Nicușor Dan, la ONU: România este “o poartă de legătură între Europa și restul lumii”, deschisă afacerilor și inovației

Președintele Nicușor Dan a prezentat miercuri, în primul său discurs susținut în Adunarea Generală a ONU, România drept o economie deschisă investițiilor și inovației și un hub strategic pentru comerț, energie și transporturi. Șeful statului a pus în evidență forța de muncă înalt calificată, dezvoltarea industriilor tehnologice, resursele energetice și poziționarea geografică a României ca avantaje pentru dezvoltarea economică.

Nicușor Dan și-a început această parte a discursului printr-o referire la transformarea României după căderea comunismului și la rolul principiilor democratice în dezvoltarea economică a țării.

„Reafirm angajamentul României pentru principiile Cartei ONU, iar acestea nu sunt angajamente abstracte. Aceleași principii care stau la baza dreptului internațional – drepturile omului, statul de drept și guvernarea democratică – sunt cele care au transformat țara noastră”, a spus președintele.

Șeful statului se află la New York pentru participarea la segmentul de nivel înalt al celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, prima la care participă în calitate de președinte al României.

El a subliniat că evoluția României din ultimele aproape patru decenii a schimbat inclusiv condițiile pentru inițiativa privată, investiții și dezvoltare.

„Evoluția României din ultimii treizeci și șapte de ani demonstrează importanța crucială a respectării acestor principii. Milioane de români cunosc din proprie experiență diferența dintre un sistem comunist care îi oprima și le înăbușea inițiativa și libertatea de alegere, și o democrație care recompensează munca, inovația și responsabilitatea personală”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a prezentat România drept una dintre destinațiile europene pentru investiții și dezvoltare industrială și a evidențiat apartenența țării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

„Această alegere a transformat România într-una dintre cele mai dinamice destinații din Europa pentru investiții și dezvoltare industrială. România s-a aliniat standardelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE. Companii globale de top și-au stabilit centre de producție, inginerie, tehnologie și servicii în țara mea, atrase de mediul nostru de afaceri favorabil și de forța de muncă înalt calificată”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a indicat resursa umană drept unul dintre principalele avantaje strategice ale României, cu un rol important în industriile tehnologice ale viitorului.

„Cel mai important avantaj strategic al nostru îl reprezintă oamenii. Oameni de știință, ingineri, medici, specialiști în tehnologie din România modelează industriile viitorului: inteligență artificială, securitate cibernetică, tehnologii de apărare, producție avansată și robotică”, a afirmat președintele.

În discursul său, el a legat dezvoltarea economică a României și de consolidarea rezilienței energetice a Europei, prin resursele din Marea Neagră și accesul la materii prime strategice.

„De asemenea, România consolidează reziliența Europei. Dezvoltăm rezerve semnificative de gaze naturale, minerale critice și alte resurse strategice, esențiale pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare și pentru reducerea dependenței de surse de energie impredictibile. Anul viitor începem exploatarea a 100 miliarde metri cubi de gaz natural în Marea Neagră”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a evidențiat și poziția geografică a României, la intersecția unor rute comerciale și energetice importante.

„România reprezintă o poartă de legătură între Europa și restul lumii. Situată la intersecția dintre Dunăre, Marea Neagră și principalele coridoare comerciale, țara mea servește drept hub strategic pentru comerț, energie și transporturi”, a declarat șeful statului.

Mesajul adresat comunității internaționale a fost unul de deschidere către investiții, parteneriate și proiecte în domeniul tehnologic.

„Dezvoltarea economică este cu atât mai puternică atunci când se bazează pe parteneriat. Mesajul nostru este simplu: România este deschisă afacerilor și inovației. Suntem un partener credibil și de încredere, gata să contribuie la o prosperitate comună”, a conchis Nicușor Dan.

În cadrul vizitei la New York, Nicușor Dan a avut întâlniri cu secretarul general al ONU, António Guterres, cu ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, și cu președintele Congresului Mondial Evreiesc, Ronald S. Lauder. Președintele român s-a întâlnit, de asemenea, cu foști ambasadori americani în România și cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai investitorilor în obligațiuni românești.

La New York, Nicușor Dan a participat și la un eveniment organizat de Atlantic Council, unde a vorbit despre necesitatea investițiilor în infrastructura civilă și militară și despre consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite. Totodată, președintele s-a întâlnit cu reprezentanți ai comunității românești din New York, cărora le-a transmis că experiența și expertiza acumulate în Statele Unite pot contribui la dezvoltarea României. El a participat la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, dedicată împlinirii a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite, și s-a întâlnit cu antreprenori români din tehnologie.

După susținerea declarației națională a României în plenul Adunării Generale a ONU, șeful statului a participat la summitul Platformei Crimeea și la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU dedicată Ucrainei.