Nicușor Dan, la Galați: Rusia a comis un act grav, care a pus în pericol viețile cetățenilor români pe pământ românesc

Președintele Nicușor Dan a declarat, după vizita efectuată la Galați, că incidentul provocat de explozia unei drone reprezintă „mai mult decât un incident de securitate” și a acuzat Federația Rusă de comiterea „unui act grav” care a pus în pericol viețile cetățenilor români.

Șeful statului a anunțat că s-a întâlnit cu persoanele afectate de explozie și că a discutat cu autoritățile implicate despre măsurile care urmează să fie luate pentru sprijinirea victimelor.

„M-am întâlnit azi, la Galați, cu persoanele afectate de explozia dronei, cărora le-am transmis compasiune și solidaritate în urma celor întâmplate. Am mulțumit autorităților locale și centrale implicate pentru reacția promptă. Mi-au comunicat măsurile următoare pentru persoanele afectate”, a transmis Nicușor Dan într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Președintele României a calificat incidentul drept o escaladare gravă provocată de Rusia și a avertizat că astfel de acțiuni nu vor rămâne fără răspuns.

„Evenimentul de la Galați este mai mult decât un incident de securitate. Federația Rusă a comis un act grav, care a pus în pericol viețile cetățenilor români pe pământ românesc. Este o escaladare care nu poate fi acceptată, nu va fi tolerată și nici nu va rămâne fără răspuns. Este consecința iresponsabilității cu care Rusia folosește diverse tactici, în total dispreț față de viața civililor. Toate fac parte din arsenalul Moscovei pentru a induce frică, pentru a submina încrederea, pentru a face rău”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a transmis și un apel la unitate, susținând că astfel de acțiuni nu vor reuși să divizeze societatea românească.

„De aceea, vreau ca mesajul meu să fie înțeles foarte clar: indiferent cât de mult încearcă să ne dezbine, indiferent de opiniile noastre diferite pe diverse teme, Rusia nu va reuși să dezbine societatea noastră când este vorba despre integritatea României, despre democrație și libertate în România. Sunt valori pe care societatea noastră și le-a asumat în momente istorice și în jurul cărora suntem uniți”, a mai transmis președintele.

Șeful statului a convocat vineri de urgență ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), după incidentul de la Galați, iar la finalul ședinței a anunțat că autoritățile române au decis declararea drept persona non grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța și închiderea Consulatului General al Rusiei.

Președintele a criticat și reacțiile unor politicieni și lideri de opinie din România care, în opinia sa, încearcă să minimalizeze responsabilitatea Rusiei. El a mulțumit partenerilor occidentali pentru sprijinul acordat României după incident.

În ceea ce privește măsurile de apărare, șeful statului a precizat că România accelerează achiziția de sisteme antiaeriene și dezvoltarea capacităților antidronă, inclusiv în cooperare cu Ucraina, Statele Unite și Marea Britanie. Totodată, președintele a afirmat că România beneficiază deja de sprijin aliat pentru întărirea apărării aeriene.

După ședința CSAT, președintele Nicușor Dan s-a deplasat la Galați, împreună cu ministrul apărării Radu Miruță și cu ministrul de interne Cătălin Predoiu, unde i-a vizitat pe cei doi cetățeni răniți și blocul al cărui acoperiș fost lovit de drona rusească.