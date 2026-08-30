Nicușor Dan, la masă cu militarii români și americani de la Baza Mihail Kogălniceanu: “Un parteneriat puternic înseamnă și camaraderie”

ROMÂNIASECURITATENATO
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a luat masa, duminică, alături de militarii români și americani aflați la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, în cadrul vizitei sale la baza militară, unde s-a întâlnit și cu o delegație a Congresului Statelor Unite.

Șeful statului a stat la popotă alături de oficialii americani și a discutat cu militarii americani, cu care a făcut și fotografii.

„Alături de militarii români și americani, la Baza Mihail Kogălniceanu. Un parteneriat puternic înseamnă și camaraderie, respect și oameni uniți de aceeași misiune”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe platforma X.

 

Nicușor Dan s-a întâlnit, la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, cu congresmanul american Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților, și cu congresmanul Eric Sorensen, membru al aceleiași comisii, discuțiile vizând securitatea regiunii Mării Negre și consolidarea cooperării româno-americane în domeniul apărării.

Potrivit președintelui, discuțiile au evidențiat „importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică” și necesitatea consolidării în continuare a descurajării colective și a rezilienței.

„România este pregătită să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, să își crească angajamentele și să le îndeplinească”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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