Nicușor Dan, la Galați: Rusia a comis un act grav, care a pus în pericol viețile cetățenilor români pe pământ românesc

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit in2 min.
© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a declarat, după vizita efectuată la Galați, că incidentul provocat de explozia unei drone reprezintă „mai mult decât un incident de securitate” și a acuzat Federația Rusă de comiterea „unui act grav” care a pus în pericol viețile cetățenilor români.

Șeful statului a anunțat că s-a întâlnit cu persoanele afectate de explozie și că a discutat cu autoritățile implicate despre măsurile care urmează să fie luate pentru sprijinirea victimelor.

M-am întâlnit azi, la Galați, cu persoanele afectate de explozia dronei, cărora le-am transmis compasiune și solidaritate în urma celor întâmplate. Am mulțumit autorităților locale și centrale implicate pentru reacția promptă. Mi-au comunicat măsurile următoare pentru persoanele afectate”, a transmis Nicușor Dan într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Președintele României a calificat incidentul drept o escaladare gravă provocată de Rusia și a avertizat că astfel de acțiuni nu vor rămâne fără răspuns.

„Evenimentul de la Galați este mai mult decât un incident de securitate. Federația Rusă a comis un act grav, care a pus în pericol viețile cetățenilor români pe pământ românesc. Este o escaladare care nu poate fi acceptată, nu va fi tolerată și nici nu va rămâne fără răspuns. Este consecința iresponsabilității cu care Rusia folosește diverse tactici, în total dispreț față de viața civililor. Toate fac parte din arsenalul Moscovei pentru a induce frică, pentru a submina încrederea, pentru a face rău”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a transmis și un apel la unitate, susținând că astfel de acțiuni nu vor reuși să divizeze societatea românească.

„De aceea, vreau ca mesajul meu să fie înțeles foarte clar: indiferent cât de mult încearcă să ne dezbine, indiferent de opiniile noastre diferite pe diverse teme, Rusia nu va reuși să dezbine societatea noastră când este vorba despre integritatea României, despre democrație și libertate în România. Sunt valori pe care societatea noastră și le-a asumat în momente istorice și în jurul cărora suntem uniți”, a mai transmis președintele.

Șeful statului a convocat vineri de urgență ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), după incidentul de la Galați, iar la finalul ședinței a anunțat că autoritățile române au decis declararea drept persona non grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța și închiderea Consulatului General al Rusiei.

Președintele a criticat și reacțiile unor politicieni și lideri de opinie din România care, în opinia sa, încearcă să minimalizeze responsabilitatea Rusiei. El a mulțumit partenerilor occidentali pentru sprijinul acordat României după incident.

În ceea ce privește măsurile de apărare, șeful statului a precizat că România accelerează achiziția de sisteme antiaeriene și dezvoltarea capacităților antidronă, inclusiv în cooperare cu Ucraina, Statele Unite și Marea Britanie. Totodată, președintele a afirmat că România beneficiază deja de sprijin aliat pentru întărirea apărării aeriene.

După ședința CSAT, președintele Nicușor Dan s-a deplasat la Galați, împreună cu ministrul apărării Radu Miruță și cu ministrul de interne Cătălin Predoiu, unde i-a vizitat pe cei doi cetățeni răniți și blocul al cărui acoperiș fost lovit de drona rusească.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Zelenski: Ucraina este pregătită să sprijine securitatea României, așa cum România ne-a ajutat să ne apărăm împotriva Rusiei în ultimii cinci ani
Zelenski: Ucraina este pregătită să sprijine securitatea României, așa cum România ne-a ajutat să ne apărăm împotriva Rusiei în ultimii cinci ani
Articolul următor
România accelerează înzestrarea Armatei în ziua incidentului cu drona rusească: MApN semnează contracte prin SAFE de peste 5,6 miliarde de euro pentru sisteme anti-dronă, nave militare și blindate
România accelerează înzestrarea Armatei în ziua incidentului cu drona rusească: MApN semnează contracte prin SAFE de peste 5,6 miliarde de euro pentru sisteme anti-dronă, nave militare și blindate
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Articole Populare