregătire medicală sunt puși în balanță cu informații neverificate.

„Războiul informațional vă afectează profesia. (…) Nu e posibil sau pare absurd ca între un medic care a făcut șase ani de facultate, a făcut trei, patru sau cinci ani de rezidențiat și care spune ceva și o reclamă pe internet care spune altceva tu să alegi reclama de pe internet. Cum am ajuns aici? Cum am ajuns ca oameni să nu mai vrea să își vaccineze copiii? Câți oameni au murit în România pentru că au ignorat știința? Astea sunt niște lucruri extrem de importante. Știm de unde vin. Suntem supuși, ca toată Europa, unui război informațional. Știm și cine îl face – Rusia. Știm și de ce – pentru a scădea încrederea în democrație însăși, adică în posibilitatea oamenilor ca prin discuții între ei să-și decidă singuri viitorul și bineînțeles că asta a afectat și zona de medicină, pentru că e o zonă sensibilă pentru oameni”, a afirmat președintele.

În discursul său, Nicușor Dan i-a îndemnat pe medici să adopte un rol mai activ în combaterea dezinformării și în apărarea valorilor științifice, avertizând că simpla exercitare a profesiei nu mai este suficientă în contextul actual.

„Din păcate nu mai ajunge ca fiecare dintre noi să își facă meseria așa cum a învățat să o facă. Nu e suficient, pentru că semenii noștri, societatea din care facem parte, sunt supuși unui tir informațional care spune altceva decât ceea ce ne închipuim fiecare dintre noi că e direcția potrivită în care societatea asta să meargă. Și, atunci, este obligatoriu ca fiecare dintre noi să iasă din zona de confort și să se lupte pentru acele valori pentru care s-a pregătit la școală – pentru adevărul științific, pentru adevărul medical. Nu e ușor, pentru că, în momentul în care faci asta, rețele întregi vor năvăli pe tine și vor spune că ești cu oculta mondială și fel de fel de alte bazaconii, dar este obligatoriu pentru noi, pentru societatea pe care vrem să o construim, să facem lucrul ăsta”, a subliniat acesta.

Unul din trei comercianți afișează incorect reducerile online în perioada Black Friday și Cyber Monday (analiză a Comisiei Europene)
Bolojan: Firmele americane, "un factor de coeziune între România-SUA" care promovează inclusiv aderarea României la OCDE
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

