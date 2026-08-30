Nicușor Dan, la masă cu militarii români și americani de la Baza Mihail Kogălniceanu: “Un parteneriat puternic înseamnă și camaraderie”

Președintele Nicușor Dan a luat masa, duminică, alături de militarii români și americani aflați la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, în cadrul vizitei sale la baza militară, unde s-a întâlnit și cu o delegație a Congresului Statelor Unite.

Șeful statului a stat la popotă alături de oficialii americani și a discutat cu militarii americani, cu care a făcut și fotografii.

„Alături de militarii români și americani, la Baza Mihail Kogălniceanu. Un parteneriat puternic înseamnă și camaraderie, respect și oameni uniți de aceeași misiune”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe platforma X.

Alături de militarii români și americani, la Baza Mihail Kogălniceanu. Un parteneriat puternic înseamnă și camaraderie, respect și oameni uniți de aceeași misiune. pic.twitter.com/CYeBQGpbqU — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 30, 2026

Nicușor Dan s-a întâlnit, la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, cu congresmanul american Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților, și cu congresmanul Eric Sorensen, membru al aceleiași comisii, discuțiile vizând securitatea regiunii Mării Negre și consolidarea cooperării româno-americane în domeniul apărării.

Potrivit președintelui, discuțiile au evidențiat „importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică” și necesitatea consolidării în continuare a descurajării colective și a rezilienței.

„România este pregătită să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, să își crească angajamentele și să le îndeplinească”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.