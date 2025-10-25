INTERNAȚIONAL
Nicușor Dan, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina: Noile sancțiuni americane și europene sporesc presiunea asupra Rusiei pentru a opri războiul
Noile sancțiuni americane și europene sporesc presiunea asupra Rusiei pentru a opri războiul, a declarat vineri președintele Nicușor Dan, după participarea la o reuniune prin videoconferință a „Coaliției celor dispuși” (Coalition of the Willing), convocată de premierul britanic Keir Starmer și la care a fost prezent și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Potrivit unui comunicat transmis după întâlnire, liderii au discutat despre consolidarea sprijinului internațional pentru Ucraina și despre măsurile coordonate de presiune asupra Rusiei.
Președintele Nicușor Dan a subliniat că noile sancțiuni anunțate de președintele american Donald Trump împotriva companiilor petroliere Lukoil și Rosneft, împreună cu al 19-lea pachet de sancțiuni adoptat joi în cadrul Consiliului European, „vor crește presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt acestui război”.
I participated in a videoconference meeting of the #CoalitionOfTheWilling, chaired by Prime Minister @Keir_Starmer , with President @ZelenskyyUa in attendance.
We unanimously agreed that the new sanctions announced by President Trump against Lukoil and Rosneft, alongside the… pic.twitter.com/dThubMlToR
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 24, 2025
Șeful statului a reafirmat angajamentul României față de principiile fundamentale ale dreptului internațional, declarând că „frontierele internaționale nu pot fi modificate prin forță”.
El a făcut apel la intensificarea presiunii diplomatice asupra Moscovei pentru a o determina să se angajeze într-un proces real de negociere.
„Rămânem uniți în sprijinirea apărării Ucrainei și în consolidarea poziției sale, aspect esențial pentru securitatea europeană și euroatlantică”, a afirmat președintele Nicușor Dan.
Reuniunea Coaliției celor dispuși – formată din Statele Unite, Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, România și alte state europene – a avut loc la o zi după summitul Consiliului European, unde liderii UE au convenit să mențină presiunea economică asupra Rusiei și să continue sprijinul militar și financiar acordat Ucrainei în lunile următoare.
ROMÂNIA
Ilie Bolojan, de Ziua Armatei: Pacea nu mai este un fapt. Apărarea nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că trăim într-o perioadă complicată, în care pacea nu mai este un fapt, iar apărarea nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate.
“Trăim astăzi o perioadă complicată, și în plan intern, și în plan extern. În plan intern trebuie să facem ordine în finanțele publice, să ne punem economia pe baze mai sănătoase și să corectăm nedreptățile. În plan extern, războiul din Ucraina a schimbat ceea ce consideram că este stabil în regiunea noastră. Pacea nu mai este un fapt. În jurul nostru vedem cum armele clasice se combină cu noi forme de conflict – dezinformare, manipulare, atacuri cibernetice. Asta înseamnă că apărarea nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate”, a spus premierul Ilie Bolojan, într-un discurs susținut la Carei, cu ocazia Zilei Armatei, citat de Agerpres.
El a adăugat că armata trebuie să fie pregătită și întărită, lucruri care presupun și alocări financiare pe măsură.
Premierul a precizat că o parte importantă a bugetului național va fi destinată achiziției de echipamente moderne, formării personalului militar și protejării infrastructurii esențiale, “pentru că România nu-și permite să fie nepregătită”.
“Pentru țara noastră, polița de asigurare este capacitatea de a ne apăra și de a avea o armată profesionistă. De aceea, un obiectiv important în această perioadă este să întărim armata, industria de apărare și infrastructura critică și să investim mai mult în pregătirea oamenilor și în tehnologie. De aceea, o parte importantă a bugetului va fi destinată formării, echipamentelor moderne și protejării infrastructurii esențiale, pentru că România nu-și permite să fie nepregătită”, a mai spus Ilie Bolojan, în discursul său.
El a adus un mesaj de recunoștință militarilor români pentru profesionalismul dovedit în misiunile NATO și UE.
“Armata României este mai mult decât o forță militară – este un exemplu de ordine, seriozitate și solidaritate. Avem nevoie de aceste valori și în viața civilă”, a continuat el.
Premierul Ilie Bolojan a participat, sâmbătă, la ceremonia organizată la Ansamblul Monumental Glorie Ostașului Român, în municipiul Carei, cu ocazia Zilei Armatei Române.
INTERNAȚIONAL
Liderii europeni au promis să acționeze coordonat pentru a intensifica presiunea asupra Rusiei, în timp ce „Coaliția de voință” s-a reunit la Londra pentru a discuta strategii de încheiere a războiului din Ucraina.
Coaliția, care reunește aproape 30 de țări în special europene care susțin Kievul, s-a reunit format hibrid: premierul danez Mette Frederiksen, omologul său olandez Dick Schoof și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au fost prezenți fizic alături de premierul britanic Keir Starmer și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Alți 20 de lideri – între care președintele francez Emmanuel Macron și cel român Nicușor Dan – au participat prin videoconferință.
Acești aliați s-au înțeles “asupra unui plan clar” pentru a ajuta Ucraina până la sfârșitul anului, a afirmat liderul britanic într-o conferință de presă comună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, fără a anunța totuși un angajament concret.
Liderii au făcut apel la mai multe țări să implementeze sancțiuni împotriva companiilor petroliere rusești, după ce președintele american Donald Trump a anunțat un nou val de sancțiuni care vizează cei mai mari doi producători de petrol ai Moscovei, Rosneft și Lukoil, relatează CNN.
Aliații Kievului sunt “hotărâți” să intensifice presiunea asupra lui Vladimir Putin “de la câmpul de luptă până la economia sa război”, a adăugat Keir Starmer.
Măsura lui Trump a fost urmată de decizia Uniunii Europene de a impune sancțiuni suplimentare și de a finanța Ucraina pentru următorii doi ani.
Europa se confruntă cu o presiune tot mai mare de a soluționa conflictul prelungit, pe măsură ce incursiunile avioanelor ruse în spațiul european continuă, iar loviturile letale provoacă pagube infrastructurii Ucrainei.
Ce au adoptat liderii în Declarația summitului?
Într-o declarație adoptată de co-liderii Coaliției, Keir Starmer și Emmanuel Macron, se arată că liderii participanți au reafirmat sprijinul deplin pentru Ucraina, mai ales în perioada dificilă a iernii, și dorința lor comună pentru o pace justă și durabilă. Ei au salutat disponibilitatea lui Zelenski pentru un armistițiu total și necondiționat, notând în același timp că președintele rus Vladimir Putin a respins ideea de încetare a focului și a intensificat atacurile asupra civililor și infrastructurii ucrainene, încălcând iresponsabil spațiul aerian NATO. Participanții au sprijinit declarațiile președintelui american Donald Trump, potrivit cărora linia actuală a frontului trebuie să fie punctul de plecare pentru orice negocieri. Ei au reafirmat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și principiul că frontierele nu pot fi modificate prin forță.
Liderii au subliniat importanța creșterii presiunii economice asupra Rusiei, inclusiv prin eliminarea petrolului și gazului rusesc de pe piața globală, oprirea completă a importurilor și descurajarea țărilor terțe de a mai comercializa resurse energetice rusești.
De asemenea, au convenit să adopte măsuri suplimentare împotriva „flotei fantomă” de nave implicate în transporturi ilegale de petrol rusesc, prin sancțiuni, partajarea informațiilor și o cooperare mai strânsă în domeniul reglementării maritime.
Liderii au discutat și despre nevoile financiare urgente ale Ucrainei pentru perioada 2026–2027, inclusiv utilizarea valorii integrale a activelor suverane ruse înghețate pentru a sprijini apărarea și reconstrucția forțelor armate ucrainene — fără a reduce fluxurile actuale de ajutor militar bilateral.
Ei au condamnat ferm campania Rusiei de distrugere a infrastructurii energetice ucrainene, menită să provoace o criză umanitară, și au promis asistență rapidă pentru protejarea și refacerea acesteia, precum și sprijin militar suplimentar, inclusiv în domeniul apărării antiaeriene.
În final, liderii au reiterat angajamentul de a institui garanții solide pentru securitatea viitoare a Ucrainei, confirmând planurile de desfășurare a unei Forțe Multinaționale pentru Ucraina după încetarea ostilităților, menită să securizeze spațiul aerian și maritim al țării și să contribuie la refacerea armatei ucrainene.
Ce au afirmat Starmer, Zelenski și Rutte după reuniune?
În ciuda apelurilor la negocieri venite din partea lui Trump și a altor lideri mondiali, președintele rus Vladimir Putin și-a menținut cererile maximaliste față de Kiev pentru încheierea războiului și a refuzat să accepte un armistițiu imediat.
Premierul britanic Keir Starmer a subliniat că securitatea Ucrainei este strâns legată de cea a altor țări, inclusiv a Regatului Unit.
„Viitorul Ucrainei este viitorul nostru. Ceea ce se va întâmpla în săptămânile și lunile următoare este esențial pentru securitatea Regatului Unit și a tuturor aliaților noștri din NATO și dincolo de aceasta”, a spus Starmer.
Săptămâna trecută, Regatul Unit „a devenit prima țară care a sancționat toate marile companii petroliere ale Rusiei”, inclusiv aceleași companii vizate de sancțiunile americane, a declarat Starmer vineri.
El a adăugat că „impactul combinat” al sancțiunilor impuse de SUA, Regatul Unit și UE nu doar lovește economia Rusiei, ci demonstrează că țările „acționează clar coordonat în eforturile lor de a sprijini Ucraina și o fac în mod eficient”.
Premierul a îndemnat mai multe state să sancționeze și alte companii petroliere ruse, „să meargă mai departe, să-și reducă dependențele și să stimuleze țările terțe să înceteze achizițiile acestor resurse pătate.”
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a mulțumit lui Trump și celorlalți „parteneri” ai Ucrainei care au luat măsuri similare, numind recentele sancțiuni petroliere un „mare pas înainte”.
„Diplomația contează doar atunci când poate duce la decizii reale. Iar când vine vorba de Rusia, acel fel de mâncare are multe ingrediente. Cele esențiale sunt forme reale de presiune asupra Rusiei: sancțiuni, capabilitățile noastre cu rază lungă de acțiune, presiunea politică, tragerea la răspundere pentru crimele de război și acțiuni concrete privind activele rusești”, a declarat liderul ucrainean.
Zelenski a făcut apeluri repetate pentru obținerea de rachete americane Tomahawk, care ar permite armatei ucrainene să lanseze atacuri țintite asupra instalațiilor petroliere și energetice din adâncul teritoriului rus.
Zelenski a călătorit mai întâi la Washington, unde Trump i-a refuzat cererea. Joi, el a cerut Consiliului European să ofere Ucrainei armament cu rază lungă de acțiune.
Loviturile asupra Ucrainei au continuat în timp ce liderul ucrainean a ajuns la Londra pentru discuțiile Coaliției.
„Capacitatea de acțiune la distanță întărește direct democrația”, a spus Zelenski la conferința de presă a coaliției de vineri. „Cu cât Putin suferă mai multe pierderi pe propriul său teritoriu, cu atât mai puține atacuri va putea lansa pe linia frontului și cu atât mai repede va fi dispus să accepte o diplomație reală.”
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că momentul actual este potrivit pentru a aplica o presiune mai mare asupra Rusiei, întrucât Putin se confruntă cu dificultăți pe câmpul de luptă.
„Adevărul este că Putin rămâne fără bani, fără trupe și fără idei”, a spus Rutte. „Acum este momentul potrivit pentru a spori presiunea asupra Rusiei, astfel încât să putem obține în sfârșit o pace dreaptă și durabilă pentru Ucraina”, a continuat el.
NATO
România are o nouă escadrilă F-16 operațională, la Câmpia Turzii, sub comanda NATO: O umbrelă de securitate reală pe flancul estic, afirmă ministrul Moșteanu
România își întărește “umbrela de securitate pe flancul estic al NATO” prin operaționalizarea unei noi escadrile de avioane F-16 Fighting Falcon, a anunțat vineri ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu.
Escadrila 48 Aviație Vânătoare de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii a fost certificată și a început, de vineri, misiuni de Poliție Aeriană în spațiul aerian al României, sub comandă NATO.
Aceasta este a doua escadrilă românească de F-16 certificată pentru misiuni în cadrul Alianței, fapt care, potrivit ministrului, demonstrează profesionalismul Forțelor Aeriene Române și capacitatea lor de a opera integrat cu aliații.
„Astăzi, România are trei escadrile care asigură protecția spațiului aerian – două românești, la Fetești și Câmpia Turzii, și una aliată, formată din aeronave Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Mihail Kogălniceanu. Împreună, ele formează o umbrelă de securitate reală pe flancul estic al NATO”, a transmis ministrul Moșteanu.
El a subliniat că fiecare misiune de poliție aeriană, fiecare oră de zbor și fiecare echipă tehnică implicată contribuie la menținerea păcii și siguranței în regiune.
Ministrul a adresat felicitări militarilor români, tehnicienilor, piloților și tuturor celor implicați în certificarea noii escadrile, subliniind că acest pas marchează „un nou pas înainte pentru o Românie mai sigură, respectată și pregătită”.
România dispune de două escadrile F-16 operaționale – 17 avioane la baza aeriană Fetești și 16 avioane la baza aeriană de la Câmpia Turzii. Cea de-a treia escadrilă, de la Baza Mihail Kogălniceanu, este preconizată să fie completată până la finalul lui 2025, prin recepția restului de avioane F-16.
În ultimul deceniu, țara noastră a achiziționat 17 avioane F-16 din Portugalia și alte 32 din Norvegia.
Totodată, România și Țările de Jos au semnat recent un memorandum prin care olandezii vor transfera, la prețul simbolic de 1 euro, către Forțele Aeriene Române un număr 18 de aeronave de tip F-16 ca parte a colaborării bilaterale pentru Centrul European de Instruire F-16 de la Fetești.
